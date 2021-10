XXL-salget falt – skylder på sykkelmangel igjen

Salget faller til tross for flere kampanjer, som senker inntjeningen. Sjefen peker nok en gang på varemangel, spesielt på sykler.

XXL-sjef Pål Wibe Vis mer

XXL hadde en omsetning på 2,69 milliarder kroner i årets tredje kvartal, går det frem av kvartalsrapporten som ble lagt frem torsdag morgen.

Salget ble påvirket av vareforsinkelser, spesielt på sykler, skriver selskapet og toppsjef Pål Wibe.

– I tillegg til dette har fraktmarkedet vært utfordrende og fraktkostnadene har økt. Selv om dette er eksterne faktorer som har rammet oss hardt i kvartalet, kan vi ikke være fornøyd med salgsutviklingen og kundetrafikken, sier Wibe i en uttalelse om kvartalsrapporten.

Driftsresultatet (ebitda) landet på 336 millioner kroner i kvartalet, mens resultatet etter skatt var på 70 millioner kroner.

Analytikerne ventet ifølge Bloomberg at inntektene ville lande på 2,69 milliarder kroner, mens driftsresultatet (ebitda) var ventet på 361,8 millioner kroner.

På samme tid i fjor leverte XXL inntekter på 2,82 milliarder kroner, et driftsresultat på 420 millioner kroner og et resultat etter skatt på 165 millioner kroner.

Salgsnedgangen er altså på 4,8 prosent eller 137 millioner fra samme tid i fjor.

Den sammenlignbare veksten (like-for-like) var ned 4 prosent.

Analytiker: – Synd

Analytiker Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux sier at aksjekursen til XXL trolig kommer til å falle når Børsen åpner torsdag formiddag.

– De får ikke helt til det vi hadde håpet, sier Heiberg, som viser til at marginene er svakere enn det de fleste på forhånd hadde ventet.

Heiberg sier at XXL har ganske tynne marginer, slik at det slår mye ut når selskapet nå bommer på forventningene.

– Det er synd at selskapet ikke har klart å få høyere vekst, når kampanjenivået har økt, sier Heiberg.

Varemangel

Alle butikkene var åpne igjen dette kvartalet og alle de ansatte er tilbake i arbeid, ifølge selskapet. I det foregående kvartalet meldte selskapet om kostnader i forbindelse med stengte butikker.

XXL skriver at det har skjerpet kampanjeaktivitetene for å ta igjen markedsandeler over tid. Det har påvirket marginene negativt som følge av økte kostnader knyttet til disse aktivitetene.

Høyere fraktkostnader får også deler av skylden for svakere marginer.

I sommer la XXL frem tall som viste at omsetningen falt. Da også pekte selskapet på coronaeffekter, med stengte butikker og forsinkede vareleveringer, spesielt på sykkel.

Også den siste tiden har XXL vist til varemangel.

– Den siste tiden er det blant annet sko og tekstiler produsert i Asia som har vært rammet. Det handler ikke bare om fraktforsinkelser, men også midlertidig produksjonsstopp i land som Vietnam der smittetallene fortsatt er høye, sa kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim i XXL til E24 tidligere denne måneden.

Samtidig fortsetter netthandelen å vokse, med 18 prosent i kvartalet.

Kursfall

XXL vil dele ut 500 millioner kroner til aksjonærene i løpet av andre halvår.

Selskapet skriver at det vil fortsette å investere fremover, og de totale investeringene er ventet å lande på 250–300 millioner kroner for helåret.

XXL har som mål å stabilisere bruttomarginen på over 39 prosent. Denne var på 38,9 prosent i årets tredje kvartal, sammenlignet med 40,8 prosent på samme tid i fjor.

Selskapet venter fremover å åpne 3–5 nye butikker i året.

På Oslo Børs har XXL-aksjen falt 33 prosent det siste året. Kursen nådde et bunnpunkt i april 2020, da coronakrisen herjet i aksjemarkedet.

Av analytikerne som dekker XXL har fem kjøpsanbefalinger, to hold og to salgsanbefalinger.