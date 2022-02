Equinor varsler aksjekjøp for milliarder på rekordhøy kurs

Oljekjempen skal drysse titalls milliarder over eierne gjennom utbytter, men også via tilbakekjøp av egne aksjer til rekordpris. – Vi ser ikke på aksjekursen, sier Equinor-sjefen.

LA FREM REKORDRESULTAT: Equinor-sjef Anders Opedal. Vis mer

Equinor planlegger en utbyttefest i 2022, etter at høye olje- og gasspriser har gitt rekordresultater.

Onsdag varslet oljekjempen at inntil fem milliarder dollar av utdelingen skal være i form av såkalte tilbakekjøp av aksjer, tilsvarende rundt 44 milliarder kroner.

Det skjer samtidig som Equinor-aksjen har nådd det høyeste nivået noensinne. Kursen steg på det meste 5,6 prosent til 271 kroner onsdag formiddag, etter at den så sent som i sommer var under 170 kroner.

– Ser ikke på aksjekursen

Equinor-sjef Anders Opedal sier til E24 at tilbakekjøp er «effektiv til å distribuere kapital til eierne».

– Er prisen på aksjen irrelevant?

– Vi ser ikke på aksjekursen i forhold til tilbakekjøpsprogram, i henhold til lovgivning, svarer Opedal.

Slike aksjekjøp er en måte selskapet kan tilbakeføre penger til eierne på, i tillegg til utbytte. Det skjer ved at antallet aksjer reduseres. Etter at Equinor har kjøpt aksjene, blir de slettet.

– For det første investerer vi i en veldig god portefølje innenfor olje, gass og fornybar. For det andre har vi et kontantutbytte og så har vi også et tilbakekjøpsprogram, sier Opedal.

– Hos våre aksjonærer er det mange forskjellige meninger om hvordan kapitalen skal distribueres. Noen ønsker cash, noen ønsker tilbakekjøpsprogram. Vi har funnet en fin balanse som gir en optimal kapitalstruktur for oss, sier han.

Equinors plan er å gi tilbake ti milliarder dollar til eierne i løpet året. Halvparten av dette vil være i form av utbytter som betales ut hvert kvartal, til sammen rundt 44 milliarder målt i kroner.

Holder investeringene i ro

Oljekjempen legger frem planene på en kapitalmarkedsdag, der også målene for investeringer, avkastning og utslippskutt blir presentert.

Equinors løfter om store utbyttebetalinger følger en trend hos andre store oljeselskaper. Ifølge Bloomberg planlegger selskaper som BP, Shell og Exxon å fylle aksjonærenes lommer etter noen magre år.

Til tross for at pengene renner inn i kassen, har ikke Equinors planer for investeringer hatt noen stor økning siden forrige korsvei.

Equinors prognose er gjennomsnittlige årlige investeringer på rundt 10 milliarder dollar i 2022 og 2023, og opp til 12 milliarder dollar i hvert av de to etterfølgende årene.

Ved den forrige kapitalmarkedsdagen i juni, hadde selskapet en prognose på investeringer i 2021 og 2022 på 9 til 10 milliarder dollar per år. Anslaget for 2023–2024 var da rundt 12 milliarder dollar i året.

Equinors resultat Equinors finansielle fasit for fjerde kvartal ble lagt frem onsdag.

Resultatrapporten viste et rekordhøyt justert resultat før skatt på 15 milliarder dollar, som tilsvarer om lag 132 milliarder kroner.

Det var en mangedobling fra resultatet på 0,76 milliarder dollar i fjerde kvartal i fjor, da resultatene var preget av prisfallet på energi etter coronakrisen som slo ned fra våren 2020. Vis mer

Kan ikke gi mer gass

Denne høsten og vinteren har gassprisene vært skyhøye, samtidig som oljeprisen nylig nådde det høyeste nivået siden 2014.

I Europa har også den spente situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland skapt frykt for gassforsyningene til de europeiske landene.

Equinor har økt gassleveransene til det europeiske markedet, som har vært preget av gassmangel, lave lagernivåer og mindre gassimport enn vanlig fra Russland.

På spørsmål om Equinor kan øke produksjonen enda mer er svaret nei.

– Det blir bare finjustering i forhold til at man klarer å tyne ut litt mer, men i utgangspunktet er hele Norge på maks kapasitet mot Europa, sier Opedal.

Opedal trekker frem et knippe forhold som vil bli avgjørende for prisen fremover. Han ser for seg et «stramt marked fremover»

– Det er helt avhengig av været i Europa og Asia, hvor LNG-lastene går, hvor mye Russland eksporterer inn i Europa. Og det er store lagre som skal etterfylles. Vi så at når det kom LNG-laster til Europa i vinter, gikk det rett til forbruk, og ikke inn til lagre.