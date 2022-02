Stavanger-gründer henter 70 nye millioner til storsatsing

Lasse Andresen har hatt milliardsuksess med selskapet Forgerock. Nå satser seriegründeren stort på et nytt teknologisk eventyr - Indykite - med 90 friske millioner kroner på bok.

Lasse Andresen er daglig leder i selskapet Indykite - et selskap som nettopp har hentet 70 millioner i markedet. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Tradisjonelle leverandører av id-tjenester står overfor overveldende utfordringer når man ser på web 3.0. Indykite sin tilnærming sørger for dynamiske og granulære autorisasjonstjenester, samt svært fleksible datamodeller. Dette er fundamentalt for organisasjoner som bygger apper og tjenester med stadig mer distribuert arkitektur og data-økosystemer, sier Lasse Andresen i en pressemelding mandag.

Kartlegging av mennesker

I den samme meldingen kommer det fram at Indykite har hentet 70 nye millioner kroner i markedet. Tidligere i år hentet selskapet rundt 20 millioner kroner. Det betyr at Lasse Andresen og co. har rundt 90 millioner kroner på bok.

Pengene skal brukes til å lansere flere nye tjenester og utvikle selskapet i enda større grad. For egentlig lanserer selskapet nå to nye tjenester. En tilpasset større konsern, som legger til rette for sikker kartlegging av mennesker, enheter og andre ressurser på tvers av en organisasjon eller et nettverk. Denne innsikten skal deretter kunne benyttes til «hyper-personalisering» og anbefalinger.

Den andre er en slags digital id-lommebok, som skal sette organisasjoner i stand til å la sluttbrukere identifisere seg selv og styre hvilken data som deles.

Lasse Andresen pendler mellom USA og Stavanger. Han har hytte på Kalvøy, og skjærgårdsjeepen tar ham raskt til byen. Vis mer

Vokser fort

Ifølge Shifter lager Indykite enkelt forklart en digital tvilling av brukerne, med sikker verifisering. Dette kombineres med en såkalt «knowledge graph» over personlige data, med preferanser, interesser og alt annet mange av oss har flytende rundt hos diverse digitale aktører.

Tanken er å gi brukere eierskap over egen data, og muligheten til å bestemme hvordan disse kan benyttes på tvers av bransjer og plattformer.

Indykite er et såkalt oppstartsselskap, men på under ett år har selskapet altså hentet inn rundt 90 millioner kroner og har tre kontorer i verden med totalt 60 ansatte.

– Håpet er at Indykite skal ha 500 ansatte og unicorn-verdsetting, altså en milliard dollar eller mer idet vi går på børs. Jeg tenker at det kan ta fem år, men det kan fort ta syv, sa Lasse Andresen til Finansavisen i oktober i fjor.

Forgerock og Indyriot

Det er det britiske investeringsselskapet Molten Ventures som har ledet an i den ferske kapitalinnhentingen.

– Markedet for digitale id-løsninger utvikler seg hurtig. Selskaper utforsker mulighetene for å levere desentraliserte verktøy, men er ikke i nærheten av å klare det. Indykite sin visjon, dype markedsforståelse og nyskapende teknologi representerer en betydelig investeringsmulighet. Vi ser et enormt potensiale, sier Stuart Chapman, porteføljesjef i Molten Ventures, i pressemeldingen.

Lasse Andresen er en av gründerne bak Forgerock - et av verdens ledende selskaper innenfor digitale identitetsløsninger. Ved børsnoteringen i september i fjor, var verdien på selskapet svimlende 24 milliarder kroner. Nå har aksjekursen falt en del og verdien på selskapet i dag er på rett under 10 milliarder kroner.

Andresen er også mannen bak Indyriot - et selskap som skal ta opp kampen mot selveste Facebook. Denne satsingen gjør Andresen sammen med Kimberly Larsen.