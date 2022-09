Oslo Børs med verste dag siden mars 2020

Med en nedgang på over fire prosent, endte handelsdagen opp med å bli den verste siden coronapandemien slo innover landet.

Det er fremdeles renteuro og frykt for resesjon som preger børsene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Oslo Børs åpnet flatt fredag, men snudde nedover etter kort tid. Fallet tiltok deretter kraftig utover dagen.

Hovedindeksen endte handelsdagen ned 4,04 prosent, som ikke bare ble ny årsverste for indeksen. Børsfallet er det verste siden mars 2020.

Før dagen i dag var årets verste børsdag 24. januar da Hovedindeksen endte dagen ned 3,45 prosent.

Oljeprisen har falt nær fem prosent siden midnatt. Ved børsstenging fredag omsettes nordsjøolje (brent spot) for 86,06 dollar fatet.

– Perfekt storm

– Det er en perfekt storm, med alle negative faktorer på en gang. Amerikanske Fed hevet renten med 0,75 og Norges Bank gjorde en dobbelheving torsdag. Samtidig har man resesjonsspøkelset i bakhånd, sier investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen.

Han må tilbake til mars 2020 da coronaviruset kom til Norge for å huske forrige gang markedet var like volatilt.

– Alt som kan gå galt, går galt. Investorer blir livredde og selger, sier han.

Han peker også på at det er sjeldent fredag er så svak, men at det antageligvis betyr at investorer frykter hva som skjer på kort sikt.

KRISESTEMNING: Mads Johannesen i Nordnet tror investorer er livredde, og at det skaper krisestemning på børsen.

Les på E24+ Ekspertenes aksjefavoritter akkurat nå

Oljeaksjer rett ned

Flere av de oljetunge børslokomotivene dras ned i takt med oljeprisen fredag. Slik endte børsdagen for noen av dem:

Equinor endte ned 5,37 prosent

Aker BP falt 8,55 prosent

Vår Energi endte ned 7,40 prosent

Porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand peker på faktorer som har påvirket markedene en stund.

– Inflasjonen har ikke toppet ut, både generell prisstigning og lønnsinflasjon har vedvart. Dermed vil sentralbankene globalt fortsatt sette opp styringsrentene.

Han sier at kredittspreadene kredittspreadene forteller hva det koster for et selskap å låne penger i markedetsiden i august i fjor har trukket ut. Når rentene stiger blir rentepapirer mer attraktivt sammenlignet med aksjer.

– Til sist fortsetter global makro å svekke seg sakte. Det er vanligvis noe aksjer ikke setter pris på mens det skjer.

Sjefstrateg i Formue, Christian Lie sier:

– Oslo Børs og globale markeder begynner å prise inn et mer realistisk scenario: At den kraftigste pengepolitiske innstrammingen i manns minne vil få konsekvenser de neste kvartalene.

Les også Sjefstrateg om det kraftige børsfallet: – Den kraftigste pengepolitiske innstrammingen i manns minne vil få konsekvenser

Hans Thrane Nielsen, forvalter i Storebrand

Les også Sjefstrateg om det kraftige børsfallet: – Den kraftigste pengepolitiske innstrammingen i manns minne vil få konsekvenser

Tungvektere som Yara (ned 5,19), Hydro (ned 5,18 prosent) og DNB (ned 3,32 prosent) trakk også ned Børsen fredag.

Databrikkeselskapet Nordic Semiconductor gikk mot strømmen med en oppgang på 1,85 prosent.

Aksjen steg etter at flere meglerhus har plukket fra hverandre de ferske høretelefonene til Apple, Airpods Pro 2, og funnet databrikken til det norske selskapet.

Les også Ser milliardmulighet etter funn av NOD-brikke i Airpods

Hydro kjøper tilbake aksjer

Norsk Hydro vil kjøpe tilbake aksjer fra eierne for to milliarder kroner. Det tilsvarer 1,6 prosent av selskapets markedsverdi, ifølge en melding fra selskapet fredag morgen.

Styret i Hydro har besluttet å etablere et program for å kjøpe tilbake 100 millioner aksjer fra eierne, til en verdi av inntil to milliarder kroner.

Les også Hydro kjøper tilbake aksjer for to milliarder

Slike aksjekjøp er en måte selskapet kan tilbakeføre penger til eierne på, i tillegg til utbytte. Det skjer ved at antallet aksjer reduseres. Etter at Hydro har kjøpt aksjene, blir de slettet.

Det minste og høyeste beløpet selskapet vil betale per aksje er henholdsvis 20 og 150 kroner.

Les på E24+ Det kan være lurt å investere i han som fant Johan Sverdrup

Les på E24+ Aksjeskolen #6: Slik plukker du vinneraksjer

Cloudberry ned etter emisjon

Energiselskapet Cloudberry Clean Energy falt etter å ha hentet friske midler.

Selskapet meldte natt til fredag at de hadde hentet 800 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, til en kurs på 15,5 kroner per aksje. 500 millioner av de friske midlene skal brukes til nye prosjekter.

Cloudberry Clean Energy-aksjen stengte til en kurs på 16,64 kroner på Oslo Børs torsdag.

Aksjen falt 7,57 prosent til en kurs 15,38 kroner fredag, som er noe under tegningskursen i emisjonen.

Renteuro

Uken har vært preget av rentehevinger i flere land. Det er fremdeles renteuro og frykt for resesjon som preger børsene, skriver CNBC.

Onsdag besluttet USAs sentralbanksjef Jerome Powell å øke styringsrenten med 0,75 prosentpoeng for tredje gang på rad. Den amerikanske renten er nå på det høyeste siden 2008, og sentralbanken signaliserer at rentene vil øke videre gjennom året til en topp på opptil 4,6 prosent neste år.

Rentehevingen sendte de amerikanske børsene nedover onsdag. Torsdag fortsatte fallet store deler av handelsdagen, før det hentet seg noe inn igjen ved stenging.

Det skjer samtidig som landet preges av skyhøy prisvekst og sterk lønnsvekst.

Norges bank hevet torsdag styringsrenten som ventet med 0,50 prosentpoeng. Renten ligger nå på sitt høyeste nivå siden 2011, på 2,25 prosent.