Twitter-aksjen rett opp etter Musk-rykter

Bloomberg skriver at Elon Musk går videre med avtalen om å kjøpe Twitter for 54,2 dollar per aksje. Kursen rykker til etter ryktet.

Elon Musk var august i Stavanger på energimessen ONS.

Twitter-aksjen stiger 16,4 prosent til 49,59 dollar på Wall Street.

Oppgangen kommer etter at Bloomberg, Financial Times og New York Times med henvisning til anonyme kilder skriver at Elon Musk vil gå videre med avtalen om å kjøpe Twitter for 54,2 dollar per aksje.

Aksjen ble midlertidig handelsstanset etter meldingen.

Musks bud priser Twitter til 44 milliarder dollar.

Skrotet budet i sommer

I juli bekreftet Elon Musk at han har gitt beskjed til Twitter om at planen om å kjøpe selskapet er terminert. Det fremgikk i en melding sendt til Det amerikanske finanstilsynet (SEC).

I brevet til Twitter sto det at Musk og hans finansielle rådgivere i Morgan Stanley ba om «kritisk informasjon» fra 9. mai, og «gjentatte ganger etter dette» på selskapets forhold mellom de offentliggjorte tallene for daglige inntektsgivende aktive brukere og utbredelsen av «falske- eller spam-kontoer» på plattformen.

Twitter har opplyst at selskapet står overfor flere utfordringer før avtalen med Musk er i boks, for eksempel om annonsører vil fortsette å bruke Twitter og potensiell usikkerhet angående selskapets fremtidige planer og strategi.

Det var i slutten av april det ble kjent at Twitter-styret hadde godtatt Tesla-sjefs Elon Musks tilbud om å kjøpe hele selskapet, etter halvannen ukes kamp.

Ble saksøkt

Twitter har tidligere saksøkt Elon Musk og krevd at Tesla-sjefen overholder avtalen om å kjøpe selskapet for 44 milliarder dollar – eller rundt 420 milliarder norske kroner med dagens kurs.

Rettsaken skal i tilfellet foregå i oktober.

Beslutningen ble omtalt som en «seier» for Twitter.

Fra før har Twitters advokater anklaget Musk for å forsøke å «sabotere» selskapet. De har argumentert for at rettsaken må skje raskt, for å forhindre videre skade på driften i Twitter, skriver Financial Times.

Musks advokater har på sin side ønsket at rettsaken skal gjennomføres neste år, slik at deres side «blir lyttet til på en rimelig måte».

I oppkjøpsavtalen har de to partene blitt enige om et såkalt skilsmissegebyr. Det innebærer et gjensidig gebyr på én milliard dollar som må utbetales av parten som bryter avtalen.

Men Twitter kan også ta Musk til retten for å sikre et høyere bruddgebyr – eller, som de nå gjør, kreve at avtalen gjennomføres.