Øivind Tidemandsen går av som styremedlem i XXL

Øivind Tidemandsen, en av XXL-gründerne, går av som styremedlem. I tillegg tar ikke Hugo Maurstad gjenvalg som styreleder.

Det går fram av innkallingen til den ordinære generalforsamlingen i selskapet.

Øivind Tidemandsen ble i 2022 valgt inn for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024, men velger nå å fratre.

Samtidig fremgår det at XXLs styreleder Hugo Maurstad ikke tar gjenvalg.

– Det er halvannet år siden jeg sluttet i Altor, men jeg har hjulpet til i en overgang på noen investeringer. Jeg har selv tre store produktselskaper innefor sport; Odlo, Henri-Lloyd og Janus, og det er viktig for meg å kunne bruke nok ressurser på disse. Det var derfor ikke naturlig å ta gjenvalg og jeg informerte valgkomiteen om dette i januar, skriver Maurstad i en melding til E24.

Oppkjøpsfondet Altor, som Maurstad tidligere var sjef for, er største aksjonær i XXL. Han har vært styreleder siden 2019.

E24 har ikke fått kontakt med Tidemandsen for en kommentar.

Endringer

I innstillingen foreslås Håkan Lundstedt som styreleder frem til ordinær generalforsamling i 2025. I tråd med valgkomiteens innstilling vil styret forøvrig bestå av:

Kjersti Hobøl (nestleder)

Tom Christian Jovik (styremedlem)

Kari Ekelund Thørud (styremedlem)

Ronny Blomseth (styremedlem)

Tor Andrin Jacobsen (ansattrepresentant

Kai Arne Nordhaug (ansattrepresentant)

Cristina Moreno (ansattrepresentant)

Tøffe tider

XXL har den siste tiden vært preget av uenighet om veien videre for selskapet, noe som blant annet førte til at Pål Wibe i fjor gikk av som sjef.

Første kvartal i år ga et resultat før skatt på minus 284 millioner kroner. I kvartalsrapporten skrev selskapet av de fortsatt opplever lavere etterspørsel etter sportsutstyr, noe som ga økt tilbudsaktivitet for å kvitte seg med varer på lager. Forrige kvartalsrapport var en gedigen skuffelse, til tross for at selskapet allerede før jul varslet dårligere resultater.

Selskapet har vært gjennom en krevende periode etter pandemien, med både forsyningsproblemer og en svak vintersesong. Siden november i fjor har XXL bygget ned varelageret med 1,1 milliarder kroner.

XXL-aksjen har sunket med 73 prosent det siste året. Den omsettes nå for 2,50 kroner.