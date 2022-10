SAS tapte 547 millioner svenske kroner i september

Flyselskapet legger bak seg 11 måneder med et underskudd på i alt 7,1 milliarder svenske kroner.

SAS rapporterer månedstall for resultatene i forbindelse med rettsprosessen selskapet er i.

Slik gikk det i perioden som strakte seg fra 1. november 2021 til 30. september 2022:

Inntektene landet på 28,36 milliarder svenske kroner

Resultatet var på minus 7,12 milliarder svenske kroner

SAS’ regnskapsår avviker fra kalenderåret, og begynner 1. november.

For samme periode til og med august har SAS tidligere varslet et underskudd på 6,57 milliarder svenske kroner.

Det betyr at september-underskuddet lød på 547 millioner svenske kroner for SAS.

Økt gjeld

Den totale gjelden til SAS var på 66,07 milliarder svenske kroner per utgangen av september. Det er en oppgang fra 61,17 milliarder svenske kroner per utgangen av måneden før.

Selskapet fikk mer penger i kassen i løpet av september. Kontantbeholdningen var på 10,15 milliarder svenske kroner per utgangen av måneden.

Gjelden har økt etter at selskapet fikk utbetalt krisefinansieringen fra Apollo. Det er også bakgrunnen for at kontantbeholdningen stiger.

Tallene fra SAS offentliggjøres i tilknytning til rettsdokumenter som sendes inn i forbindelse med konkursbeskyttelsesprosessen i USA som selskapet står i.