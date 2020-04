På disse datoene kan Norwegians skjebne bli avgjort

Norwegian har sydd sammen redningspakken som skal ta selskapet gjennom krisen. Nå er det opp til kreditorer og aksjonærer, som i løpet av de neste fem dagene skal si ja eller nei til kriseløsningen.

KRISELØSNING: Norwegian vil kutte gjeld og øke egenkapitalen. Her arkivbilde av et av Norwegians Boeing 737 Max8-fly på flyplassen i Helsinki. Vis mer Heikki Saukkomaa AFP

Publisert: Publisert: 30. april 2020 06:00

– Det er et være eller ikke være for det Norwegian vi kjenner i dag, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Flyselskapet står nå foran fem avgjørende dager.

Redningsplanen skal sørge for at flyselskapet oppfyller statens krav til lånegarantier, slik at selskapet kommer seg gjennom coronakrisen som har rammet global luftfart.

Men den må først bli godkjent av kreditorer, deretter aksjonærer.

30. april

I dag, torsdag, er dagen der eierne i obligasjonslånene skal stemme over forslaget Norwegian har lagt frem for kreditorene.

Norwegian har bedt om at deler av lånene blir gjort om til aksjer, til sammen 3,7 milliarder kroner.

Det vil kutte gjelden og øke egenkapitalen, slik at statens krav blir oppfylt og Norwegian kan få tilgang til statlige lånegarantier på tre milliarder kroner.

For å få gjennom planen trenger Norwegian minst to tredjedels flertall i hvert av de fire obligasjonslånene. I løpet av forhandlingene har Norwegian sukret tilbudet for å komme kreditorene i møte.

3. mai

Dette er dagen Norwegian håper å ha en avtale med leasingselskapene i boks.

Flyselskapet leier til sammen 92 fly av en rekke forskjellige leasingselskaper.

De må gå med på å bytte minst 500 millioner dollar av leasingforpliktelsene mot aksjer, tilsvarende over fem milliarder kroner.

Ved nyttår var forpliktelsene på totalt 33,3 milliarder kroner.

Denne gjeldssaneringen er en forutsetning for at obligasjonseierne skal gå med på forslaget.

4. mai

På denne dagen skal aksjonærene stemme over redningsforslaget.

Norwegians løsning krever støtte fra to tredjedeler av stemmene ved den ekstraordinære generalforsamlingen. Her gir én aksje én stemme.

Store fond og investorer har rømt Norwegian-aksjen, slik at eierne for det meste består av mange småaksjonærer pluss Folketrygdfondet.

En gruppe har gjort opprør mot redningsplanen, mens andre nå samler støtte til kriseløsningen.

– Aksjonærene må stemme ja til redningsplanen for at vi skal overleve, var beskjeden fra Norwegian-sjef Jacob Schram tirsdag.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian avbildet på vei inn på hovedkontoret tirsdag. Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

Norwegian har forespeilet at dagens aksjonærer vil bli sittende med 5,2 prosent av selskapet etter at obligasjonsgjeld og leasinggjeld er omgjort til aksjer. Kreditorenes eierandel blir 94,8 prosent.

I forbindelse med generalforsamlingen skal Norwegian kunngjøre forslaget om den nye kapitalen som skal inn, og hvilke betingelser investorene får.

Norwegian vil gjøre en kapitalinnhenting, altså en emisjon av nye aksjer, for å fylle kassen med 400 friske millioner.

5. til 11. mai

I denne perioden er planen at investorene skal tegne seg for de nye aksjene.

Når disse brikkene har falt på plass, oppfyller Norwegian kravene i statens hjelpepakke.

Hvis alt går i boks kan Norwegian ha sikret seg tilgang til den norske statens lånegaranti på tre milliarder kroner om knappe to uker, den 14. mai, viser planen selskapet har presentert.

Kreditor i tenkeboksen

Fondet Jan Petter Sissener forvalter sitter med en liten posisjon på tre-fire prosent av den såkalt konvertible obligasjonen.

Dette lånet har garantier fra Arctic Aviation Assets, som er leasingselskapet som eier Norwegians fly. Fondet har sikret seg ved å samtidig shorte aksjen.

Forvalteren sier han ikke har noen forutsetninger for å kunne si hvilken vei avstemningen tipper torsdag. I fondet er det ikke tatt noen avgjørelse enda.

Jan Petter Sissener forvalter fondet «Sissener Canopus». Vis mer Therese Alice Sanne

– En ting er om obligasjonseierne sier ja eller nei. Sier de nei må det reforhandles, sier de ja må det fremdeles skaffes 400 millioner kroner i egenkapital, som i utgangspunktet er tapt. De pengene renner jo ut fortere enn svint, sier han til E24.

400 millioner er beløpet Norwegian planlegger å hente inn i ny kapital gjennom en emisjon av nye aksjer.

– Og den nye veilederen om at midtsetet skal stå tomt vil si at du må fly med 67 prosent kapasitetsutnyttelse. En annen måte å se det på er at prisene må opp 50 prosent for å få samme inntekt, sier Sissener.

Les også Stig har realisert tap på åtte mill. i Norwegian: – Hjertet vant nok kampen mot hjernen

Frykter utvanning

Emisjonen kan resultere i at dagens aksjonærer, som ikke vil eller kan tegne seg i emisjonen, blir sittende med en enda mindre eierandel – såkalt utvanning.

Sissener er også bekymret for utvanning av kreditorer som har fått aksjer i bytte mot gjeld. Han vil gjerne hatt en mekanisme som beskytter kreditorene mot et slikt scenario.

– Hvis du ser for deg at de konverterer på tre-fire kroner (per aksje), og så blir plutselig emisjonen på ti øre (per aksje). Da blir det bare tull.

Hvilken kurs den nye emisjonen skal bli gjort til er foreløpig ukjent.

– Ved at vi ikke vet noen kurser, synes jeg dette er veldig vanskelig å ta stilling til, sier Sissener.