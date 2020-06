Sterk ukeslutt på Wall Street etter overraskende jobbtall

Vis mer TIMOTHY A. CLARY / AFP

Publisert: Oppdatert: 5. juni 2020 22:18 , Publisert: 5. juni 2020 15:54

Børsene i USA jublet over sysselsettingstall og klatret gjennom fredagen.

Slik endte de tre toneangivende indeksene uken:

S&P 500 steg 2,62 prosent

Nasdaq Composite klatret 2,06 prosent

Dow Jones endte opp 3,15 prosent

Teknologitunge Nasdaq Composite stengte på 9814 poeng. Det var svært nær den historiske toppen på 9817 poeng som ble satt i februar.

Og med fredagens opptur er den brede S&P 500-indeksen ned kun drøye 1 prosent for året. Kontrasten er dermed stor til midten av mars, da indeksen på det meste hadde falt 30 prosent.

Knallsterke jobbtall

Den amerikanske økonomien skapte 2,5 millioner nye jobber i mai, det største hoppet siden 1939, viste statistikk fra det amerikanske arbeidsdepartementet før børsåpning fredag.

Økonomene hadde imidlertid sett for seg et fall på 8 millioner jobber.

Tallet fra arbeidsdepartementet, gjerne omtalt som «månedens viktigste» i makroverdenen, peker mot at gjenåpningen av den amerikanske økonomien er på riktig kjøl.

De overraskende sysselsettingstallene kommer etter skuffende ledighetstall torsdag, som viste at 1,88 millioner amerikanere søkte ledighetstrygd for første gang forrige uke. Tallet var høyere enn forventet, og bidro til å senke USA-børsene for første gang på flere dager.

I tillegg til positive jobbtall, er den amerikanske lettoljen (WTI) opp omtrent 5 prosent etter oljegrupperingen Opec+ meldte at de vil møtes lørdag for å sluttføre vilkårene i forlengelsen produksjonskuttene på 9,7 millioner fat pr dag.

Flyselskaper ledet an

Flyselskaper ledet an oppturen på børsene etter å ha kunngjort at de vil øke antallet avganger gjennom sommeren.

American Airlines steg rundt 9 prosent, mens United Airlines endte opp nesten 9 prosent. Delta Airlines steg 7,5 prosent. Boeing endte opp over 10 prosent.

Tett bak flyselskapene følger reiselivsselskaper som Norwegian Cruise Line og hotellkjeden Marriott med henholdsvis 15,16 og 2,94 prosent oppgang.