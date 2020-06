DNB har gitt milliardlån til konkurstruet Equinor-partner i USA

Den amerikanske skifergassgiganten Chesapeake – en av Equinors eldste partnere i USA – forbereder seg på konkurs. Det kan påføre långiveren DNB store tap, mens Chesapeake-ledelsen får bonuser for å holde motivasjonen oppe.

SKIFER-SMELL: Svaler flyr over et skiferoljefelt i USA. Skifergiganten Chesapeake står på randen av konkurs, og norske DNB er blant bankene som har gitt milliardlån til selskapet.

Equinor har fått krass kritikk for sine store tap på oljeinvesteringer i USA, men også DNB kan tape milliarder på nettopp denne sektoren.

DNB har sammen med andre banker lånt ut store summer til Equinors amerikanske gasspartner Chesapeake Energy Corporation, som står i fare for å gå konkurs i nær fremtid på grunn av sin enorme gjeld.

Chesapeake forbereder seg på å søke om konkursbeskyttelse etter den amerikanske modellen «Chapter 11» innen dager eller uker, ifølge Reuters.

Senest i desember var DNB med på å refinansiere gjelden til Chesapeake, men i 2020 har en ny oljekrise rammet selskapet hardt.

E24 har hentet ut tall fra Bloomberg som viser at DNB har lånt Chesapeake minst 185 millioner dollar eller 1,7 milliarder kroner.

Dette lånet er en del av Chesapeakes kredittfasilitet på totalt 3 milliarder dollar eller 28,5 milliarder kroner.

DNB har i tillegg lånt ut et ukjent beløp gjennom et terminlån på totalt 1,5 milliarder dollar eller 14,2 milliarder kroner.

DNB sier ikke hvor mye de taper

DNB rapporterer ikke hvor mye de taper på enkeltkunder og vil ikke kommentere kundeforholdet til Chesapeake overfor E24 på grunn av taushetsplikten.

Det er derfor svært vanskelig å vite hvor mye banken forventer å tape eller faktisk vil tape på den mulige Chesapeake-konkursen, som kan være nært forestående .

DNB er imidlertid pålagt å sette av penger til forventede tap i fremtiden.

I første kvartal i 2020 satte DNB av rundt 5,8 milliard kroner til lånetap, og rundt 45 prosent av dette var innenfor olje, gass og offshore.

– Det er ingen tvil om at situasjonen er utsatt for de oljerelaterte næringene, særlig offshoreselskapene som leverer tjenester til oljeselskapene både i Norge og internasjonalt, sier DNBs informasjonsdirektør Andreas Nyheim.

DNBs administrerende direktør Kjerstin R. Braathen. Vis mer Terje Pedersen / NTB scanpix

E24 har vært i kontakt med en rekke DNB-analytikere, men ingen av dem har tilgang på tall som viser DNBs totale utlån eller forventede tap knyttet til Chesapeake.

– Det er god sjanse for at DNB har tatt tap på Chesapeake på forhånd. Chesapeake har vært på kanten av stupet ganske lenge, sier analytiker Ulrik Årdal Zürcher i Danske Bank.

Resultatet av de kommende gjeldsforhandlingene kan bli at Chesapeakes långivere får kontroll over selskapet.

Ifølge Bloomberg er det långiverne i terminlånet på 1,5 milliarder dollar, der DNB har bidratt med en ukjent sum, som kan ende opp med mesteparten av Chesapeakes eiendeler.

Det er imidlertid høyst usikkert hvor mye disse eiendelene er verdt med dagens olje- og gasspriser og hvor lett det blir å finne kjøpere.

Chesapeake kollapset rett etter refinansiering

Oklahoma-baserte Chesapeake, som lenge ble ledet av den avdøde skiferpioneren Aubrey McClendon, vokste i sin storhetstid til å bli USAs nest største produsent av naturgass.

Den raske veksten var imidlertid et resultat av omfattende kjøp av nye landområder finansiert med en stadig større gjeld.

Nå sliter Chesapeake med å betjene en gjeld på rundt 9 milliarder dollar eller 85,5 milliarder kroner på grunn av lave priser på både gass og olje.

Fakta om Chesapeake Energy Corporation Olje- og gassprodusent basert i Oklahoma City i delstaten Oklahoma i USA

Produserer i de fem delstatene Oklahoma, Pennsylvania, Texas, Louisiana og Wyoming

Revolusjonerte oljebransjen i USA ved å utvinne olje- og gass fra skifer ved hjelp av den kontroversielle teknikken «fracking»

Vokste til å bli USAs nest største produsent av naturgass under toppsjef Aubrey McClendon

Inngikk en allianse med Equinor i 2007 for å produsere gass fra Marcellus-formasjonene i nordøst i USA

I mars 2016 ble McClendon tiltalt for å ha jukset med priser på landområder, noe McClendon benektet

Dagen etter tiltalen døde McClendon i en bilulykke Vis mer vg-expand-down

En gruppe arbeidere justerer en av Chesapeakes gassbrønner i Pennsylvania. Vis mer Ralph Wilson / TT NYHETSBYRÅN

Allerede i fjor høst varslet Chesapeake-ledelsen at selskapet sto i fare for å gå over ende fordi gjelden var for høy.

I desember tok Chesapeake- ledelsen flere krisegrep for å redusere gjeldsbyrden. Ett av grepene var å ta opp et nytt, sikret terminlån fra en gruppe banker, inkludert DNB, for å kvitte med seg eksisterende, usikret gjeld.

Et mer kontroversielt grep har vært å utbetale bonuser på 25 millioner dollar eller 237,4 millioner kroner til ledergruppen for å holde motivasjonen oppe i møte med en mulig konkurs.

I første kvartal i 2020 tapte selskapet 8,3 milliard dollar eller rundt 78,8 milliarder kroner, blant annet på grunn av store nedskrivninger på egne eiendeler.

Samtidig har Chesapeake kollapset både i aksje- og obligasjonsmarkedet:

Chesapeake-aksjen har falt kraftig fra over 180 dollar rundt nyttår til rundt 18 dollar i dag, og selskapet ble i april nødt til å spleise sammen sine lavt prisede aksjer for å kunne beholde børsnoteringen sin på New York Stock Exchange.

Prisene på Chesapeakes obligasjoner har også falt kraftig ettersom investorer har priset inn økende konkursfare og kredittbyråer som Moody’s har nedgradert selskapets gjeld.

DNB kan rammes av varslet konkursbølge

Noen eksperter advarer om at en Chesapeake-konkurs kan bli starten på en større konkursbølge i skiferindustrien i USA.

Oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i meglerhuset Pareto mener at amerikanske skiferselskaper uten de beste landområdene vil slite med å nå gamle høyder.

– Denne gangen vil det virkelig vare gjennom 2021 og 2022 før skiferselskapene er tilbake på sporet, og Chesapeakes skjebne vil ha betydning for andre selskaper og investorer i sektoren, sier hun.

Paretos oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen. Vis mer Eirik Elvevold / E24

Det er fortsatt usikkert hvor mye DNB kan tape dersom mange amerikanske energiselskaper lider samme skjebne som Chesapeake.

Under en kapitalmarkedsdag i november 2019 opplyste banken at den hadde redusert sin eksponering mot kunder i Nord-Amerika fra 143 til 103 milliarder kroner de siste fem årene.

Meglerhuset Jeffries påpekte kort tid etter kapitalmarkedsdagen at DNB hadde hatt en økende andel lån til olje og gass utenfor Norden i løpet av 2019, noe Jeffries mente kunne føre til at DNB fikk høyere kredittkostnader.

Ulrik Årdal Zürcher i Danske Bank tror likevel ikke tap innenfor olje, gass og offshore er det mest bekymringsfulle med tanke på DNB-aksjen.

– Vi vet at det er mye risiko i olje, gass og offshore, og at DNB har tatt store tapsavsetninger i den sektoren. Bekymringen er at det skal smitte over til andre sektorer, sier Zürcher.