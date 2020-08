Varner-brødrene knuste Børsen med defensiv strategi

Mens kleskjedene til Varner-brødrene blør penger, går det langt bedre med investeringsselskapet. VJ Invest hadde 30 prosent avkastning, og knuste dermed Børsen i fjor.

Varner-familiens investeringsselskap hadde inntekter på 151,3 millioner i 2019, ifølge årsrapporten. Året før viste posten i regnskapet minus 23,9 millioner kroner.

Avkastningen fra børsnoterte aksjer var på 30 prosent for året, skriver selskapet i årsrapporten. Dermed slo selskapet utviklingen på Oslo Fondsindeks som hadde en avkastning på 19 prosent for året.

De viktigste selskapene som bidro til å snu selskapet i pluss var investeringene i TGS/Spectrum, AF Gruppen, Kid Interiør, Bank Norwegian, Kitron og Bakkafrost, opplyser selskapet.

Ingen av selskapene står for over 10 prosent av selskapets portefølje.

Selskapet har størsteparten av investeringene i aksjer i Norge og Europa, og noe i USA.

Årsresultatet for VJ Invest endte på 144,5 millioner etter skatt i fjor, mot et tap på 17,5 millioner i 2018.

Redusert risiko

– Det er foretatt en gradvis reduksjon av aksjemarkedsrisiko de siste to årene og selskapet hadde en relativt forsiktig tilnærming til markedet i 2019, skriver VJ Invest i rapporten.

Selskapet har redusert investeringene i aksjer siden 2017, etter at Varner-brødrene lenge var kun var investert i aksjer.

– En betydelig lavere aksjeandel enn tidligere, noe short-salg og en betydelig bruk av derivatinstrumenter for hedging av markedsrisiko gjorde at totalresultatet ble holdt noe tilbake.

Selskapet skriver at hedging-instrumentene falt betydelig i verdi da aksjemarkedene steg mot slutten av årene, skriver selskapet.

Hedging-instrumenter dempet resultatet til selskapet kraftig i 2019, men ga også beskyttelse under coronapandemien i år, opplyses det.

VJ Invest skriver at mot slutten av fjoråret var det gode økonomiske utsikter, mye på grunn av redusert frykt for at handelskrigen skulle ta seg opp.

Dårligere for kleskjedene

Det gikk langt bedre med investeringsselskapet enn med brødrenes selskap Varner, som står bak kleskjedene Dressmann, Carlings, Cubus og Bikbok.

Selskapet hadde et underskudd på 95,6 millioner i fjor, skrev E24 i juli.

Det er likevel en forbedring fra året før, da klesimperiet leverte et underskudd på 286 millioner.

Bik Bok og Vow fikk sammen et årsresultat på minus 46,2 millioner kroner i fjor, mens Urban fikk et underskudd på 38,6 millioner kroner. Days Like This, som er besluttet lagt ned, gikk 48,5 millioner i minus i fjor.

