Folketrygdfondet kvitter seg med Norwegian-aksjer

Siden starten av juni har Folketrygdfondet redusert beholdningen Norwegian-aksjer med en fjerdedel, ifølge aksjonærlistene.

Administrerende direktør i Folketrygdfondet, Kjetil Houg, mener styret i Norwegian burde ha informert aksjonærene tidligere om millionbonusene. Vis mer byoutline Terje Pedersen, NTB

De fleste aksjene forsvant fra Folketrygdfondets beholdning etter de «hemmelige» millionbonusene til Norwegian-ledelsen ble kjent.

Fondet begynte med å redusere beholdningen 7. juni. Da forsvant 1,75 millioner aksjer fra beholdningen, ifølge en oversikt fra Infront. Siden har takten tatt seg opp.

Hverken nye investorer, staten, dommere eller rekonstruktører kjente til millionbonusene til Norwegians toppledelse før E24s avsløring forrige uke. Folketrygdfondet valgte å kvitte seg med nesten 20 prosent av Norwegian-aksjene de hadde i tiden etterpå, ifølge aksjonærlistene.

Aksjonærlisten har et tidsetterslep som gjør at investorene kan ha kjøpt eller solgt aksjer som ikke er registrert enda.

Listene tar heller ikke høyde for aksjer som er lånt ut, for eksempel til shortsalg, altså et veddemål på at aksjekursen skal falle.

– Av forvaltningsmessige årsaker kan vi ikke kommentere endringer i våre beholdninger, skriver Monika Burvald, kommunikasjonssjef i Folketrygdfondet, til Finansavisen som først omtalte Folketrygdfondets posisjon på aksjonærlistene.

I Finanstilsynets shortregister er det kun registrert én posisjon. Det er Voleon, som har lånt 0,7 prosent av aksjene i selskapet til shorting.

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selges i realiteten aksjer en ikke har.

Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert.

Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake.

Shortselgeren må imidlertid betale en kompensasjon til den opprinnelige eieren – en slags leie. Vis mer vg-expand-down

Totalt har Folketrygdfondet kvittet seg med 12,15 millioner aksjer. Det er 25,28 prosent av beholdningen de begynte med i mai.

Folketrygdfondet kom først inn som storaksjonær i «nye» Norwegian etter at flyselskapet gikk ut av konkursbeskyttelse og hentet inn seks milliarder kroner i kapital. John Fredriksen ble største eier, mens Folketrygdfondet sikret seg 6,9 prosent av aksjene og ble tredje største. I tillegg deltok fire andre hjørnestensinvestorer.

Har avtalt møte med Norwegian

Folketrygdfondet har offentlig vært kritisk til millionbonusene til ledelsen like etter at Norwegian kom seg ut av konkursretten.

Det statlige fondet mener styret burde ha informert aksjonærene tidligere.

– Vi forventer at samlet omfang av lønn og godtgjørelse ikke skal innebære en urimelig overføring av verdier fra aksjonærer til ledende personer. Vi stemte imot lederlønnsordningen på generalforsamlingen, har administrerende direktør Kjetil Houg sagt til E24, i tillegg til:

– Vi mener at omfanget av kompensasjonen som styret har gitt tidligere CEO er urimelig. Vi har avtalt møte med selskapet over sommeren der vi blant annet vil ta opp selskapets lederlønnsordninger.

De største hjørnestenene holder fast

I dag sitter Fondet igjen med 5,08 prosent av aksjene. Da de gikk inn i Norwegian i mai eide de derimot 6,9 prosent.

I samme periode har de tre største andre aksjonærene sittet stille i båten. John Fredriksen-eide Geveran eier nesten 19 prosent, Sundt-familien eier litt over 17 prosent, og Ludvig Lorentzen sitter på 4,5 prosent av aksjene.

Samtlige seks hjørnestensinvestorer har sagt at de ikke kjente til millionbonusene. De to største, Fredriksen og Sundt, beskriver bonusene som uheldige.

Privatpersoner har lastet opp

Samtidig som Folketrygdfondet har kvittet seg med aksjer, har flere privatpersoner lastet opp i aksjen.

– Våre kunder har netto kjøpt aksjer i Norwegian for 54 millioner kroner i juni. Det er den beste måneden så langt i 2021, sier Mads Johannesen i Nordnet.

Nordnet er en digital plattform for aksjehandel, mest brukt av enkeltpersoner.

– Antall norske kunder har økt med 2000 i juni, og er nå oppe i 31.200, sier Johannesen.

Samtidig opplyser han om at de fleste kjøpene i Norwegian har tatt sted etter at millionbonusene ble kjent.

– Uken etter tok handelen seg kraftig opp. 52 prosent av omsetningen og 66 prosent av nettokjøpene skjedde den siste uken i juni, sier Johannesen.

