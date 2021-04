Telenor og Axiata nær fusjon: Kan være verdt mer enn fire mrd.

Dersom avtalen gjennomføres vil det bidra positivt til Telenor-resultatet med 11,7 milliarder kroner.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Telenor og Axiata bekrefter i en melding torsdag at de er nær en fusjon av selskapenes mobilvirksomheter Celecom og Digi i Malaysia.

Partene vil ha en lik eierandel på 33,1 prosent i selskapet. Som en del av transaksjonen vil Axiata motta nyutstedte aksjer i Digi, et kontantvederlag fra ny gjeld i selskapet på omtrent 400 millioner dollar, tilsvarende 3,4 milliarder kroner, og rundt 70 millioner dollar, som tilsvarer 600 millioner kroner, fra Telenor.

Driftsinntektene for Telenor vil være på rundt 25,5 milliarder kroner, med et driftsresultat (ebitda) på omtrent 11,7 milliarder kroner. I tillegg vil selskapet ha rundt 19 millioner mobilkunder.

Ikke garantert en avtale

Selskapene ønsker å ferdigstille avalen innen andre kvartal 2021. Det er ikke sikkert at diskusjonene vil føre frem til en endelig avtale.

– Den foreslåtte sammenslåingen er en viktig milepæl i Telenors strategi for å styrke tilstedeværelsen i Asia og skape verdi i regionen. Den nye enheten vil ha størrelsen og den finansielle styrken som trengs for å støtte Malaysias digitale ambisjoner og for å lede industriutvikling i et sammenkoblet samfunn. Vi ser frem til sammen med Axiata å realisere potensialet i det nye selskapet, sier Jørgen C. Arentz Rostrup i Telenor.

Bloomberg og andre medier omtalte tidligere torsdag nyheten.

Axiata og Digi-aksjene er suspendert fra handel på Malaysia-børsen torsdag. Axiata har innkalt til pressekonferanse.

Droppet avtalen tidligere

I september 2019 ble samtaler om en fusjon mellom partene stanset, og førte ikke frem til en avtale. Det etter «kompleksiteter» relatert til den mulige sammenslåingen den gang.

Begge selskapene hadde gjort en omfattende selskapsgjennomgang av hverandre, men avtalen falt gjennom.

I malaysiske aviser gikk det rykter om at fusjonsprosessen hadde stoppet opp på grunn av politiske uenigheter om import av palmeolje fra Indonesia til Europa. Malaysiske Axiata er den nest største teleoperatøren i folkerike Indonesia, og uten tommel opp fra indonesiske myndigheter, mente den malaysiske avisen The Star den gang at fusjon nærmest vil være umulig.

Ifølge avisen er Norge ansett som en del av EU som legger på press på import av palmeolje fra Indonesia, som er verdens største palmeolje-eksportør.

Malaysiske myndigheter gikk hardt ut mot Norge i desember 2018 etter at det ble bestemt at palmeolje som råmateriale i produksjon av biodrivstoff skulle forbys.