Hurtigruten tapte 540 millioner kroner i årets første kvartal

Pengene fortsetter å renne ut av Hurtigruten.

STORTAP: Hurtigruten har nå tapt 2,2 milliarder siden begynnelsen av fjoråret. Vis mer byoutline Terje Bringedal

Hurtigruten endte årets første kvartal med et resultat før skatt på minus 56 millioner euro, tilsvarende 540 millioner kroner, går det frem av kvartalsrapporten som ble offentliggjort torsdag.

Til sammenligning var det tilsvarende resultatet på minus 27 millioner euro i fjorårets første kvartal.

Dermed fortsetter Hurtigruten å tape store pengebeløp, etter et samlet tap på 1,7 milliarder kroner i fjor.

74 prosent inntektsfall

Inntektene falt til 36 millioner euro, tilsvarende 367 millioner kroner, i kvartalet. Det er en nedgang fra 140 millioner euro på samme tid i fjor.

Hurtigruten skriver i kvartalsrapporten at bestillingene for andre halvår har begynt å ta seg opp den siste måneden, men at kundene fortsetter å vente å se når reiserestriksjonene vil fjernes. Bestillingene for denne perioden er per nå 62 prosent av det de ville ha vært i et normalår.

Konsernet skriver at den norske virksomheten forventer å være tilbake i normal drift i juli, mens ekspedisjonsdelen av virksomheten venter en gradvis opptrapping av driften i juli. Disse anslagene kommer samtidig som stadig flere blir vaksinerte, introduksjonen av vaksinepass i EU og påfølgende gjenåpning.

Fra årsskiftet har Hurtigruten hatt fem aktive skip langs norskekysten, mens ekspedisjonsvirksomheten har alle sine syv skip i varmt opplag.

Brenner over 150 mill. i måneden

Konsernet skriver at de fortsetter å brenne i snitt 15 millioner euro i måneden, før enkelte andre poster, som er i tråd med hva selskapet tidligere har meldt. Det betyr at over 150 millioner kroner renner ut av hurtigruten i måneden.

Tidligere i år, i mars, meldte Hurtigruten at de selger sine eiendommer på Svalbard for 690 millioner kroner til Store Norske, etter at det i fjor meldte at det hadde innledet en prosess for å «vurdere strategiske alternativer» for sin eiendomsportefølje på Svalbard. Selskapet har avvist at prosessen tvang seg frem som følge av Hurtigrutens tunge tap og pressede økonomi som følge av Covid-19 og reiserestriksjoner.

