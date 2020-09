Elon Musk i intern e-post: – Kan bli et rekordkvartal

Elbiltoppen ber de ansatte gjøre en siste innsats. Musk understreker at de må produsere flere biler per dag enn de noen gang har gjort for å slå rekorder.

Tredje kvartal går mot slutten, og Tesla-sjef Elon Musk har sendt en e-post kalt «alle mann på dekk» til de ansatte i elbilprodusenten. I e-posten ber han de ansatte gjøre alt de kan for å sikre et rekordkvartal for selskapet, ifølge Bloomberg og Electrek.

– Vi har muligheten til å klare et rekordkvartal for kjøretøyleveringer, men vi er nødt til å jobbe hardt for å klare det. Dette er det største antallet kjøretøy per dag vi noen gang har vært nødt til å levere, skriver Musk i e-posten.

Han understreker også at leveranse av biler er det hovedprioritet for selskapet de neste ti dagene.

– Det er også ekstremt viktig at vi holder fabrikkproduksjonen så høy som mulig de gjenstående 10 dagene. Detter er vitalt for markedet i California, skriver Musk, ifølge Bloomberg.

Tesla-toppen har til vane å sende ut en e-post til ansatte ved utgangen av kvartalet der han normalt ber om en siste kraftanstrengelse. Som følge av at e-postene relativt raskt lekkes til pressen, anses de også å gi signaler til investorer selv om de sjeldent inneholder konkrete detaljer.

