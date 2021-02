Max-fly forsvinner fra Norwegian-flåten for første gang

12 av Boeings omstridte Max-fly og ytterligere to 787–9 Dreamliner-langdistansefly forsvinner nå ut av Norwegian-flåten. Et selskap er hyret inn for å lease dem ut til andre.

Parkerte Norwegian-fly av typen Boeing 737 Max8 på Arlanda i april 2020. Vis mer byoutline Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Norwegian står midt oppe i sin største krise noensinne.

Coronapandemien og det påfølgende trafikkfallet i bransjen har sendt selskapet inn i konkursbeskyttelse i både Irland og Norge.

Norwegian forsøker i de ulike prosessene å få redusert flåten sin kraftig, til rundt en tredjedel av hva den var før krisen. Selskapet ønsker å sitte igjen med 50 kortdistansefly, mens alle langdistanseflyene skal bort.

Nå er det klart at ytterligere 14 fly forsvinner ut. 12 av dem er 737 Max-fly. Dette er første gang selskapet kvitter seg med denne flytypen.

Japanske Orix Aviation har fått oppdraget med å finne nye leietagere eller kjøpere til de 12 Max-flyene og to Boeing 787–9 Dreamliner-fly som Norwegian har hatt i flåten.

Det bekrefter Orix overfor E24. Selskapet opplyser at flyene videreføres på vegne av eierne som er «pantsikrede finansieringsaktører av flyene».

Det var nettstedet Aviator som først meldte om saken.

787–9 er den største av de to langdistanseflyene Norwegian har hatt i flåten. Max8 er Boeings nyeste versjon av «arbeidshesten» 737.

Norwegian rakk å motta 18 Max-fly før flytypen ble satt på bakken i mars 2019, i kjølvannet av to dødsulykker i Etiopia og Indonesia.

Dette er ikke første gang Norwegian-fly har forsvunnet ut av flåten den siste tiden, men det er første gang noen av de moderne og nye Max-flyene forsvinner.

Norwegian: Flytype ikke endelig avgjort

I den irske domstolen har Norwegian de siste ukene kjempet for å få gjennom en begjæring om å få 36 fly ut av flåten. Så langt har flyselskapet fått på plass avtaler for 21 av dem.

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian opplyser at selskapet ikke har noe ytterligere kommentar til Max-nyheten enn det som fremkommer.

Et av de store spørsmålene som Norwegian foreløpig ikke har svart på er hvilke fly som skal være i flåten på 50 fly – blir det de eksisterende Boeing 737NG eller vil selskapet satse på den nye, dyrere og mer drivstoffeffektive 737 Max?

Tuman understreker at:

– Det er ikke endelig avgjort hvilke flytyper Norwegian skal benytte fremover. Det vil bli avgjort i løpet av rekonstruksjonsprosessen, sier Tuman.

I tillegg til de 18 Max-flyene som Norwegian har mottatt har selskapet egentlig 92 til i bestilling, men i fjor sommer varslet Norwegian at de skulle terminere resten av flyordren fra Boeing.

De to er for tiden i en rettsstrid i USA om saken og Boeings leveranser på en serviceavtale.

– Det er kanskje mest økonomi i en ren 737NG-flåte

Selv om både Max- og Dreamliner-flyene har hatt en historikk med tekniske problemer, er Orix Aviation svært fornøyd med å sikret seg oppdraget å finne nye brukere av de 14 flyene:

– Vi er veldig glade for å kunne tilby disse flyene i markedet, sier konsernsjef James Meyler i Orix Aviation i en uttalelse.

– Disse 14 Boeing 737 Max8- og 787–9-flyene representerer en attraktiv mulighet for våre flyselskapskunder og partnere som ønsker umiddelbar tilgang til to av de mest drivstoffeffektive og etterspurte smal- og bredbuksflyene som finnes, fortsetter han.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener Orix-nyheten «kan indikere» at Norwegian satser på en ren flåte v Boeing 737 NG (også kjent som 737–800), i hvert fall i første fase etter restruktureringen.

– Nye Max-fly er sannsynligvis en del av forhandlingene Norwegian har med Boeing og om forskuddsbetalinger som Norwegian har gjort på fly som ikke er levert. Denne typen bestillinger kan nok flyttes frem i tid, når behovet for Max er til stede for Norwegian, sier Elnæs.

Han peker på at selv om et Max-fly bruker mindre drivstoff enn forgjengeren, er støysvak og slipper ut mindre CO₂, så er det mer kostbar å kjøpe eller leie.

– Det er kanskje mest økonomi med en ren 737–800-flåte i fase én for «nye» Norwegian, sier Elnæs og fortsetter:

– Norwegian må kutte kostnader overalt nå og det inkluderer også trening av piloter samt oppgradering av Max-flyene i henhold til krav fra Boeing, europeiske og amerikanske myndigheter. Men den kan komme tilbake i fremtiden om et blir en enighet, tror jeg.

