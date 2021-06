Konkurransetilsynet kan gripe inn i Sbanken-oppkjøp: – Vi ser på dette som en delseier

Opprørsgruppen som kjemper for å stanse DNBs Sbanken-oppkjøp er fornøyd med tilsynets varsel om mulig inngrep i kjøpet.

VIL STOPPE DNB: Sbanken-kunde Christian Jahr startet Facebook-siden hvor Sbanken-kundene har gått sammen i forsøket på å stanse salget av Sbanken. Vis mer byoutline Privat

– Vi ser på dette som en delseier, sier Christian Jahr, initiativtager til Facebook-gruppen som forsøker å stanse DNBs oppkjøp av Sbanken og mangeårig kunde i banken.

Han viser til at konkurransen i fondsmarkedet har vært et av forholdene gruppen har trukket frem i et brev sendt til Konkurransetilsynet med innvendinger mot oppkjøpet.

– Vi ser at dette er nettopp det Konkurransetilsynet peker på at de vil se nærmere på. De har gitt seg selv mer tid til å vurdere i hvilken grad et oppkjøp vil bidra til at kundene vil få dyrere tjenester innenfor fondssparing.

Gruppen «Redd Sbanken – Nei til DNB», ble startet etter at DNB la inn bud på Sbanken. Banken har nå fått tilslag på nok aksjer til å kjøpe Sbanken, men trenger også grønt lys fra blant annet Konkurransetilsynet.

Vurderer å gripe inn

Tilsynet varslet torsdag at det vurderer å gripe inn mot DNBs oppkjøp av Sbanken på grunn av bekymring for konkurransen i fondsmarkedet etter et oppkjøp.

Overfor E24 påpeker avdelingsdirektør Gjermund Nese at de to bankene samlet vil «få en ganske sterk posisjon i markedet».

– Vi frykter da at det kan gå ut over kundene og gjøre at det for eksempel kan bli dyrere for de å spare i fond, sier Nese, som understreker at dette er foreløpige vurderinger.

Konkurransetilsynet vil nå fortsette analysene av virkningene oppkjøpet vil ha for konkurransen i markedet for fondssparing.

Ifølge Nese er det fortsatt tre mulige utfall i saken. Oppkjøpet kan godkjennes, stoppes eller så kan det tillates etter såkalte «avhjelpende tiltak».

DNB har på sin side sagt seg «tilfreds» med at tilsynets bekymringer ikke er knyttet til boliglån. Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide mener utviklingen i saken er «udramatisk og en helt vanlig saksgang».

Oppkjøpseksperter tror også at DNB vil få gjennomført kjøpet av Sbanken.

– Ikke rett frem for DNB

Jahr fremholder at Sbanken har stått i front med priskutt og «presset mange aktører i markedet for fondssparing til å følge etter».

– De har vært en premissgiver for hvor prisene på fondssparing skal ligge. Når de da blir kjøpt opp er det naturlig at Konkurransetilsynet ser nærmere på dette.

– Så får vi se hvor det ender, men det er ikke noen tvil om at dette betyr at det ikke er rett frem for DNB å overta denne banken, helt i tråd med det vi har påpekt i gruppen.

Dårlige erfaringer med DNB

Sbanken-kunde Astrid Christensen er skeptisk til DNB-oppkjøpet og ser flere utfordringer enn med markedet for fondsparing.

– Sbanken har en kundevennlig utforming som gir oss anledning til å opprette konti og skape løsninger etter egne behov uten å bli avkrevd gebyrer. Det er lettvint å gjøre transaksjoner på ulike måter uten at banken tjener på deg, sier hun.

Christensen er spesielt fornøyd med kundeservicen i Sbanken og har dårlige erfaringer med DNB.

– Høye gebyrer, dårlige løsninger i nettbank og svært lite hjelpsomhet i kundeservice er mine tidligere erfaringer med DNB, sier hun.

En annen Sbanken-kunde Beate Jacobsen er redd for at oppkjøpet vil svekke konkurransen innen boliglån og fondsparing.

– Vi kan ikke la det skje. Da ender vi opp med bare store aktører som hersker markedet alene til slutt, sier Jacobsen.

– Vi kjemper hardt for banken vår, men mest av alt kjemper vi for alle bankkunder, sier hun.