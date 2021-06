Adevintas gigantkjøp i boks: – Var villige til å gjøre alt for å få det til

Etter et helt års tautrekking med konkurransemyndigheter kan endelig Adevinta-sjef Rolv Erik Ryssdal gjennomføre det største utenlandsraidet i norsk næringslivshistorie.

ENDELIG I MÅL: Adevinta og adm. direktør Rolv Erik Ryssdal blir verdens største innen online rubrikkannonser med kjøpet av Ebay Classified Group. Vis mer byoutline Martin Slottemo Lyngstad

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Ingen konkurrenter er i nærheten av den posisjonen vi får nå, sier Adevinta-sjef Rolv Erik Ryssdal.

Han rekker en kort prat med E24 mens han er på vei til covid-vaksinering tirsdag formiddag.

– Det blir nok en del reising på meg fremover, så det skal bli greit å få det gjort, sier Ryssdal.

For snart ett år siden tok han et sommersøvnig aksjemarked på sengen med oppkjøpet av Ebays online rubrikkvirksomhet for 85 milliarder kroner.

Det skulle gå nesten ett år før Adevinta endelig kunne melde før helgen at oppkjøpet er gjennomført.

Siste nødvendige godkjennelse, fra Østerrikes konkurransemyndigheter, var på plass 18. juni. Den forestående fusjonen vil skape verdens største aktør innen online rubrikkannonser.

– Vi har litt «catching up to do». Når man blir undersøkt av konkurransemyndigheter, kan man ikke diskutere forretningsanliggender på vanlig vis. Nå skal jeg sette meg ned med en rekke nye kolleger i ulike land for å planlegge veien videre, sier Ryssdal, som vanligvis pendler fra Oslo til Adevintas hovedkontor i Barcelona.

– Jeg har ikke vært så mye i den leiligheten i Barcelona det siste året.

Les også Adevinta sluker Ebays rubrikkvirksomhet i avtale verdt 84,7 mrd.

Måtte selge unna i Storbritannia

Etter den betydelige suksessen med markedsplassen Finn i Norge, utviklet hovedeier Schibsted etter hvert tilsvarende satsinger i andre europeiske land.

Adevinta er resultatet av den satsingen, og ble skilt ut av Schibsted og børsnotert som et separat selskap i 2019.

Oppkjøpet av Ebay Classifieds Group vil skape en global, rendyrket aktør innen online rubrikk som dekker en befolkning på én milliard mennesker, og har tre milliarder sidevisninger per måned, ifølge en børsmelding fra selskapet.

Adevinta vil samtidig kontrollere den ledende rubrikkaktøren i 16 land. Den dominerende posisjonen reflekteres i tiden og energien som ulike lands konkurransemyndigheter har brukt på å behandle transaksjonen.

I Storbritannia ble Adevinta nødt til å selge seg ut av generalist-markedsplassen Shpock, og må også kvitte seg med sidene Gumtree og Motors.co.uk i løpet av 2021. Til sammen utgjør dette nærmere fem prosent av «gamle» Adevintas omsetning.

Den siste floken som måtte løses var at Østerrikes konkurransemyndigheter var bekymret for redusert konkurranse mellom eBay.at og Willhaben, Adevintas joint venture-virksomhet i landet.

Løsningen ble at Ebay, som blir stor aksjonær i Adevinta som en del av salget av Ebay Classifieds Group, må selge seg ned i Adevinta fra 44 prosent til minst 33 prosent innen 18 måneder.

Les også Ebay må selge seg ned i Adevinta for over 12 milliarder

– Var du på noe tidspunkt bekymret for at avtalen ville bryte sammen?

– Nei, for vi har sagt hele tiden at denne avtalen er så viktig at vi vil gjøre alt som er nødvendig for å få det til, sier Ryssdal.

E24 har tidligere skrevet at Adevinta forventer oppkjøpsrelaterte kostnader på nær én milliard kroner knyttet til transaksjonen.

Les også Adevintas gigantoppkjøp koster nær én milliard

Tommel opp fra investorene

Adevintas aksjekurs har lagt på seg nesten 50 prosent siden oppkjøpet ble kjent i fjor sommer.

Salget har dermed vært en trivelig affære for Ebay, som har fått en kraftig verdistigning på aksjene de nå mottar som delvis oppgjør for salget.

Det nødvendige nedsalget fra 44 til 33 prosent vil innbringe nærmere 12 milliarder kroner med dagens kurs, men vil samtidig føre til at det amerikanske selskapet ikke får negativ kontroll i Adevinta (33,3 prosent) som opprinnelig planlagt.

Samtidig blir Schibsted sittende med 33,1 prosent av det totale antall aksjer, men 39,5 prosent av de stemmeberettigede aksjene.

I Adevintas styrerom blir imidlertid de to storeierne jevnbyrdige, etter at nominasjonskomiteen har foreslått to representanter fra hvert selskap.

Fra Schibsted er adm. direktør Kristin Skogen Lund og seniorrådgiver Aleksander Rosinski nominert.

PÅ VEI INN I STYRET: Schibsted-sjef Kristin Skogen Lund. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

– Både styreleder Orla Noonan og flertallet i styret vil være uavhengig av de to hovedaksjonærene, påpeker Ryssdal.

Adevinta forventer å realisere synergier på 130–165 millioner euro innen tre år for det sammenslåtte selskapet, som hadde en kombinert omsetning på 1,6 milliarder euro i 2019.

– Hvor enkelt blir det å hente ut de synergiene?

– Dette er noe vi har planlagt nøye, og det blir et viktig mål for de neste årene som vi er fast i troen på at vi skal klare å gjennomføre, sier Ryssdal.

Han peker på transaksjonstjenester som et viktig vekstområdet for Adevinta fremover, der selskapet tar seg av alle ledd i handelsprosessen mellom kjøper og selger, inkludert frakt og betaling.

– Dette er et spennende vekstsegment som vil gi god lønnsomhet, og ikke minst er det en økende forventning blant brukerne våre om at vi kan håndtere dette, sier Ryssdal.

E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Schibsted, gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram for ansatte. Noen av disse kan også ha aksjer i Adevinta, etter at selskapet ble skilt ut fra Schibsted i 2019.