Oslo Børs endte året i pluss: – Et helt sinnssykt år

Oslo Børs stengte på nye toppnivåer på årets siste børsdag. Det var ikke gitt da Børsen raste i mars, mener lederen i AksjeNorge.

NYTTÅRSSTENGT: 30. desember markerer den siste åpningsdagen på Oslo Børs i 2020. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Oslo Børs endte med en oppgang på 0,38 prosent til 973,97 poeng onsdag. Dermed satte Hovedindeksen ny rekord for fjerde gang siden lille julaften.

Onsdag er årets aller siste børsdag i Oslo og Børsen tar nyttårsfri frem til 4. januar.

For året har Hovedindeksen steget 4,56 prosent.

– Det har vært et helt sinnssykt år for Børsen. Jeg har vært med på mye gjennom mine år i markedet, men dette her er helt spesielt. Det kan ikke måle seg med noen andre år, sier daglig leder Kristin Skaug i AksjeNorge.

Vaksinenyheter løftet Børsen

Coronakrisen og nedstenginger sendte Børsen rett ned i mars. Årets verste dag på Oslo Børs var 12. mars da Hovedindeksen var ned 8,77 prosent til 650,60 poeng ved stenging. Fire dager senere var Børsen i løpet av dagen nede på 605,28 poeng.

– Trodde du i mars at vi kom til å se rekorder på Oslo Børs i siste uke av året?

– Nei, det turte jeg ikke håpe på en gang. Det er veldig lett å si i ettertid at vi selvfølgelig ikke skulle holde oss på et så lavt nivå. Men da vi passerte 800 poeng trodde jeg at oppgangen hadde roet seg, sier Skaug.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet mener året har vært ekstremt.

– Det er veldig rart å tenke på hvis man ser tilbake til mars at vi er på «all time high»-nivåer nå, sier Johannesen.

Han trekker frem at Oslo Børs kom sent i gang med oppgangen etter sommeren sammenlignet med utenlandske børser. Men Børsen skøyt fart da det begynte å komme vaksinenyheter i november.

Nye har strømmet til

Både selskaper og investorer har strømmet til Oslo Børs i år. Allerede i oktober hadde det aldri vært så mange børsnoteringer i Oslo siden før finanskrisen for et drøyt tiår siden.

Også flere nye aksjonærer har funnet veien til aksjemarkedet. Skaug tror disse har fått med seg mye lærdom av året som har gått.

– Det er mange førstegangsreisende til aksjemarkedet og de har fått alt servert på en gang. Man har fått rentekutt, emisjoner og et rekordnoteringsår. Det er helt vilt, sier hun.

– Alt du kan få på et tiår fikk du på ett år i år, sier Skaug.

Siden bunnen i mars har rundt 50.000 nye aksjonærer kommet inn på Oslo Børs, ifølge Skaug.

– Noen har fått med seg en fantastisk avkastning som det antagelig blir lenge til man kan se lignende av.

SPESIELT ÅR: Daglig leder Kristin Skaug i AksjeNorge mener man har fått alt man vanligvis opplever på et tiår i løpet av 2020. Vis mer byoutline Siv Dolmen

Bioteknologiselskap opp 1.200 prosent

IT-sektoren, bioteknologi og helse og «grønne aksjer» har fått god medfart i løpet av året.

Blant annet er lave renter i veldig favør for vekstaksjer, som flere grønne aksjer faller innunder, påpeker Johannesen.

– I tillegg er det et stort vekstpotensial når verden skal bli grønnere og man skal fase ut fossil energi. Det har også vært høyt på agendaen blant politikere med Parisavtalen og bærekraftsmålene, sier Nordnet-økonomen.

Han trekker frem bioteknologiselskapet ArcticZymes Technologies som årets store vinner, med en oppgang på over 1.200 prosent.

Neste på listen er Havyard og Rec Silicon som begge har steget 500 prosent for året. Kahoot er opp 332 prosent i år.

Teknologiaksjene har også fått med seg en stor oppgang under coronapandemien fordi det har blitt viktigere når vi har vært mye inne og hatt hjemmekontor, mener Johannesen.

Nedgang for Norwegian

Onsdagens mest omsatte aksje var Norwegian som falt 8,23 prosent til 86,94 kroner. Flyselskapet har vært gjennom et turbulent år og har blitt hardt rammet av coronakrisen.

Aksjekursen har svingt mye, men er ned over 95 prosent for året som en helhet.

Ellers steg både Nel og Saga Pure rundt 2 prosent på årets siste handelsdag.

Nel har steget 235 prosent for året og Saga Pure er opp over 300 prosent i 2020.

Oppgang på Wall Street

Dette er også siste handelsdag for en rekke børser rundt om i verden, deriblant i Japan, Sør-Korea og i Norden. De asiatiske børsene trakk oppover i morgentimene, der flere teknologiaksjer klatret.

Wall Street stengte i minus tirsdag kveld, men åpnet med oppgang onsdag ettermiddag. Børsene i USA stiger etter at Astrazeneca-vaksinen ble nødgodkjent i Storbritannia.

Nest siste handelsdag i USA går den teknologitunge Nasdaq-indeksen mot en årsoppgang på 43 prosent.

Oljeprisen er opp 0,82 prosent siden i natt til 51,54 dollar fatet rundt børsstenging.

