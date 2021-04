Småsparere satset kvart milliard på solfiasko - nå skal selskapet på Oslo Børs

Tusenvis av småinvestorer raste da solsatsingen i Romania kollapset. Under det nye navnet Alternus Energy rir selskapet den grønne bølgen igjen, med norsk kapital i ryggen.

«VERDENS STØRSTE FORNYBARPROSJEKT»: Roberto Forlani klipper snoren for å åpne Power Clouds’ første solpark i 2013. Sammen med Fabio Galdi (hvit t-skjorte) har han klart å hente inn over en kvart milliard kroner fra småsparere over hele verden. Vis mer byoutline WGN

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

4. august 2013. Det svarte helikopteret går inn for landing på en slette utenfor den vesle landsbyen Scornicesti i Romania.

Italienerne Fabio Galdi og Roberto Forlani klatrer ut med store glis, og vinker til de fremmøtte.

Galdi er den karismatiske lederen for World Global Network (WGN), direktesalgsnettverket som selger helse- og velværeprodukter, og har blitt beskyldt på nettforumet Reddit og anmeldertjenesten BBB for å være et pyramidespill.

Men nå har Galdi større ting på gang. Sammen med ingeniøren Forlani har han satset på den subsidiedrevne boomen innen solenergi i Europa med selskapet Power Clouds.

Denne søndagen skal duoen innvie en splitter ny solpark på seks megawatt (MW), finansiert av WGNs salg av solpaneler til småinvestorer over hele verden.

Et hundretalls entusiastiske kunder er invitert, og får servert champagne av to kelnere mens Forlani klipper den røde snoren. Senere venter en gallamiddag på luksushotellet J.W. Mariott i Bucuresti.

Hver kjøper har betalt WGN 1.250 dollar per panel, og disse skal nå leies ut til Power Clouds’ solparker i 20 år. Inntektene fra strømsalget skal generere en årlig avkastning til kundene på opp mot syv prosent.

STASELIG ANKOMST: Fabio Galdi ankommer solparken i Scornicesti i helikopter med egen World GN-logo i 2013. Vis mer byoutline WGN

«Power Clouds: A great vision becomes reality» kan det leses på et stort banner i det hvite partyteltet.

Lenge ser alt bra ut, og kundene kan se de månedlige innbetalingene dukke opp i sine «digitale lommebøker» på selskapets hjemmeside. Flere tar ut pengene i kontanter.

Men så, uten forvarsel, stopper betalingene i løpet av høsten 2015.

Horder av sinte investorer begynner å bombardere Power Clouds og WGN med telefoner og mailer. De frykter at de er blitt lurt trill rundt.

April 2021. Power Clouds er omdøpt til Alternus Energy, og er klar for notering på Euronext Growth i Oslo.

GOD STEMNING: Roberto Forlani (t.v.) og Fabio Galdi deler ut boblevann til entusiastiske kunder i Scornicesti. Åtte år senere er solparken deres overtatt av Oslo Børs-klare Alternus Energy. Vis mer byoutline WGN

– Føler på et ansvar

– Jeg vil gjøre det helt klart at jeg ikke støtter eller rettferdiggjør handlingene til den tidligere ledelsen på noen som helst måte, sier Vincent Browne.

Han er sjef og største eier i Alternus Energy. Før jul hentet selskapet totalt 1,3 milliarder kroner i gjeld og egenkapital fra norske og internasjonale investorer.

Det gir muskler til å fortsette oppkjøpene av solparker over hele Europa. Verdsettelsen i gråmarkedet er på nær 700 millioner kroner.

En hittil ukjent del av selskapets historie er at to av selskapets solparker i Romania opprinnelig ble finansiert av tusenvis av småsparere i et pyramide-lignende nettverk i 2013.

Nær en kvart milliard kroner ble satset før alarmen gikk, og oppvasken pågår fortsatt.

– Jeg føler absolutt på et ansvar for å hjelpe disse folkene, sier Browne.

KLAR FOR BØRS: Alternus Energy og konsernsjef sjef Vincent Browne. Vis mer byoutline Tom Honan/E24

Subsidiesjokket

Vincent Browne skjønte ikke hvorfor han fikk så mange mailer fra sinte investorer.

I 2015 var han fersk finansdirektør for Power Clouds Inc., den amerikanske datteren av det Singapore-registrerte morselskapet Power Clouds Holding (PCH), og hadde blant annet jobben med å administrere de rumenske parkene.

Browne hevder i dag at han ikke hadde innsikt i pengestrømmene som fløt inn og ut av PCH.

Da det ble klart for ham at investorene ikke fikk betalingene de hadde krav på, begynte han å gjøre sin egne undersøkelser.

Han oppdaget at PCH ikke hadde store nok inntekter til å dekke sine løpende betalingsforpliktelser.

FIKK DIPLOM: Fabio Galdi og Roberto Forlani beskrev Power Clouds som «verdens største prosjekt innen fornybar energi» i sin velkomstpakke til kundene. Vis mer byoutline Privat

– Jeg gikk til Forlani og Galdi og sa at vi måtte restrukturere, men opplevde at de ikke klarte å ta tak i problemene, og at jeg behøvde full kontroll for å ha en mulighet til å fikse situasjonen, sier Browne.

I 2017 fikk han kjøpe PCH av Galdi for en symbolsk sum på 100 dollar. Samtidig overtok han gjeldsforpliktelser for nærmere 35 millioner dollar til småinvestorene.

Først da fikk han full tilgang til regnskapene, og innså hvilken suppe selskapet befant seg i.

Det mest sjokkerende funnet var at reduserte subsidier for fornybar energi i Romania, varslet våren 2013 og innført fra 1. januar 2014, hadde gjort et dramatisk innhugg i de forventede inntektene fra solparkene.

– I praksis innebar dette at kundenes kontrakter hadde falt i verdi med 60 prosent, sier Browne.

Les også Arctic hentet 1,5 mrd. for solselskap: Investorer uenige om gründerens bakgrunn var relevant

Holdt investorene i mørket

Paneleierne ble aldri informert om subsidiekuttet og dets konsekvenser. Det bekrefter totalt åtte av dem overfor E24.

I stedet fortsatte pengene å tikke inn hver måned gjennom hele 2014 og halve 2015, som om ingenting hadde skjedd.

«Jeg kan ikke huske hvorfor dette ikke ble kommunisert, siden vi måtte ta vanskelige beslutninger i en usikker situasjon, og det kan ha skapt unødvendig forvirring», skriver Roberto Forlani i en e-post til E24.

30 LAND: Småinvestorer fra hele verden satset på Power Clouds. Flere av dem ble invitert til åpningen av solparken i Scornicesti i 2013. Vis mer byoutline WGN

Den tidligere sjefen for PCH er i dag en av de største eierne i Alternus Energy med en eierandel på nær fem prosent, verdt over 30 millioner kroner.

Ifølge Forlani var planen å ferdigstille parkene i løpet av 2013, slik at man unngikk å bli omfattet av subsidiekuttet. Men byggingen ble forsinket, og skled ut på nyåret.

«Mange operatører fikk dette problemet, og noen hevdet at den nye loven ikke var i tråd med EU-direktiver. Man forventet en offensiv mot myndighetene for å kreve en kansellering eller reversering av avgjørelsen», skriver Forlani.

AVVISER SVINDEL: Tidligere Power Clouds-sjef Roberto Forlani. Vis mer byoutline WGN

I sin gjennomgang av regnskapene etter overtagelsen, avdekket Browne at PCH hadde utbetalt nær fem millioner dollar til investorene.

Dette er, ifølge Browne, langt mer enn det som kom inn fra strømsalg. PCH hadde ingen andre inntektskilder.

– Betyr dette at inntekter fra salg av nye paneler gjennom WGN ble brukt til å betale avkastning til eksisterende investorer i PCH?

– Det var det ikke mulig å finne ut av basert på tilgjengelig dokumentasjon, sier Browne.

– Minner om investeringssvindel

– Hvis det hadde vist seg at inntekter fra salg av nye paneler ble brukt til å betale avkastning til eksisterende investorer, så er det et opplegg som helt klart minner om investeringssvindel, sier Silje Sægrov Amble, seniorrådgiver i Lotteritilsynet og ekspert på ulovlige pyramidespill.

Hun viser til at et typisk kjennetegn ved investeringssvindel er at gevinsten til de som investerer kommer fra inntekter fra verving av nye medlemmer.

Silje Sægrov Amble, seniorrådgiver i Lotteritilsynet Vis mer byoutline Lotteritilsynet

Varianten er mest kjent som en Ponzi-svindel, oppkalt etter den italienske lurendreieren Alberto Ponzi, og kollapser vanligvis når mange nok investorer begynner å kreve pengene sine utbetalt samtidig.

Amble understreker at hun utelukkende baserer seg på E24s beskrivelse av saken, og ikke har noe grunnlag for å vurdere om det har foregått svindel i dette konkrete tilfellet.

«Gjør alle rundt deg oppmerksomme på Power Clouds, og gi dem mulighet til å ta del i vårt revolusjonerende prosjekt. Mange små og dyrebare gester rettet mot et felles mål kan gi ekstraordinære resultater», skrev Forlani i et personlig velkomstbrev til kundene i 2013.

I dag hevder han at han ikke vet noe mer om hvor de ekstra pengene kom fra.

«WGN håndterte alle inn- og utbetalinger gjennom sine digitale lommebøker, og her hadde jeg ikke innsyn. WGN hadde mange inntektskilder på det tidspunktet, så jeg kan ikke si for sikkert hva som var kilden til disse midlene», skriver Forlani.

Likevel avviser han at Power Clouds var en ponzi-svindel.

«Så vidt jeg vet er det ganske vanlig at et selskap kan bestemme seg for å dekke tapene i en virksomhet med profitt fra en annen, hvis man tror den tapende virksomheten kan være strategisk i den globale visjonen. Eller hvis man bare ønsker å holde kundene fornøyde», skriver Forlani.

MILLIONÆRKLUBBEN: Fabio Galdi og en annen WGN-topp, Mongi Errahal, på fest med ukjent følge i 2013. Vis mer byoutline WGN

Browne bekrefter at han har vurdert om investorene ble svindlet.

– Sammen med rådgivere har jeg konkludert med at de ikke ble det. I stedet tror jeg Galdi og Forlani gjorde et genuint forsøk på å bygge en lønnsom butikk. Men det er åpenbart at de ikke klarte å håndtere situasjonen med de reduserte subsidiene på en god måte, sier Browne.

– Har vært åpne med investorene

Etter å ha overtatt PCH i 2017, gjensto fortsatt et viktig problem for Browne: Det var småsparerne som eide panelene i solparkene.

Dermed startet en omfattende prosess med å kontakte forsmådde investorer, forklare hvorfor de ikke hadde fått pengene sine, og motivere dem til å si fra seg det juridiske eierskapet til utstyret.

Browne tilbød å refundere beløpet de hadde investert over de neste fire årene. Kundene fikk også mulighet til å få den opprinnelig lovede avkastningen over 20 år, men med mesteparten av pengene mot slutten av perioden.

– Det overveiende flertallet ville bare ha pengene sine tilbake så fort som mulig, og jeg forstår dem godt, sier Browne.

ØNSKER Å RYDDE OPP: Vincent Browne betaler løpende erstatning til Power Clouds-kundene fra egen lomme. Vis mer byoutline Tom Honan/E24

Alternus-sjefen oppdaget også at WGN hadde solgt flere paneler enn det faktiske antallet som kunne gjøres redes for i selskapet.

Av de anslagsvis 6.000 investorene i 30 land som kjøpte paneler av WGN, har Browne signert nye kontrakter med rundt 4.500 av dem.

Dermed er det nærmere 1.500 investorer som fortsatt venter på svar om hvor pengene deres er blitt av. E24 har vært i kontakt med to av disse, som bekrefter situasjonen.

Ifølge Browne kan det skyldes at de signerte på et skjema sendt fra WGN våren 2017, som ble presentert som en mulighet til å få pengene deres refundert.

FIKK TILBUD OM REFUSJON FRA WGN: Men investorene måtte samtidig si fra seg retten til å saksøke selskapet. Pengene kom aldri. Vis mer byoutline Faksimile

E24 har sett kontrakten, der man blant annet må si fra seg eiendomsretten til sitt eget panel, samt muligheten til å saksøke noen av selskapene i etterkant.

Refusjonen fra WGN kom aldri.

Ber flere ta kontakt

– De som signerte på dette skjemaet fra WGN har ikke vært inkludert i prosessen til PCH, siden det ikke var noe kontraktsmessig forhold lenger. Nå som vi er klar over disse tilfellene, vil vi selvfølgelig tilby dem den samme kontrakten som de andre har fått, sier Browne.

Det er Brownes heleide PCH som står for den løpende utbetalingen av erstatning til investorene.

– Det er viktig å understreke at det ikke er noen kobling mellom PCH og Alternus i dag, utover at PCH er aksjonær i sistnevnte, sier Browne.

– Hittil har PCH betalt ut rundt én million dollar til disse opprinnelige investorene under de nye kontraktene, og med positive fremtidsutsikter for Alternus er jeg sikker på at de minst vil få tilbake hele investeringen sin, sier han.

Browne har klart å utvide virksomheten betydelig etter oppkjøpet av PCH.

Alternus råder i dag over en portefølje på 39 solparker i fem europeiske land med en samlet kapasitet på 140 megawatt. Ambisjonen er å nå to gigawatt innen 2025.

Blant investorene som har satset på selskapet før børsnoteringen er tunge aktører som KLP, Norron, T.D. Veen og Ludvig Lorentzen, i tillegg til det amerikanske fondet Lucerne.

Bløffet om helseprodukt

«Vet du hva som skjer når vitenskap kolliderer med magi?»

Slik innledes videoen som markerer at WGN har byttet navn til Vyvo.

For Fabio Galdi ser livet ut til å gå videre som vanlig. Vyvo selger smartklokker med pulsmålere, diverse helsekostprodukter og badevekter for å «forbedre folks liv».

Betalende medlemmer kan jobbe seg oppover til «Diamond Club» og «Millionaire Club» ved å verve andre medlemmer, og få bonuser fra deres salg.

Dermed oppfyller Vyvo tilsynelatende tre av fire kriterier for ulovlige pyramidespill slik de defineres av Lotteritilsynet (se faktaboks under), mens det siste og fjerde punktet er vanskelig å fastslå uten innsyn i regnskapene.

Ulovlige pyramidespill Lotteri- og stiftelsestilsynet definerer ulovlig pyramidespill slik: (1) Selskapet må ha en pyramidestruktur, med flere nivå av deltakere. (2) Du må betale for å delta i systemet. (3) Du må kunne tjene penger på å verve andre deltakere til systemet, og (4) Mer enn halvparten av inntektene i virksomheten kommer fra verving, og ikke fra salg av varer eller tjenester. Vis mer vg-expand-down

Vyvo/WGN står oppført med en dårligst mulig score på «F» hos kundevurderingstjenesten Better Business Bureau.

I en Youtube-video fra 2018 presenterer Galdi et WGN-produkt som angivelig kan måle glukosenivået (blodsukker) til mennesker med diabetes uten behov for å stikke hull i huden, slik tradisjonell teknologi er avhengig av.

– Mange har arbeidet lenge med å utvikle pålitelige metoder for non-invasiv glukosemåling, men ingen har lykkes så langt etter det jeg vet, sier professor, overlege og diabetes-ekspert Kåre Birkeland til E24.

DIABETES-EKSPERT: Overlege Kåre Birkeland ved Rikshospitalet. Vis mer byoutline Lifecare

Vyvo eies av Helo Corp, som omsettes på den uregulerte børsen OTC Markets i USA. I 2017 ble Helo, da under et annet navn, flagget som «caveat emptor».

Ifølge nettsidene til OTC Markets kan dette blant annet innebære at børsen er blitt gjort oppmerksom på at aksjen er gjenstand for villedende eller manipulativ markedsføring, eller at selskapet eller nøkkelpersoner blir etterforsket for svindel eller andre kriminelle aktiviteter.

«Det er uheldig at vår suksess har utløst slik bekymring hos OTC Markets. Mens vår nåværende kursutvikling kan være uvanlig for en slik aksje, kan det ikke være helt uventet gitt at vi har annonsert noen viktige nyheter de siste ukene», skrev Galdi i en pressemelding i etterkant.

Han avviste samtidig at selskapet var under etterforskning for noe kriminelt.

Fabio Galdi har ikke besvart E24s gjentatte henvendelser i denne saken.