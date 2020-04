Stig har realisert tap på åtte mill. i Norwegian: – Hjertet vant nok kampen mot hjernen

Stig Kjos er en av mange privatinvestorer som har sett store verdier fordufte på grunn av den skadeskutte Norwegian-aksjen.

– Jeg kunne nok ha stoppet blødningen noe tidligere, da jeg forsto alvoret av Covid-19-krisen og dens effekter med strenge tiltak og restriksjoner, sier Stig Kjos om Norwegian-investeringen. Vis mer Privat / Norwegian

Publisert: Oppdatert: 28. april 2020 19:25 , Publisert: 28. april 2020 18:00

– Totalt så har jeg nok tapt nærmere 12 millioner kroner på pandemien og oljeprisfallet. Jeg anslår at jeg har realisert et tap på nærmere åtte millioner i Norwegian, sier Kjos, som er sjef og deleier i medieselskapet Ocean Outdoor Norway.

Han har investert pengene sine på børs etter at han tjente godt på å satse på Bank Norwegian for noen år tilbake, påpeker han. Store deler av gevinsten ble skutt inn i Norwegian.

Flyselskapet er for øyeblikket på kanten av stupet på grunn av coronaviruset.

Krisesituasjonen har barbert bort aksjonærenes verdier i «folkeaksjen». Mange privatinvestorer og småaksjonærer satset blant annet pengene sine på Norwegian i perioden da ryktene gikk om et bud fra luftfartskjempen IAG i 2018.

– Så en fantastisk mulighet

Kjos forteller at han har handlet i Norwegian-aksjen siden 2016 og at han økte beholdningen da IAG-budet ble kjent.

– Da så jeg en fantastisk mulighet for Norwegian-eventyret, en løsning som ville være lønnsom for aksjonærer og ikke minst for flyselskapet selv. Det blir bare spekulasjoner i ettertid hvorfor dette ikke ble en realitet, om det var Norwegian styret som ikke godkjente budet og ønsket en høyere pris eller om IAG faktisk fryktet brexit-effektene, påpeker han.

Siden har problemene hopet seg opp for gjeldstyngede Norwegian, som var i gang med prosessen med å snu vekst til lønnsomhet da viruskrisen inntraff. Flere ganger har det måttet hente inn milliardbeløp fra aksjonærene for å holde flyene på vingene. Da er det mange aksjonærer som har stilt opp med store summer.

– I stedet for en drømmeinvestering så ble det en lang periode med flere utfordringer. Jeg ble med i emisjonene i håp om at de skulle klare å snu selskapet. Jeg tror nok hjertet vant kampen mot hjernen i hva som var riktige beslutninger, forklarer Kjos.

– Vi trenger et selskap som Norwegian

Han begynte å selge seg ned i Norwegian i mars 2020, forteller han.

– Jeg kunne nok ha stoppet blødningen noe tidligere, da jeg forsto alvoret av Covid-19 krisen og dens effekter med strenge tiltak og restriksjoner. Jeg håpet jo på en langt smidigere krisepakke fra staten som virkelig kunne bidratt til å sikre driften og bevare arbeidsplasser. Det er jo ikke noe tvil om bransjen trenger likviditet nå og ikke fremtidige skattelettelser. Jeg ser ingen annen løsning en at Norwegian må konvertere obligasjonslån til aksjer for å kunne innfri statens krav til lånefinansiering, fremhever den tidligere Norwegian-aksjonæren.

Han syntes derfor det er «merkelig» at Norwegian-aksjen handles til rundt 5 kroner på Oslo Børs.

– I realiteten burde den vært på 1 krone eller kanskje 10 øre.

Han omtaler situasjonen til Norwegian som «tragisk».

– Vi trenger et selskap som Norwegian som tør å utfordre og tilby de reisende fornuftige priser og gode reisetilbud. Hva som skjer med «Nye Norwegian», hvis de klarer å komme dit, er vanskelig å spå. Men menneskers reisevaner er nok endret for en lang periode, kanskje for alltid, tror Kjos.

– Kommet meg ut av de svakeste posisjonene

Kjos har også satset på andre aksjer som har blitt hardt rammet av coronaviruset, blant annet olje og oljeservice.

– Når jeg ser i bakspeilet, så var jeg vektet altfor mye i Norwegian og andre sensitive bransjer som definitivt ikke tålte viruskrise og oljekrakk. Jeg var posisjonert altfor tungt i olje med DNO, Subsea 7, African Oil og Akastor. I tillegg har jeg Bank Norwegian og Komplett Bank.

– Jeg har kommet meg ut av de svakeste posisjonene, men sitter fortsatt i noe olje og oljeservice, sier Kjos.

43-åringen eier blant annet aksjer i undervannsentreprenøren Subsea 7 fortsatt.

– Det kommer nok flere konsolideringer i oljeservicebransjen, og da kan fort Subsea 7 være en av vinnerne, sier han.

Samtidig har han begynt å tenke mer langsiktig rundt investeringene sine på børs.

– Nylig har jeg gått inn i DNB, Sparebank 1 Midt Norge og Storebrand. Jeg har også kjøpt litt i Bonheur, som jeg tror vil bil en bra investering på sikt, påpeker børsinvestoren.

For ordens skyld: Stig Kjos har ingen familiær tilknytning til Norwegian-grunnlegger Bjørn Kjos.