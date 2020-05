«Norges viktigste rente» faller videre: Ber bankene kutte renten

Den viktige Nibor-renten faller videre, og bankene får billigere finansiering. Nå bør de kutte renten mer, mener Norges Eiendomsmeglerforbund og Huseiernes Landsforbund.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (t.v.) og Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

6. mai 2020

Pengemarkedsrenten Nibor er viktig for finansieringen av norske banker, og har blitt omtalt som Norges viktigste rente.

Den 12. mars nådde Nibor-renten, det høyeste nivået på syv år, på 1,92 prosent. Det betyr at bankenes finansiering var dyr, noe som var et viktig argument for at bankene kuttet renten mindre enn Norges Bank.

Sentralbanken kuttet i mars styringsrenten to ganger til tidenes laveste nivå, og har tilbudt ekstralån til bankene. I tillegg har internasjonale renter falt.

Det har bidratt til at den viktige Nibor-renten har falt dramatisk, og gjort finansieringen billigere for bankene. Tirsdag lå Nibor på 0,44 prosent.

Billigere finansiering bidrar til å øke bankenes marginer. Da bør bankene kutte rentene videre, påpeker Norges Eiendomsmeglerforbund og Huseiernes Landsforbund.

– Jeg vil jo anta at bankene nå kommer til å sette ned rentene sine, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til E24.

Han mener boliglånskunder bør løpe til banken og be om å få en bedre rente, hvis de ikke allerede har gjort det.

– Forbrukerne bør bruke sin makt til å legge press på bankene. Det har skjedd en voldsom bevegelse nedover i Nibor-renten etter diskusjonen om bankenes utlånsrenter. Og alt har så langt gått i favør av bankene. Da bør kundene kreve å få sin del, sier Geving.

– Bare én logisk slutning

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund er enig. Han påpeker at sentralbanksjef Øystein Olsen har kommet med klare forventninger til at bankene skal redusere sine utlånsrenter etter sentralbankens kutt.

– Når bankene har redusert boligrenten mindre enn det styringsrenten har falt, så har de argumentert med at pengemarkedsrenten ikke har falt like mye. Nå har den derimot falt, sier Meyer til E24.

– Da er det bare én logisk slutning av det: nå må bankene sette ned sine utlånsrenter betydelig, legger Meyer til.

Ber de store bankene gå foran

Både Meyer og Geving mener de store bankene er toneangivende og bør gå foran. Huseierne vil utfordre både DNB, Nordea og Storebrand, som de selv har en avtale med om låneformidling. Men DNB har ifølge Meyer et særlig ansvar.

– Her må DNB gå foran. Det er landets desidert største bank. Det er en forventning både fra oss og andre. Nå må DNB for en gangs skyld vise vei i riktig retning, sier han.

– De store bankene er toneangivende. Det er viktig at de setter standarden. Jeg tror alle ser at bankenes rentemarginer er høye, sier Geving.

– I en situasjon hvor mange sliter økonomisk og det er mye usikkerhet og hvor sentralbanken har satt styringsrenten lavt for å holde hjulene i gang og stimulere til aktivitet, så er det naturlig at også de store bankene ser på sine marginer, legger han til.

Se hvor god rente nordmenn klarer å forhandle seg til i norske banker:

Banker fremskyndet kutt etter kritikk: Etter forrige runde med rentekutt fikk norske banker kritikk fra både Geving, Meyer og politikere som Frp-leder Siv Jensen og Rødt-leder Bjørnar Moxnes for å kutte for lite og for sent. Kritikken førte til at en rekke banker fremskyndet rentekuttene, som et bidrag til dugnaden etter coronakrisen. Flere lokale banker kuttet også sine utlånsrenter mye mer enn storbanker som DNB, Nordea og Danske Bank. Sparebank1 Hallingdal Valdres kutter for eksempel sine utlånsrenter med 1,1 prosentpoeng. Norges Bank kuttet renten i to omganger i mars, med til sammen 1,25 prosentpoeng, til tidenes laveste nivå på 0,25 prosent. De fleste bankene fulgte bare opp med rentekutt på 0,85 prosentpoeng. En av årsakene var at det var dyrt å finansiere seg i markedet i denne perioden, siden renten i pengemarkedet hvor de finansierer seg, var høyere enn i dag. Vis mer vg-expand-down

– Mye høyere marginer

I tillegg til at pengemarkedsrenten Nibor har falt kraftig, har også den internasjonale Libor-renten falt, slik at bankenes finansiering i dollar har blitt billigere. Norges Bank har også gitt bankene såkalte F-lån.

Dette har gjort finansieringen billigere, gir større marginer for bankene, ifølge rentestrateg Lars Mouland i Nordea Markets. Han er imidlertid usikker på om finansieringen vil holde seg billig over tid. Hvis bankene venter at finansieringen blir dyrere, kan det bli krevende for dem å kutte renten mye mer nå.

– Bankene har mye høyere marginer akkurat nå, men jeg tror det er midlertidig. Jeg tror at Nibor kan falle mer på kort sikt, men finansieringen vil trolig bli dyrere igjen utpå sommeren, sier Mouland.

– Usikkerheten rundt bankene har blitt større, så når sentralbanken ikke lenger tilbyr billige lån skal Nibor i teorien stige litt igjen. Bankene vil trolig vente og se an om fallet i Nibor er varig før de gjør noe med boligrentene, sier han.

Så mye kuttet storbankene: I mars varslet tre storbankene alle et samlet kutt på inntil 0,85 prosentpoeng. Nordea sier at om lag 99 prosent av kundene deres har fått hele kuttet som ble lovet på inntil 0,85 prosentpoeng

Danske Bank oppgir at nesten samtlige av deres kunder har fått minst 0,8 prosentpoeng kutt

DNB har flere ganger sagt at «de fleste» av DNB-kundene har fått hele kuttet på inntil 0,85 prosentpoeng. Banken har imidlertid ikke ønsket å oppgi hvor stor andel av kundene dette utgjør Vis mer vg-expand-down

Dette svarer bankene

E24 har spurt landets tre største banker om de vil kutte videre, slik Meyer og Geving krever.

– Vi har senket renten på lån betydelig den siste tiden, og følger fortløpende utviklingen i pengemarkedet, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordeas norske avdeling.

– Vi kan ikke snakke om fremtidige prisendringer grunnet konkurransebestemmelser, men vårt mål er at vi alltid skal tilby konkurransedyktige priser til våre kunder, legger han til.

– Vi har dessverre ikke anledning til å uttale oss om eventuelle bevegelser knyttet til våre prislister frem i tid, sier Danske Banks pressesjef Øystein Andre Schmidt til E24.

Han sier at banken setter rentene ut fra kostnaden for å hente penger i markedet, hvor Nibor-renten er én av faktorene den vurdere.

– Generelt har imidlertid vi i Danske Bank over lengre tid sagt vi skal være en garantist for god konkurranse i det norske bankmarkedet. Dette står selvsagt ved lag, sier Schmidt.

DNB: – Har vært offensive

E24 har også latt DNB svare på kravet fra Huseiernes Landsforbunds utsagn om at banken har et spesielt ansvar for å gå foran og kutte renten.

– Vi minner Meyer om at DNB har vært offensive i markedet og var første bank som varslet rentekuttet i to runder da Norges Bank satte ned styringsrenten i mars, skriver DNB i en e-post til E24.

DNB var først ute med å love kutt den 13. mars, samme dag som Norges Bank først kuttet renten. Den 22. mars fulgte banken opp med nok et kutt. Kuttene skulle gjelde fra 2. mai, men senere fremskyndet DNB kuttet til 5. april.

– Som Meyer også vet, har vi ikke lov til å spekulere i kommende renteendringer, men vi følger markedet tett. DNB har konkurransedyktige priser, også etter disse rundene med rentekutt, skriver DNB.

Elisabeth Realfsen, fagansvarlig for finansportalen.no. Vis mer Ole Walter Jacobsen

– Bør ringe banken

Forbrukerrådet sier at bankkundene bør ta opp renten med banken sin, og peker også på sentralbanksjef Øystein Olsens forventninger til bankene om kutt.

– Klarere kan det neppe sies. For at rentenedsettelsen skal få den tilsiktede effekten på etterspørselen, er det en forutsetning den slår ut i lavere boliglånspriser til forbrukerne, sier Elisabeth Realfsen i Forbrukerrådet.

Realfsen er fagansvarlig for finansportalen.no, hvor bankkunder kan sjekke hvilken rente bankene tilbyr nye kunder, og sammenligne med sin egen.

– Bankkunder som ikke har fått rentenedsettelser som tilsvarer den generelle rentenedgangen, bør i første omgang ringe banken sin og spørre hvorfor, sier hun.