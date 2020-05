Timer før skjebnemøtet: Ingen enighet, men «sterk støtte» fra leasingselskapene

Etter noen dramatiske dager med forhandlinger skal Norwegian mandag møte aksjonærene. De kan avgjøre om flyselskapet overlever. Men Norwegian har ennå ikke kommet frem til en avtale med leasingselskapene.

Publisert: Oppdatert: 4. mai 2020 06:11 , Publisert: 4. mai 2020 05:45

Norwegian har natt til mandag kommet med en ny oppdatering der det meldes om «sterk støtte» fra leasingselskapene, det vil si aktørene som leier ut fly til Norwegian. Partene har foreløpig ikke meldt at det er blitt landet en avtale.

Hovedprioriteten er nå å komme til enighet med leasingselskapene før den ekstraordinære generalforsamlingen mandag morgen. Dette er også et av kriteriene for at redningsplanen skal kunne gjennomføres.

Norwegian meldte også fredag om «sterk støtte» fra leasingselskapene, som eier en rekke av flyene. Da skrev Norwegian at de hadde støtte til å konvertere minimum 550 millioner dollar av leasing-gjelden til Norwegian-aksjer.

– Ett skritt nærmere

Det gjeldstyngede flyselskapet kom til enighet om redningsplanen med obligasjonseierne i alle de fire lånene etter en dramatisk utvikling i helgen. Planen går ut på å gjøre deler av gjelden om til aksjer.

– Vi er nå ett skritt nærmere å få tilgang til de statlige lånegarantiene som er avgjørende for å komme gjennom denne krisen, sa Norwegian-sjef Jacob Schram.

Norwegian er hardt rammet av corona-krisen og kjemper en intens kamp for å få tilgang på krisepakken på resterende 2,7 milliarder kroner fra staten, som krever at selskapet øker egenkapitalen.

Småaksjonærene snur

Norwegian har forhandlet om redningsplanen med långiverne og leasingselskapene gjennom helgen. Mandag skal Norwegian i et skjebnemøte med aksjonærene, som potensielt kan avgjøre selskapets skjebne.

Småaksjonærene som varslet opprør mot kriseplanen i Norwegian, sier nå at de likevel vil støtte styrets forslag. Etter dialog med tidligere Norwegian-konsernsjef Bjørn Kjos har en gruppe småaksjonærer bestemt seg for å støtte flyselskapets redningspakke.

Hvis aksjonærene stemmer ned selskapets forslag til redningsplan, er resultatet trolig konkurs. Selve generalforsamlingen vil holdes som et nettmøte fra klokken 8.30 til 10.30, og Norwegian vil deretter informere om resultatet fra dagens votering på en pressekonferanse klokken 12.

