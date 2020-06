EU-krav stanset aksjeråd til vanlige kunder: – Du er på egen hånd

EUs Mifid II-regler gjør at de fleste meglerhus har sluttet å gi råd til vanlige kunder. – En stor del av markedet er overlatt til seg selv, sier advokat Ole Andenæs i Wikborg Rein.

Nye investorer strømmer til Oslo Børs. De fleste av dem handler trolig uten å få investeringsråd fra profesjonelle aktører. Vis mer Lise Åserud

Publisert: Publisert: 28. juni 2020 21:20

Den siste tiden har nye og til dels uerfarne investorer stormet inn på Oslo Børs.

Samtidig har det vært en del tilsynelatende uforklarlige hendelser på Børsen. Selskaper kan ha økonomiske problemer og trykke aksjer slik at eierne utvannes kraftig. Likevel handles aksjen som om ingenting har skjedd.

Det påpeker advokat og partner Ole Andenæs i Wikborg Rein. Han frykter at mangel på investeringsråd kan bidra til at uerfarne investorer gjør handler de vil angre på.

Han påpeker at de fleste meglerhusene har sluttet å gi investeringsråd til vanlige kunder etter økte dokumentasjonskrav i EUs Mifid II-direktiv fra 2018.

– Mange blir «foreldreløse investorer». Du er på egen hånd, og prisgitt den informasjonen du greier å finne, sier Andenæs til E24.

– Det er enkelt å kjøpe og selge aksjer, men særlig når det skjer mye i en aksje og det er høy aktivitet, og det kanskje utstedes nye aksjer og alt ikke er rett frem lenger, da kan det bli krevende for uerfarne investorer, sier han.

I første kvartal kom 33.000 nye investorer inn på Oslo Børs, og 418.000 private eier nå aksjer på Børsen. Trolig har de færreste av disse en rådgiver i ryggen.

Uerfarne investorer har fått noe av skylden for flere merkelige kursutslag både i Norge og utlandet. Andenæs peker på det konkursrammede bilutleiefirmaet Hertz i USA, hvor aksjen handler som om selskapet ikke var det.

Advokat og partner Ole Andenæs i Wikborg Rein. Vis mer Wikborg Rein

– Droppet investeringsråd

Andenæs erkjenner at det trolig hadde skjedd spekulasjon også uten Mifid II. Men han påpeker at EU-kravene har hatt en effekt på tilgangen på investeringsråd.

– Da Mifid II ble innført i 2018 droppet de fleste meglerhusene å gi investeringsråd til vanlige kunder. Det ble for komplisert og kostbart å lage egnethetserklæringer for hver enkelt kunde og hvert enkelt råd, sier Andenæs.

Profesjonelle investorer som sitter på mye penger får fortsatt aksjeråd hos meglerhusene, men for de fleste er denne døren lukket. Det blir for komplisert å gi dem råd etter Mifid II-kravene.

– Hvis du er en ikke-proff kunde og de skal gi deg et investeringsråd, så må du først vurderes som egnet. I tillegg må meglerhuset sende en skriftlig erklæring for hver gang de gir deg en anbefaling, om at de vurderer rådet som egnet for akkurat deg, sier Andenæs.

Les på E24+ (for abonnenter) Dette er Børsens «nybegynneraksjer»

Han tror investorer som ikke får investeringsråd fra profesjonelle vil lete andre steder.

– Om det er i avisen eller den gode, gamle magefølelsen eller aksjeforum på nett, det vet ikke jeg. Bekymringen min er at man utfører handler som man ikke ville gjort hvis man hadde fått profesjonelle råd, sier Andenæs.

– En stor del av markedet er overlatt til seg selv, fordi nesten ingen ønsker å ta compliance-kostnaden og risikoen ved å gi råd. Dette ble det advart mot da disse reglene kom. Ikke-profesjonelle kunder ble da omtalt som potensielle «foreldreløse» investorer, sier han.

Les også Nordmenn stormet inn på Børsen i krisekvartalet: Nå eier over 400.000 aksjer

Fra tipping til børs

E24 har omtalt at enkelte har byttet ut fotballtipping med børsspekulasjon, med blandet hell.

Noen investorer frykter at det vil ende i tårer når uerfarne spekulanter flokker seg inn i populære aksjer.

E24-kommentator Sindre Heyerdahl skrev nylig at det er behov for nye aksjonærer til Oslo Børs, men advarte samtidig mot en kasinotilstand der nye kjøpere gir kunstig åndedrett til døende aksjer.

Nettmegleren Nordnet har opplevd stor kundetilstrømning den siste tiden. Antallet kunder har økt 40 prosent i år, og antallet handler er opp 150 prosent fra samme tid i fjor. Nordnet gir ikke aksjeråd til sine kunder.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet påpeker at det er mye større tilgang på informasjon for nye investorer enn før, for dem som ønsker å lære. Men han ser også at det finnes feller for uerfarne investorer.

– Helt klart. Det kan bli i overkant mye informasjon. Det skaper mye vansker med å velge ut hvor du skal begynne og hvem du skal høre på, sier Johannesen.

– Men meglerhusene har uansett ikke noen historie på å henvende seg til de brede kundegruppene som nå kommer inn i markedet, legger han til.

– Hva kan vi gjøre for å unngå at uerfarne investorer går på en smell?

– Det er de samme kjedelige rådene som vi ofte gjentar, å mane til forsiktighet og ro. Og påpeke at tiden jobber for deg i aksjemarkedet, og at det er høy risiko knyttet til de raske gevinstene, sier han.

– På sikt bør det kanskje gis mer informasjon om dette både i skolen og i arbeidslivet, siden folk i større grad må velge selv hvordan pensjonspengene deres skal forvaltes i fremtiden, sier Johannesen.

Prøver nye kanaler

DNB Markets bekrefter at kravene til dokumentasjon rundt rådgivningen til ikke-profesjonelle har økt. Meglerhuset prøver å få ut informasjon til investorer på nye måter.

– Vi gir råd blant annet gjennom vår anbefalte aksjeportefølje, og ekspertene våre deler sine syn på de markedene og aksjene de følger, skriver aksjesjef Thomas Breivik i DNB Markets i en e-post til E24.

– De siste årene har vi jobbet mye med digitalisering og å gjøre kunnskapen tilgjengelig for flere, blant annet gjennom podkasten «Utbytte» og web-TV-sendinger om aksjemarkedet, skriver han.

Tror ikke råd ville hjelpe

Administrerende direktør Sindre Støer i Verdipapirforetakenes forbund antar at de fleste nye investorene på Børsen handler via nettbaserte plattformer. Her er Avanza Bank og Nordnet noen av aktørene.

– Hele poenget med disse nettløsningene er at de ikke gir investeringsråd. Det er bare et supermarked der du kan handle aksjer. Så må du finne informasjon der du kan, sier Støer til E24.

Han påpeker at det er varierende grad av risikoappetitt i markedet, og at det alltid er noen som vil drive med spekulasjon i mindre aksjer og i spesielle situasjoner. Da hjelper det lite om meglerhusene kan gi råd, tror han.

– Har du en investor med stor risikoappetitt som er litt vågal og kaster seg ut i aksjemarkedet, så ender det oftest med tårer. I slike tilfeller tror jeg ikke at råd fra våre medlemsbedrifter ville gjort noen stor forskjell, sier han.

Støer påpeker at det alltid har vært en terskel for meglerhusene til å gi råd til enkeltkunder. Han tror ikke at kravene i Mifid II har skylden hvis uerfarne investorer går på en smell.

– Kunder som er under det kommersielle nivå kan handle aksjer og fond nærmest gratis. Det er superbra. At noen da ser sitt snitt til å bruke dette som plattform for å spekulere i hotte saker, det vil neppe endre seg med bedre rådgivning, sier han.