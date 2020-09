Kraftig fall for teknologiaksjer på Wall Street: – Naturlig reaksjon, mener forvalter

Teknologikjempene leder an et kraftig fall på Wall Street, der Nasdaq suste ned 4,96 prosent. Porteføljeforvalter omtaler det som «en pust i bakken» etter en svært kraftig oppgang den siste tiden.

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand sier det har vært en svært kraftig børsoppgang de siste dagene. Da er det naturlig med en «liten reaksjon». Vis mer Ole Berg-Rusten/NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 3. september 2020 22:41 , Publisert: 3. september 2020 17:38

Wall Street vendte kraftig nedover torsdag, der teknologitunge Nasdaq ledet an nedgangen. Sist indeksen endte ned mer enn fire prosent var den 11. juni, da fallet var på 5,27 prosent.

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand omtaler bevegelsene «som et pust i bakken» etter at de amerikanske børsene har steget kraftig de siste dagene.

– Jeg synes det er naturlig. Vi har hatt oppgang de åtte av ni siste dagene, så nå er det naturlig at vi fikk en pust i bakken. Det her er en «reality check», sier han til E24.

– Det er en naturlig, liten reaksjon etter euforien vi har sett de siste dagene, sier forvalteren.

Chen og Storebrand har hatt en overvekt i aksjemarkedet siden mars. Det betyr at de anbefaler å investere en større del av porteføljen i aksjer.

– Vi har trimmet overvekten vår, nettopp fordi det har gått litt vel fort på kort tid. Samlet sett er vi fortsatt i overvekt i aksjer, sier Chen.

Slik ble fasiten torsdag:

Dow Jones ned 2,79 prosent

Nasdaq Composite ned 4,96 prosent

S&P 500 ned 3,52 prosent

Peker på ulike faktorer

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank peker på flere ulike forklaringer til bevegelsene på Wall Street onsdag kveld, deriblant meningsmålinger fra valget i USA og at markedet forventer at svingningene i teknologiaksjene vil øke i tiden fremover.

– Investorene kan bli litt mer nervøse for at den økonomiske medvinden vil gradvis gi mindre hjelp til aksjemarkedet, sier Lie.

– Man prøver alltid å finne den rasjonelle forklaringen, men det kan nok være at investorene lukter korreksjon i markedet, sier han.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank. Vis mer Cicilie S. Andersen

Faller fra rekordhøyder

Utslagene kommer etter en usedvanlig sterk august-måned på Wall Street, da både Nasdaq og S&P 500 klatret til nye rekorder.

Tidligere torsdag viste ferske tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet at 881.000 amerikanere søkte om arbeidsledighetstrygd for første gang i uken som gikk. På forhånd var det ventet 950.000 personer, ifølge TDN Direkt.

Det har også kommet en oversikt over USAs handelsbalanse, som viser et underskudd på 62,6 milliarder dollar i juli. Her var det ventet et underskudd på 58 milliarder dollar.

Det er store bevegelser på Wall Street torsdag kveld. Her fra meglerhallen. Vis mer Colin Ziemer / New York Stock Exchange

