Oslo Børs opp over ti prosent på en uke: – Tegn på at realitetene ikke har sunket helt inn

Kraftige tiltak fra sentralbankene og fond som kjøper aksjer har bidratt til oppgangen den siste uken, tror eksperter. Men stemningen kan snu raskt, tror sjefstrateg.

SKJØR OPPGANG: Oslo Børs var tirsdag formiddag opp over tre prosent, tross skyhøy ledighet og brutalt fall i produksjonen i næringslivet. Vis mer Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 31. mars 2020 13:11 , Publisert: 31. mars 2020 12:59

Til tross for at ledigheten skyter i været og produksjonen i næringslivet faller som en stein, har aksjemarkedet hatt et oppsving den siste tiden. Sjefstrateg i Danske Bank, Christian Lie, tror markedet kan ha tatt en bedring i den økonomiske situasjonen på forskudd.

– Det gjør at den positive utviklingen er ekstremt følsom for skuffende nyheter om viruset, og for varigheten på den økonomiske resesjonen, sier han.

Børsene verden rundt har gjort et hopp, etter at viruspanikken sendte aksjemarkedet ut i et svalestup sist sett under finanskrisen.

Oslo Børs er opp over ti prosent på en uke. I USA har S&P 500-indeksen steget 17 prosent i perioden, mens Frankfurt-børsen er opp 15 prosent.

– Jeg tror markedene har fått et lite oppsving på stimulansene som har kommet. Jeg tror det har vært den viktigste driveren. Det har bidratt til å dempe noe av det stresset i det finansielle systemet, sier Lie.

– Skal være litt forsiktig

Analytikerne venter et kraftig tilbakeslag i økonomiene på grunn av virustiltakene som stenger ned store deler av næringslivet.

Sentralbanker har svart med store tiltakspakker og rentekutt, det samme har offentlige myndigheter. I USA er en offentlig redningspakke på 23.000 milliarder kroner på vei.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Vis mer Cicilie S. Andersen/E24

DNB Markets anbefaler fortsatt sine kunder en undervekt i aksjer, noe som betyr en mindre andel aksjer enn normalt.

– Det er nye utfordringer vi har foran oss, ikke minst for inntjening til selskapene fremover. Man skal være litt forsiktig, og det er et element av «fear of missing out» som trekker i en positiv retning, sier aksjestrateg Paul Harper i meglerhuset til storbanken.

Harper tror pensjonsfond som kjøper seg opp i aksjer, fordi andelen aksjer i porteføljen har falt som følge av børsnedturen, bidrar til oppgangen i markedet.

– De vekter seg opp igjen i aksjer etter at aksjeandelen har falt sammen med børsen. Da får man kjøpspress på slutten av måneden.

– Tegn på at realitetene ikke har sunket helt inn

Ifølge Lie er det fortsatt en betydelig kjøpsinteresse i aksjemarkedet. Han viser til en rapport fra Bank of America, som forteller at deres kunder gjorde de nest største kjøpene i amerikanske aksjer noensinne i forrige uke.

– Man tenker at man skal kjøpe når det har falt, det er blitt en naturlig reaksjon. Men det er kanskje i seg selv et tegn på at realitetene ikke har sunket helt inn, at dette kan bli ganske ille.

– Det er i hvert fall ingen tegn til at den siste optimist har blitt pessimist enda, sier han.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets. Vis mer Stig B. Fiksdal

Tror sentralbank-grep roer markedet

Lie tror et knippe faktorer har bidratt til å stabilisere markedene, ikke minst de kraftige tiltakene fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve.

Han peker på flere markedsindikatorer:

Bedriftenes lånerenter i markedet falt gjennom forrige uke, og utviklingen fortsatte i går, et tegn på at uroen i finansmarkedet ikke er like høy som under den verste panikken.

En svakere dollar målt mot en kurv av andre valutaer. Lie mener det er et tegn på at tilgangen på dollar i det finansielle systemet har blitt bedre, etter at Federal Reserve har stilt store mengder dollar til rådighet for andre lands sentralbanker.

At Vix-indeksen, eller «fryktindeksen», har falt fra de aller høyeste nivåene. Men, fordi prisene på opsjoner som beskytter mot kursfall er langt dyrere enn opsjoner som kan tjene på oppgang, indikerer dette at det fortsatt er mye skepsis blant investorene, sier han.

En fjerde indikator, forventningene til inflasjon i USA, har steget, noe Lie mener er et tegn på at markedet har en viss tiltro til sentralbanktiltakene.

Lavere forskjell mellom lånerenten til den amerikanske staten og lånerenten til bankene, kjent som «TED spread» , tyder på at stresset i det amerikanske finansielle systemet ikke øker videre, ifølge sjefstrategen.

– Det forteller at panikktendensen man hadde for et par uker siden ikke har eskalert. Det man var redd for var at sentralbankene ikke hadde kredibilitet, og at de tiltakene som kom ikke ga noen som helst reaksjon i finansmarkedene. Det var skummelt å se.

– Men når man ser at sentralbanken har gjort enda mer ekstreme tiltak, spesielt at de ikke har noe begrensninger på hvor mye penger de kan trykke, så virker det å ha hatt en beroligende effekt på stemningen i markedet, sier Lie.