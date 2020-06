Seadrill vil bort fra New York Stock Exchange

Coronakrisen har snudd opp ned på Seadrills tanker om notering på New York-børsen. Fremover skal selskapets aksjer kun være notert på Oslo Børs.

AVNOTERES: Etter at NYSE tidligere i år varslet at Seadrill ikke lenger oppfylte kravene til notering, har selskapet nå besluttet at det vil avnoteres. Vis mer Ole Berg Rusten // NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 1. juni 2020 23:27 , Publisert: 1. juni 2020 22:42

Det skriver det John Fredriksen-dominerte selskapet i en børsmelding mandag kveld.

NYSE varslet Seadrill i utgangen av mars at selskapet ikke lenger oppfylte kravene for notering etter at aksjekursen hadde ligget under én dollar per stykk i mer enn 30 dager på rad. Den gang opplyste Seadrill at selskapet hadde til hensikt å oppfylle kravet.

Seadrill-aksjen falt mandag kveld 2,81 prosent til kurs 0,46 dollar på Wall Street.

«På grunn av den materielle endringen i makrosituasjonen og påvirkningen fra Covid-19 på selskapet, og tatt i betraktning andre faktorer knyttet til å opprettholde NYSE-noteringen, har selskapet besluttet at avlisting fra NYSE er i selskapets beste interesse», skriver selskapet i meldingen mandag.

Selskapet har nå varslet NYSE om beslutningen om å starte prosessen med avnotering. Rundt 11. juni vil selskapet sende beskjed til det amerikanske børs- og finanstilsynet (SEC), noe som vil føre til at siste handelsdag i New York blir rundt 19. juni.

Det understrekes at Seadrill fortsatt vil opprettholde noteringen på Oslo Børs. Det opplyses også at avgjørelsen om å avnotere aksjene fra New York ikke påvirker selskapets intensjon om å fortsette og rapportere til SEC.

Les på E24+ (for abonnenter) Indeksspillet som kårer vinnere og tapere i markedet

Krisesituasjon

Seadrill legger etter planen frem selskapets resultatrapport for første kvartal i morgen, tirsdag.

Gjennom hele fjoråret tapte Seadrill 11,5 milliarder kroner, på grunn av et svært utfordrende marked for borerigger, som ikke har hentet seg inn etter oljesmellen i 2014.

Riggsektoren går en enda mørkere tid i møte. Det i kjølvannet av oljepriskollapsen i år og coronaviruset som struper oljeselskapenes fremtidige investeringer.

Allerede har flere kontrakter blitt terminert for riggselskapene, og verre skal det bli, ifølge flere meglerhus.

Konsulentselskapet Rystad Energy spår at opptil ti prosent av kontraktsvolumet for riggselskapene blir terminert i år og neste år. Det tilsvarer en barbering av inntekter på omtrent tre milliarder dollar, eller over 30 milliarder kroner.

Situasjonen har fått meglerhusene til å barbere kursmålene sine på Seadrill-aksjen, der flere mener den er mer eller mindre verdiløs.

Les også Fredriksens Seadrill tapte 11,5 milliarder i fjor

Gikk ut av styret

Tilbake i november i fjor varslet John Fredriksen at han gikk av som styreleder i riggselskapet. Fredriksen er dominerende Seadrill-eier gjennom selskapet Hemen Holding.

I forbindelse med at han trakk seg fra styret påpekte Fredriksen at han har vært aktivt involvert i selskapet siden etableringen for snart 15 år siden.

– Selv om jeg nå har besluttet å bruke mindre tid til styreverv, vil min involvering og sterke støtte til Seadrill forbli uendret. Jeg vil fortsette å presse på for optimalisering av virksomheten, strategiske initiativer som det ferske joint venture-samarbeidet med Sonangol og GDI, og en konsolidering av sektoren, uttalte Fredriksen den gang.

Det var Glen Ole Rødland som overtok etter at Fredriksen forlot styret.