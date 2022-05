Tror småsparere brente seg på automatiske aksjesalg: – Var nok dessverre flere tilfeller av dette

Nettmegleren Nordnet øyner at en rekke av kundene som har sikret posisjoner, fikk aksjer solgt unna med tap da Børsen plutselig falt tungt.

Oslo Børs hadde sin mest dramatiske time i 2022 mellom klokken 10 og 11 mandag.

Det dramatiske børsfallet i Europa mandag formiddag ryster børsmarkedet, og en rekke aktører spekulerer for øyeblikket i årsaken.

Det kjappe børsraset kan også ha vært vondt for småsparere som har sikret seg mot uforutsette hendelser – slik som store bevegelser i markedet.

– Ja, slike bevegelser når det treffer så bredt og så mange aksjer, påvirker og trigger også kunders «stop loss»-ordre i våre systemer, skriver norgessjef Anders Skar i nettmegleren Nordnet i en e-post.

Ordretypen «stop loss» innebærer at aksjeeieren legger inn en latent salgsordre som skal utføres dersom et gitt sett av betingelser oppfylles.

Det brukes dermed som et verktøy for risikostyring, der blant annet en aksje blir solgt automatisk hvis kursen faller til et bestemt nivå.

– Er nok mange som har tapt på dette

– Jeg har ikke tall på hvor mange «stop loss»-ordre som ble utløst som følge av «flash-krasjen», men det var nok dessverre flere tilfeller av dette i dag, kommenterer Skar.

«Flash crash» er betegnelsen på lynraske børsnedganger og har i senere tid blitt synonymt med raske fall som iblant skjer når børshandlende algoritmer tar bort alle sine kjøpsordrer.

– Vi har meg bekjent ikke blitt kontaktet av kunder som mener at deres «stop loss»-ordrer er urettmessig utløst så langt i dag, så det virker ikke være et kjempestort problem. Det kan nok også skyldes at mange kunder følger markedet, sine posisjoner og sine ordrer tett og tar grep raskt på egen hånd, tilføyer han.

Anders Skar i Nordnet.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet har samme oppfatning.

– Det har nok blitt en del posisjoner som har blitt slått ut av disse bevegelsene på grunn av «stop loss». For eksempel gikk Equinor ned nesten 6 prosent. Det er nok mange som har tapt på dette, sier han.

– Ser rutinemessig på bevegelsene

Seksjonssjef Thomas Borchgrevink i seksjon for markedsatferd i Finanstilsynet sa tidligere mandag at det er «ingen indikasjoner på at det noen feil i Oslo Børs' systemer».

– Det ser ut til at dette er en paneuropeisk hendelse. Hendelsen ser ut til å ha startet på andre markedsplasser enn Oslo Børs, sier han.

Det var like før klokken 10 mandag morgen at børsene i hele Norden kollapset, før de hentet inn mye av fallet.

Både Nasdaq, som blant annet eier Stockholm-børsen, og Oslo Børs undersøker bevegelsene.

Her hjemme var hovedindeksen på Oslo Børs ned 4,83 prosent på det meste, etter å ha vært ned rundt én prosent i minuttene før kollapsen.

For øyeblikket har fallet på Oslo Børs dempet seg til 1,1 prosent.

– Vi ser rutinemessig på bevegelsene og hva som ligger bak, opplyser kommunikasjonssjef Cathrine Lorvik Segerlund ved Oslo Børs.

Stockholm-børsen var på det meste ned nesten åtte prosent, før børsen hentet seg inn til et fall på rundt en prosent. Børsens eier Nasdaq har sagt at ingen ordrer skal makuleres mandag.

– Det vi har kunnet konstatere er at det ikke er feil i våre systemer og det er ikke noe cyberangrep eller lignende. Da har vi smalnet inn årsakslisten, og det som gjenstår er en kjøp/salg-transaksjon og nå ser vi på hvorfor det skjedde, uttalte kommunikasjonssjef David Augustsson ved Stockholm-børsen tidligere på dagen.