TGS tapte over 900 mill. kroner i fjerde kvartal

Seismikkselskapet tapte 2,3 milliarder kroner gjennom fjoråret.

TGS-sjef Kristian Johansen. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdateres.

TGS legger torsdag frem tallene for fjorårets fjerde kvartal.

Rapporten viser et resultat før skatt på minus 103 millioner dollar, mot minus 28 millioner dollar året før. 2021-tapet tilsvarer 900 millioner kroner.

For fjoråret som helhet ble tapet 264 millioner dollar, eller 2,3 milliarder kroner.

Seismikkselskapet har tidligere i år oppdatert markedet om at inntektene landet på 105 millioner dollar i tremånedersperioden.

– Selv om multiklientmarkedet fortsetter å være på lave nivåer sett i et historisk perspektiv, så har vi sett flere positive tegn til bedring den siste tiden, og salgsmomentumet i fjerde kvartal 2021 var bedre enn i tidligere kvartaler, kommenterer konsernsjef Kristian Johansen.

Tallene er basert på regnskapsstandarden IFRS.

Seismikk Seismikk er en geofysisk måte å undersøke undergrunnen på. Resultatet er et «kart» som viser de geologiske strukturene.

Oljebransjen er den største kjøperen av seismiske data som brukes til å lete etter hydrokarbonansamlinger, men seismikk er også viktig for å utvikle nye olje- og gassfelt, og ikke minst for å styre produksjonen.

Metoden går ut på at man sender en trykkbølge ned i jorden, deler av denne trykkbølgen blir reflektert av når den kommer til en geologisk grense.

Signalet reflekteres tilbake til overflaten etter noen sekunder. Hvor lang tid signalet bruker opp og ned sier noe om hvor langt ned i jorden den geologiske grensen er. Med moderne teknologi kan man lage enorme tredimensjonale kart over undergrunnen.

Ettersom seismikk inngår tidlig i verdikjeden, er det et av de lettere områdene å gjøre kutt i for oljeselskapene. Det skjedde blant annet da oljeprisen stupte i kjølvannet av coronautbruddet.

Tross kraftig oljeprisøkning siden coronastupet i 2020, holdes investeringene fortsatt tilbake og flere av oljeselskapene fokuserer mer på fornybar energi. Vis mer

Betaler utbytte

Selskapet betaler et kvartalsutbytte på 0,14 dollar per aksje, fremgår det.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var på 90,2 millioner dollar, opp fra 46,8 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal. Multiklientinvesteringene i 2022 er ventet å lande på 200 millioner dollar, opplyses det.

Kontantbeholdningen ved årsskiftet var på 215 millioner dollar, mot 196 millioner dollar året før.

Seismikkselskaper, som undersøker grunnen og lager geofysiske data, inngår tidlig i verdikjeden og er et av de lettere områdene å gjøre kutt i for oljeselskapene.

Tross kraftig oljeprisøkning siden coronastupet i 2020, holdes investeringene fortsatt tilbake og flere av oljeselskapene fokuserer mer på fornybar energi.

Analytikere utelukker ikke nytt PGS-bud

I slutten av januar ble det kjent at et annet seismikkselskap på Børsen, PGS, risikerer å ikke kunne betale gjeldsforfallene for 2022 og står i fare for brudd på lånevilkår allerede i første kvartal.

TGS, som ikke eier egne skip, har tidligere bydd på PGS’ multiklientbibliotek, men fikk da avslag.

Flere analytikere har spekulert i om det nå kan komme et nytt bud.

PGS-ledelsen har uttalt at det er lite sannsynlig med salg av multiklientbiblioteket.

– Multiklientvirksomheten vår den viktigste inntektskilden for selskapet og en vesentlig del av strategien vår. Det er derfor lite sannsynlig at vi selger multiklient biblioteket vårt og slutter å samle inn ny multiklientseismikk, sa sjef for investorrelasjoner, Bård Stenberg, til E24.

I en multiklient-undersøkelse hentes det inn seismikkdata som alle interesserte kunder kan kjøpe, og man setter i gang undersøkelsen når man er komfortabel med hvor mange som har kjøpt på forhånd (forhåndsfinansiering).

En god del av inntektene fra multiklient, i form av såkalt ettersalg av dataene, kan imidlertid komme måneder eller år etter at en undersøkelse i området er gjennomført.

Les på E24+ Derfor kan 2023 bli et historisk toppår for Olje-Norge

Venter aksjefall

TGS-aksjen er det siste året ned 25 prosent til en kurs på 92,32 kroner, tilsvarende en markedsverdi på 11 milliarder kroner.

Ifølge Kepler Cheuvreux er TGS det seismikkselskapet som lider mest under strukturendringene i bransjen.

Meglerhuset tok i midten av januar opp dekningen på aksjen, med en reduser-anbefaling og et kursmål på 70 kroner, skriver Infront TDN Direkt.

Kepler begrunner dette med at selskapets databibliotek er mer eksponert mot grenseområder som neppe vil tiltrekke seg stor interesse og at de ikke tilbyr differensierende løsninger til kundene.

Videre mener Kepler at det ikke er mengden data som betyr noe, men kvaliteten og plasseringen, og at kundene vil fokusere mye mer på bildebehandling de neste årene, Ifølge Infront TDN Direkt.

Meglerhuset tror TGS vil ha problemer med å tjene penger på sitt eksisterende bibliotek, men bemerker samtidig at selskapet har en netto kontantbeholdning på 200 millioner dollar og en struktur med få eiendeler.