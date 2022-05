Dette skjer til uken: – Markedet vil være sensitivt for alt av nye data

Den kommende uken byr på både tall for industriaktiviteten, referat fra siste Fed-møte og en rekke kvartalsresultater. Sjefstrateg tror samtidig at et nervøst marked vil være sensitivt for all ny informasjon som kommer.

Erica Dalstø, sjefstrateg i SEB, tror markedet vil fortsette å være volatilt den kommende uken.

Publisert: Publisert: I går 19:50

– PMI-tallene som kommer til uken vil være viktige indikatorer for økonomien fremover, sier Erica Blomgren Dalstø, sjefstrateg i SEB.

PMI står for «purchasing managers index», innkjøpssjefsindeks på norsk, og sier noe om hvorvidt innkjøpssjefer i bedrifter forventer økt eller dempet aktivitet den neste måneden.

Tirsdag kommer det PMI-tall fra Japan, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, USA og eurosonen.

Les også Svakere forventninger i eurosonen: – Større risiko for at økonomien stopper opp

– Det blir viktig å se om fallet i industrien akselererer eller bremser opp. Tallene gir også en indikasjon på utbytte og leveranse, sier hun.

Dalstrø legger også til at tallene som kommer på tirsdag kan påvirke utviklingen i aksjemarkedene den kommende uken.

Dette skjer denne uken: Mandag 23.05 Kvartalsresultater fra Posten, Hafnia, Akobo Minerals

Eurosonens finansministere har møte

Tyskland: IFO-indeks for mai, tyske bedrifters forventning til økonomien Tirsdag 24.05 Finanstilsynet med rapporter om finansforetak for 1. kvartal

Kvartalsresultater fra Frontline, Adevita, DLT, Arribatec, BerGenBio, EAM Solar, Smartcraft, Circa Group, BW Epic Kosan, Cambi, Play Magnus, Salmon Evolution, Sikri Holding

Foreløpige PMI-tall (innkjøpssjefindeks) for mai fra Japan, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, USA, eurosonen Onsdag 25.05 Referat fra forrige rentemøte i Federal Reserve

Kvartalsresultater fra Flyr, Tine, Selvaag Bolig, NTS, NRS, Panoro Energy, Avance Gas, Hydrogenpro, Frøy, Awilco Drilling, Ensurge Micropower, Havila Shipping, Mercell Holding, Meltwater, Nekkar, Desert Control, Xplora Technologies, Arctic Fish Holding, Elliptic Labs, Envipco, Horisont Energi, Ice Fish Farm, Integrated Wind Solutions, Pryme

Ukentlige tall over vannmagasin fra NVE

SSB: Arbeidskraftsundersøkelsen for Norge i mars, antall arbeidsforhold og lønn i mars, ukentlige eksporttall for laks

Produsentpriser (PPI) for Sverige i januar Torsdag 26.05 Kristi himmelfartsdag – Oslo Børs, Stockholm-børsen og København-børsen er stengt.

USA: foreløpig BNP for første kvartal

Tyrkisk rentebeslutning Fredag 27.05 Kvartalsresultater fra Rec Silicon, BW Energy, Awilco LNG, BW Offshore, Northern Ocean, Petronor E&P, Barramundi Group, Black Sea Property

SSB: Tall for grensehandel i første kvartal, investeringer for olje og gass i andre kvartal

BNP for Frankrike i første kvartal

USA: handelsbalanse for april Vis mer

Uro og volatilitet

Høy inflasjon, stigende renter og geopolitisk usikkerhet på grunn av krigen i Ukraina fortsetter å prege markedene.

I uken som gikk endte den brede S&P 500-indeksen med nedgang for syvende uke på rad. Ikke siden 2001 har den amerikanske indeksen falt like mange uker på rad. Aksjemarkedene var preget av mye uro og volatilitet forrige uke, noe som også vil være tilfellet den kommende uken også, sier Erica Dalstrø.

– Markedene har tatt høyde for de fallene som vi har sett, og det er priset inn en del negativitet. Men jeg tror nok at markedet vil fortsette å være sensitivt for alt av nye data som kommer, eller kommentarer fra sentralbankene, sier Dalstø.

Les på E24+ Grepet som kan dempe aksjetapene

Deler av fredagen var S&P 500 under grensen for det som omtales som «bear market», eller på norsk bjørnemarked. Dette innebærer at indeksen har falt 20 prosent fra toppen. En sterk helomvendingen i sluttminuttene førte til at indeksen unngikk bjørnestempelet.

Dersom indeksen ender opp med å falle inn i «bear market» vil det ikke ha noen praktisk betydning, ifølge sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management.

– Det kan ha en psykologisk effekt og påvirke forventningene fremover. Men i seg selv mener jeg ikke at det er noe viktig signal. Det er viktig å huske at det er mange forskjellige markeder, og andre enn S&P har gått mindre ned, sa Bruce til E24 fredag.

Fed-referat

Onsdag kommer Federal Reserve (Fed) med referat fra sitt forrige rentemøte. Ved møtet tidligere i mai hevet sentralbanken i USA styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. For første gang siden år 2000 hevet Fed med mer enn 0,25 prosentpoeng i én runde.

Det blir flere rentehevinger fremover, men sentralbanksjef Jerome Powell avviste også langt på vei muligheten for en trippel renteheving.

– Protokollen fra det seneste møtet vil nok indikere tonen videre frem mot neste renteheving i juni, sier Erica Dalstø.

Renteopptrappingen kommer som følge av stadig høy inflasjon i USA. I april var den årlige inflasjonen på 8,3 prosent målt mot året før.

Les også Den brennhete prisveksten i USA avtar mindre enn ventet

Stengt børs torsdag

Uken som kommer byr også på kvartalsresultater fra en rekke selskaper, deriblant Flyr, Frontline, og Play Magnus.

Torsdag er Oslo Børs stengt grunnet Kristi himmelfartsdag, men de fleste store europeiske børser holder åpent. Børsene i Stockholm og København er også stengte.

USA og Frankrike legger frem BNP-tall henholdsvis torsdag og fredag. Fredag får vi også tall over USAs handelsbalanse i april.

Den tyrkiske sentralbanken legger frem sin rentebeslutning torsdag. Landets økonomi er i krise, og inflasjonen var på nesten 70 prosent i april. I mars var den på rett over 61 prosent.

Verdens økonomiske forum har dessuten sitt årlige møte i Davos, fra 22. til 26. mai.

Les også Polens statsminister: Norges økte oljeinntekter bør deles med Ukraina