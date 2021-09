Storeier reagerer på Endúr-blemme: – En gedigen tabbe

– Det er en uforståelig tabbe som jeg ikke har sett før, sier storeier Øivind Horpestad i Endúr om rapporteringsblemme som gjorde at sjefen gikk på dagen.

REAGERER: Øivind Horpestad er storeier og tidligere styreleder i Endur, der toppsjefen gikk av med umiddelbar virkning torsdag. Vis mer

Industrikonsernet Endúr stupte på Oslo Børs igjen torsdag, etter at sjefen Hans Olav Storkås gikk på dagen som en reaksjon på at ledelsen overså brudd på lånevilkårene.

Aksjen falt 16 prosent, etter en melding om at Storkås går av med umiddelbar virkning.

Dagen før falt aksjen 18 prosent, etter en kriseemisjon.

Tirsdag falt kursen 4,6 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall.

Øivind Horpestad er blant de største eierne og har måttet se aksjekursen falle 34 prosent de siste tre dagene sett under ett. Han reagerer på utviklingen.

– Kortsiktig har aksjen fått juling, etter en gedigen tabbe av ledelsen, sier Horpestad på telefon til E24.

E24 har lagt frem Horpestads uttalelser for avgått toppsjef Hans Olav Storkås, men har ikke fått svar. Finansdirektør Lasse B. Kjelsås ønsker ikke å kommentere uttalelsene.

Horpestad har ansatt Storkås som toppsjef to ganger og er tidligere styreleder i Endúr. Han ledet styret da Storkås fikk Endúr-stillingen i januar, og som gründer i entreprenørselskapet NRC var han også styreleder da Storkås fikk sin tidligere jobb, som toppsjef i NRC.

– Uforståelig

Gjennom sitt selskap Gimle Invest eier Horpestad snaut 26,5 millioner aksjer i Endúr. Aksjeverdiene hans i selskapet har falt til knappe 17 millioner kroner etter de siste dagenes kursnedgang.

Horpestad forteller at han var med å skyte inn penger da hovedaksjonærene i Endúr måtte stille opp i en kriseemisjon for å løse situasjonen der selskapet kom i brudd med långiverne.

I alt stilte eiere med 110 millioner kroner i garantier til kurs 0,75 kroner onsdag, som var sluttkursen til Endúr på Oslo Børs samme dag. Til sammenligning ble Endúr-aksjen handlet for rundt 1,1 kroner ved inngangen til året.

«Garantiene som er stilt er betinget av en tilfredsstillende løsning med obligasjonseierne», skrev selskapet i en børsmelding.

Kriseemisjonen kom som følge av at selskapet ble oppmerksom på at det var i brudd med lånevilkår etter å ha lagt frem kvartalstall tidligere denne uken.

– Selskapet er ikke dårligere i dag enn for tre dager siden, men det var en gedigen tabbe og stor feil at hverken toppsjefen eller finansdirektøren oppdaget det. For det hadde man i så fall løst på en bra måte.

– De skal ikke se det etter at de har lagt frem kvartalstall, det er to måneder siden de var ferdig med tallene. Det er en uforståelig tabbe som jeg ikke har sett før, sier Horpestad.

Horpestad understreker at han ikke er inne i diskusjonene med långiverne eller obligasjonseierne og at han er ute av styret.

– Slik jeg leser kvartalsrapporten, er selskapet veldig kontantsterkt. Tradisjonelt skal tredje og fjerde kvartal være gode driftsmessig, mens Sverige henger litt etter, sier Horpestad og viser til selskapets virksomhet i Sverige.

I årets andre kvartal hadde Endúr inntekter på drøye 542 millioner kroner, driftsresultatet (ebitda) beløp seg til 27,1 millioner, mens periodens resultat landet på minus 53,6 millioner kroner.

Endúr har penger i kassen. Kontantbeholdningen var på drøyt 203 millioner kroner per utgangen av andre kvartal.

– Krevende

Industrikonsernet Endúr, som tidligere het Bergen Group, har gått fra å være en oljeservicekjempe til å satse i større grad på å levere tjenester til oppdrettsbransjen. Flere av konsernets datterselskaper har slått seg konkurs.

Arbeidende styreleder Pål Reiulf Olsen sa torsdag til E24 at Storkås har sagt opp selv fordi Endúr «snublet i rapporteringen når det kom til et teknisk brudd på låneavtalen».

– Vi har ikke hatt god nok kapasitet til å behandle regnskapstallene ordentlig og kom i skade for å gjøre en feil. Det er ikke akseptabelt, sa Olsen som fortalte at det ikke har vært nok kompetente folk og for tynn bemanning i regnskaps- og finansfunksjonen.

Horpestad sier at det ikke er noe med driften som gjør at sjefen gikk.

– Men når man ikke har kontroll på tallene, mister man tillit, sier Horpestad som viser til at aksjonærene måtte komme til unnsetning og stille med garantier mot långiver.

Horpestad mener det at hovedaksjonærene har stilt med garantier viser at de har tro på Endúr som selskap.

– Dette er ikke et rekonstruksjonscase, sier Horpestad, som sier han har «klokkertro» på selskapet.

Han mener kursfallet er en overreaksjon i markedet, som viser at eierne mistet tillit til sittende ledelse.

Finansdirektør Lasse B. Kjelsås i Endúr sto oppført som avsender av børsmeldingen som ble lagt ut tirsdag om brudd på lånevilkårene.

– Finansdirektøren sitter fortsatt. Vil tilliten bli fullstendig gjenopprettet?

– Selskapet må vurdere hvordan feilen har oppstått, men man kan nok være sikker på at ikke en tilsvarende feil skjer igjen, mener Horpestad.

Kjelsås var ordknapp i telefonen da E24 tidligere torsdag stilte spørsmål om situasjonen.

Han vil ikke svare på i hvilken grad brudd på lånevilkårene er hans ansvar, sammenlignet med konsernsjefens.

– Styreleder sier din avdeling ikke har vært tilstrekkelig bemannet. Hva skyldes det?

– Det er noe vi jobber med å utbedre. Det er bare et halvt år siden vi begynte i jobben. Det har vært krevende, sa Kjelsås, som begynte i jobben samtidig som den avgåtte konsernsjefen.

Hans Olav Storkås, avgått toppsjef i Endúr. Vis mer

– Overrasket

Horpestad sier han synes selskapet har handlet veldig raskt.

– Allerede morgenen etterpå stilte eierne opp, dagen etter viser styret at de gjør endringer i ledelsen for å vise at de er handlekraftige og ikke tillater at slikt skjer, sier Horpestad.

Han sier han ikke stiller ikke opp med mer penger fordi han er snill, men fordi han tror han tjener penger på det.

– Du har ansatt Storkås to ganger. Overrasker det deg at dette skjer?

– Ja, jeg er overrasket uansett om det hadde vært noen andre enn Storkås, men jeg vil ikke uttale meg om ham. Det jeg har sett av Storkås når det gjelder å drifte en entreprenør, har vært godt, hvis ikke hadde jeg ikke tatt inn ham. Jeg vet ikke hvem som har skylden eller hvordan det kunne oppstå.

– Vil du ta ham i forsvar?

– Jeg hverken skylder på ham eller forsvarer ham. Det er farlig å forhåndsdømme også, men jeg er sikker på at det har vært samtaler mellom styre og ledelse, sier Horpestad.

– Det har skjedde en stygg blemme fra ledelsen, som har ført til at selskapet har måttet styrke egenkapitalen, som egentlig ikke var nødvendig.

Styret i selskapet har satt i gang prosessen for å finne en erstatter.

Styreleder Pål Reiulf Olsen tar midlertidig over rollen som administrerende direktør frem til en permanent løsning er på plass.

