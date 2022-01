Kraftig vekst for elbilladerselskap

Produksjonsløft bidro til kraftig vekst i fjerde kvartal. For 2022 har det Stavanger-baserte selskapet lagt opp til milliardomsetning.

GÅR SÅ DET GRINER: Zaptec og adm. direktør Anders Thingbø når stadig nye salgshøyder med sine elbilladere. Vis mer

Dette er hovedtallene i rapporten (året før i parentes):

Inntektene økte 144 prosent til 192,8 millioner kroner

Justert driftsresultat (ebitda) steg til 46,8 millioner (11,1 mill. )

Overskudd på 32,4 millioner kroner (8,5 mill.)

Zaptec har slitt med å finne deler under forsyningskrisen, men produksjonsnivåene økte i løpet av kvartalet. Dette førte til at ordre som gjensto fra tredje kvartal ble levert.

Den økte produksjonen gjorde at ordreboken ble redusert, i tillegg har salget økt i Sveits. Begge deler bidrar ifølge selskapet til at bruttomarginen økte fra 38,6 til 51,4 prosent i fjerde kvartal.

Av elbilladerne selskapet leverte i kvartalet ble 49,1 prosent eksportert til utlandet. Dette er en økning fra 31,4 prosent året før. De største eksportmarkedene er Sverige, Danmark, Sveits og Island. Selskapet har i tillegg salgskontorer i Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Slet med flaskehalser

Selv om produksjonsnivåene var bedre i kvartalet, var de «ikke tilfredsstillende», skriver selskapet i sitt presentasjonsmateriell.

Dette skyldes flaskehalser i produksjonen, særlig knytt et til lav levering av databrikker for energimåling i begge produktene selskapet selger.

Zaptec inngikk tidligere denne uken en avtale med en ny produsent for sine elbilladere. Den nye produsenten vil starte levering i andre halvår. Denne kommer i tillegg til hovedavtalen selskapet har med Westcontrol, som samtidig øker produksjonen. Zaptec-aksjen steg mer enn seks prosent etter avtalen ble kjent.

«Vi finner det nye partnerskapet svært positivt, det støtter vekst og reduserer risiko knyttet til både kapasitet og komponentmarkedet. Sistnevnte har vært en av våre største bekymringer for 2022/23», skrev Pareto Securities etter nyheten, ifølge Infront TDN Direkt. Meglerhuset har kjøpsanbefaling med kursmål på 90 kroner på Zaptec-aksjen.

I kvartalsrapporten kommer det frem at Zaptec har inngått avtaler om «betydelige» produksjonsvolumer for 2022, som tilsvarer over én milliard kroner i inntekter. Selskapet venter at driftsmarginen (ebitda-margin) havner på 15–20 prosent i inneværende år.

Selskapet venter at markedet for elektriske kjøretøy vil fortsette å ha tosifret vekst i det kommende året. I tillegg venter det bedre tilgang på deler, men understreker at forsinkelser kan skje om flaskehalser oppstår.

Aksjehopp

Fra nyttår har selskapets aksje falt 2,4 prosent, men klarer seg dermed altså betydelig bedre enn mange andre selskaper. Det siste året er aksjen opp 20 prosent.

Men går man tilbake til noteringen i oktober 2020, har selskapets reise på børsen vært av det solide slaget.

Fra noteringen har aksjen hoppet hele 422,6 prosent til torsdagens sluttkurs på 58,80 kroner.

En av de som kan nyte godt av børsoppturen er milliardæren Lars Helge Helvig, som gjennom selskapet Valinor eier rundt 13 prosent av Zaptec og er dermed største eier. Den tidligere oljeingeniøren i Statoil har slått seg opp med investeringer i alt fra batterier, kryptovaluter, varmepumper, solceller, fiskeoppdrett og ladestasjoner for elbiler.

Valinor har vært storeier i selskapet siden 2012. I forbindelse med noteringen i 2020 sa investeringsselskapet at Zaptec var en av dets største satsinger.

