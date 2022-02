Bredt tek-fall: Snap og Spotify raste

En rekke store teknologiselskaper falt markant torsdag, mens Meta-aksjen stupte. Teknologitunge Nasdaq endte handelsdagen ned 3,74 prosent.

Publisert: Oppdatert i går 22:54

Etter flere dager på rad med oppgang og optimisme rundt de store navnene i teknologiverdenen, har trenden snudd etter at Facebook-eier Meta leverte skuffende kvartalsresultater onsdag kveld. Torsdag stuper aksjen.

Store selskaper som Apple, Microsoft, Alphabet, Netflix, Snap, Spotify og Amazon har alle falt torsdag, men ikke i nærheten like mye som Meta-aksjen.

Den teknologitunge Nasdaq-indeken på Wall Street har falt kraftig og endte ned 3,74 prosent ved stengetid.

Bred tek-nedgang

Netthandelsgiganten Amazon faller markant før selskapet legger frem kvartalsresultater etter stengetid torsdag. Aksjen endte ned 7,8 prosent ved handelsdagens slutt.

Det er knyttet spenning til hvor mye selskapet har blitt påvirket av de globale forsyningsproblemene. Årets siste kvartal er svært viktig for netthandelsgiganten med store handelsdager som Black Friday og julehandelen.

Snapchat falt også kraftig i løpet av dagen, og endte ned 23,57 prosent til slutt. Twitter falt på sin side 5,56 prosent.

Strømmetjenesten Netflix falt tilbake 5,56 prosent, mens aksjene til Google-eier Alphabet endte ned 3,32 prosent. Microsoft endte dagen ned 3,9 prosent, mens Apple endte med en nedgang på 1,67 prosent.

Spotify i hardt vær

Den svenske strømmetjenesten Spotify har opplevd stor turbulens den siste tiden, og faller kraftig på børsen torsdag.

Kursen endte med en nedgang på 16,7 prosent torsdag.

Musikkplattformen la frem resultater for fjerde kvartal onsdag kveld. Selv om selskapet meldte om både bruker- og inntekstvekst i kvartalet, var resultatene likevel dårligere enn forventningene i markedet.

Det har stormet rundt strømmetjenesten i det siste etter at rockestjernen Neil Young valgte å fjerne all musikken sin fra plattformen i protest mot podkasten til amerikanske Joe Rogan - som har tatt opp vaksinemotstand i sin populære podkast.

Flere andre artister har også reagert sterkt på innholdet i podkasten, og har truet med å boikotte musikkplattformen.

Spotify-sjef Daniel Ek varslet tidligere denne uken at strømmetjenesten vil gjøre flere endringer i retningslinjene for hva som er akseptabelt på plattformen. Det inkluderer blant annet en form for coronamerking, som skal merke alle podkaster som har diskusjoner rundt covid-19. Endringene skal tre i kraft innen kort tid.

Rekordkraftig smell

Facebook-eier Meta endte opp med det største verditapet på en dag på Wall Street noen sinne. Onsdag kveld la selskapet frem resultater for fjerde kvartal som var dårligere enn det analytikerne forventet på forhånd.

Meta hadde et resultat på 3,67 dollar per aksje. Analytikerne hadde ventet et resultat på 3,84 dollar per aksje, ifølge Refinitivs undersøkelse, skriver CNBC.

Meta-aksjen falt kraftig torsdag, og endte til slutt med en nedgang på hele 26,39 prosent.

Ved stengetid onsdag var Meta-aksjen verdt 323 dollar, mens den nå prises til omtrent 240 dollar.

Dermed er 230 milliarder av markedsverdien barbert bort. Det er den kraftigste smellen for markedsverdien til et amerikansk selskap på en dag noensinne, ifølge Bloomberg.

