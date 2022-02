Skatteetaten ruster opp jakten på kryptoeiere: – Tror mange tar det som en utfordring

Skatteetatens varsel om at de ruster opp jakten på kryptoeiere sender et «veldig uheldig signal», ifølge kryptobørs-sjef. Han tror det kan virke mot sin hensikt.

130.000 KUNDER: Firi er en norsk kryptobørs i vekst. Daglig leder Thuc Tuan Hoang ønsker at de kan bli brukt mer i myndighetens skattearbeid. Vis mer

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Det har kommet svært tvetydige signaler fra Skatteetaten, sier Thuc Tuan Hoang, daglig leder i kryptobørsen Firi.

I midten av januar varslet Skatteetaten at de styrker innsatsen i jakten på ikke-rapporterte kryptoverdier i milliardklassen. Skatteetaten tror nemlig at nordmenn eier kryptovaluta for flere titalls milliarder kroner uten å betale skatt av det.

– Når vi snakker med dem er de veldig tilretteleggende, men så går de på den andre siden offentlig ut og sier at de ruster opp for å ta kontroll på veldig mange folk. Jeg synes det er et uheldig signal å sende. De burde heller fokusere på måter å incentivere på, sier Hoang.

På forrige skattemelding var det under 14.000 personer som rapporterte inn verdier i kryptovaluta. Firi sitter på estimater som tilsier at det faktiske tallet på norske kryptoinvestorer er rundt 440.000.

– Det blir veldig spennende å se hvor mange som rapporterer inn på skattemeldingen for i fjor, sier Thuc Tuan Hoang.

Ifølge ham har Firi nå over 130.000 norske kunder.

– Mange tenker «lykke til»

Firi-sjefen oppfordrer folk til å betale skatten sin. Det tror han også mange ønsker å gjøre, men at de opplever hindrene i skatterapporteringen som for høye.

– Til forskjell fra aksjer og fond, kan ikke vi som aktør sende inn skattedata på vegne av kundene. Det finnes ikke noe regelverk for det. Og når hvert enkelt salg er å regne som en skattbar realisasjon, kan det bli omfattende og vanskelig for mange. I tillegg har Skatteetatens skjemaer tradisjonelt gjort rapportering veldig tungvint.

Firi-sjef Thuc Tuan Hoang synes det er et uheldig signal at så få nordmenn med kryptoverdier rapporterer det på skattemeldingen. Vis mer

Hoang er samtidig tydelig på at det er en del kryptoeiere som bevisst unnlater å rapportere skatt. De blir neppe skremt av Skatteetatens opprusting og kommunikasjon rundt dette, tror han. Snarere tvert imot.

– Blant dem som er ekstra sterkt mot skatt, tror jeg det er mange som tar det som en utfordring. At de tenker «lykke til med å finne oss alle».

Firi kan regne ut for kundene

Hoang skulle ønske myndighetene kunne bruke dem og andre aktører i kryptobransjen mer.

– Jeg vet de har jobbet for et regelverk som tillater automatisk rapportering fra oss, men det har uheldigvis tatt lang tid.

Før et automatisk system eventuelt kommer på plass, tenker Firi-sjefen at de kunne sendt Skatteetaten nødvendig dokumentasjon for kundene som selv ønsker det. Han sier at de allerede har slik teknologi, men at den foreløpig kun støtter Firi.

– Jeg håper Skatteetaten kan vurdere hvorvidt man kan la kundene gi godkjennelser til aktørene til å sende inn data. Hvis det er et spørsmål om GDPR, og kundene gir oss tillatelse, så er halve skattejobben gjort.

– Trist at så få betaler skatt

Samtidig som Hoang etterlyser en annen linje fra skattemyndighetene, er han klar på at kryptomiljøet også må ta et ansvar.

– Det sender åpenbart et veldig uheldig signal at så få betaler skatt.

Han påpeker at det ikke har skortet på fordommer rettet mot kryptovaluta de siste årene, særlig det at de digitale pengene er et populært betalingsmiddel blant kriminelle.

Ifølge analysebyrået Chainalysis ble imidlertid kun 0,34 prosent av alle kryptotransaksjoner i 2020 brukt til kriminell aktivitet.

– Hvis man ønsker at kryptovaluta skal ha en fremtid, må man gjøre sin del for at det skal bli en realitet. Det er veldig trist at så få rapporterer inn på skattemeldingen.

Schibsted er partner og investor i Firi. Noen av E24s ansatte har aksjer i Schibsted gjennom bedriftens spareprogram.

