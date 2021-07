Negativ utlånstrend for Sbanken

Den heldigitale bankens utlånsportefølje falt med 1,4 milliarder kroner i løpet av andre kvartal. Dette er fjerde kvartal på rad med stillstand eller fall i utlånsvolumet.

Sbanken økte resultatet, men utlånsvolumet falt i andre kvartal. Vis mer byoutline Erik Johansen / NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sbanken slapp fredag resultatene for andre kvartal.

Mens netto renteinntekter økte med 8,4 millioner til 392,4 millioner kroner, steg også rentemarginen i kvartalet med tre basispunkter til 1,58 prosent.

Banken melder om et «godt underliggende resultat» i kvartalet.

Samlet hadde banken en utlånsportefølje på 82 milliarder kroner ved slutten av kvartalet, fremgår det av rapporten. Det gir en årlig negativ utlånsvekst på 2,9 prosent.

Dette er fjerde kvartal på rad uten vekst i utlånsvolumene for den heldigitale banken.

Sbanken bemerker at «avgangsnivået for utlån til boligformål var forhøyet i mai, mens boliglånsveksten i juni var moderat positiv».

Les på E24+ Er aksjemarkedet i en boble? Dette mener ekspertene

Unikt kvartal

I midten av april annonserte DNB et bud på Sbanken. Etter en oppjustering av budet fra 103,85 kroner til 108,85 kroner fikk DNB tilstrekkelig aksept fra aksjonærene, i tillegg til godkjennelse fra Finansdepartementet. Nå gjenstår en godkjennelse fra Konkurransetilsynet, og i juni gikk tilsynet ut med sine konkurransemessige bekymringer tilknyttet oppkjøpet. Dette skal være knyttet til fondsdistribusjon alene.

Fondssparingen i Sbanken økte imidlertid i kvartalet til 29,4 milliarder kroner, noe som skal ha vært et resultat av «positivt markedssentiment og vedvarende høy fondstegning blant kunder», fremkommer det.

Konkurransetilsynet har frist til 26. august med å enten tillate oppkjøpet, alternativt sende et nytt varsel til bankene.

– Dette kvartalet har vært unikt i bankens historie, sier Øyvind Thomassen, administrerende direktør i Sbanken.

Han uttaler at banken fortsatt venter på godkjenning fra Konkurransetilsynet. Videre fremgår det at selv om utlån til boligformål falt i kvartalet, «er vi tilfreds med å snu til positiv vekst mot slutten av kvartalet», noe som blant annet skyldes bankens «initiativ tilknyttet rentegarantien og et nytt rammelånsprodukt».

Der Sbanken igjen registrerer en fallende trend i utlånsvolum, kunne DNB melde om økte utlån i privatmarkedet i andre kvartal. Volumet økte med 1,4 prosent til 834 milliarder kroner, og med 2,7 prosent i bedriftsmarkedet til 784 milliarder.

Les også Finansdepartementet gir grønt lys til DNBs oppkjøp av Sbanken

Økte resultatet

Banken bokfører et resultat før skatt på 253 millioner kroner, opp fra drøyt 210 millioner i samme periode i fjor.

Etter skatteberegninger gikk selskapet med et overskudd på 196 millioner kroner i kvartalet, et hopp fra 165 millioner i fjorårets andre kvartal.

Samtidig økte driftskostnadene til 191,1 millioner kroner, noe som er opp fra 183,8 millioner i fjor. 8,7 millioner av disse skal være engangskostnader tilknyttet den pågående tilbudsprosessen med DNB, fremgår det.

– Dette er spennende tider, og dersom DNB blir ny eier av Sbanken vil vi sammen lage strategiske planer for en reise i fellesskap. DNB deler vår sterke lidenskap for digitale kundeopplevelser, og ved å kombinere våre komplementære organisasjoner kan vi sammen skape fremtidens ledende banktjenester, sier Thomassen.

Fondssparingen økte til 25,9 milliarder kroner, noe som skal ha vært et resultat av «positivt markedssentiment og vedvarende høy fondstegning blant kunder», fremkommer det.