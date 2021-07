Norsk Hydro økte inntjeningen kraftig i andre kvartal

Høye aluminiumspriser og økt etterspørsel bidrar til knallresultater for den norske industrigiganten. Divisjonene Hydro Aluminium Metal og Hydro Extrusions kan melde om rekordresultater.

Dette bildet er fra Norsk Hydros pilotanlegg for mer energieffektiv aluminiumsproduksjon på Karmøy. Vis mer byoutline Marius Motrøen / Norsk Hydro

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Saken oppdateres ...

Norsk Hydro fortsetter utviklingen man så i første kvartal og leverer en kraftig bedring i resultatene også i andre kvartal, målt mot samme periode i fjor.

– Fortsatt godt markedssentiment og sterke prestasjoner i selskapet har bidratt til rekordresultatene i kvartalet, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim, i en børsmelding.

Hun sier at selskapet er i rute for å nå målet om en avkastning « på mer enn 10 prosent over forretningssyklusen» og at konsernets effektiviseringsprogram «ligger også foran skjema».

– I tillegg driver vi aktiv posisjonering av våre produkter i markedet, og øker kapasiteten for å møte den økende etterspørselen etter lavkarbonprodukter i tråd med strategien for 2025 om å styrke lønnsomhet og bærekraft, sier Aasheim.

Hydro opplyser at høyere metallpriser og volumer i divisjonen Aluminium Metal, bedre marginer og volumer i Extrusions og bedre resultater i Hydro Energy, bidro til de økte resultatene.

Høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter utlignet imidlertid delvis resultatveksten, ifølge selskapet.

1. juni, på tampen av kvartalet, meldte Hydro at salget av divisjonen Valsede produkter (Hydro Rolling) var gjennomført. Det var i mars at salget av divisjonen til KPS Capital Partners for 14,2 milliarder kroner ble kjent. Salget av eiendom, og valseverkene i Holmestrand og Karmøy, skapte reaksjoner helt fra de tillitsvalgte og opp til LO-lederen.

Hydro-sjefen uttrykte forståelse for usikkerheten, men forsvarte også salget og mente det var «en god løsning for både Hydro og Valsede Produkter».

Les også Mølsæter gjør Hydro-comeback

Leverer sterkere tall enn ventet

Slik ser nøkkeltallene til Norsk Hydro ut sammenlignet med samme periode i fjor:

Aluminiums- og industrigiganten økte omsetningen til 34,34 milliarder kroner, opp fra 26,08 milliarder

Et justert driftsresultat på 6,60 milliarder, opp fra 2,80 milliarder

Netto driftsresultat (EBIT) endte på 3,03 milliarder, en helomvending fra −1,59 milliarder

Resultat etter skatt endte på 2,81 milliarder, opp fra −1,47 milliarder

Hydros tall er betraktelig bedre enn ventet. Ifølge konsensustall fra InFront/TDN var det ventet en omsetning på 30,36 milliarder og et justert resultat på 3,73 milliarder.

Resultat etter skatt var ventet å øke til 2,58 milliarder kroner.

Mens Hydro tok 1,83 milliarder i tap gjennom nedskrivninger i Extrusions på denne tiden i fjor, var det ingen store nedskrivninger i dette kvartalet.

PS! I regnskapstallene har Hydro tatt ut Valsede produkter fra de sammenlignbare tallene for 2020 og bokført det som en ikke-videreført virksomhet.