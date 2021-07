Oppgang på Asia-børsene dagen før OL åpner

Asia-børsene er opp torsdag, men pandemiuro kan påvirke markedene i dagene fremover.

OPPGANG: Asia-børsene klatrer svakt oppover torsdag. Det er knyttet spenning til hvordan markedene til reagere når OL åpner fredag. Vis mer byoutline Eugene Hoshiko / AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

De asiatiske børsene fortsetter oppover torsdag morgen, hvor japanske Nikkei 225 er helligdagsstengt.

De øvrige nøkkelbørsene i Asia og Stillehavsområdet ser slik ut torsdag morgen:

Hang Seng i Hongkong opp 1,77 prosent

Kospi i Seoul opp 1,14 prosent

Shanghai Composite opp 0,33 prosent

Shenzen Component opp 0,09 prosent

AASX 200 i Sydney opp 0,99 prosent

Den bredeste indeksen i Stillehavsområdet, MSCI, er opp 0,24 prosent torsdag morgen.

Pandemisituasjonen med den stadig mer dominerende deltavarianten og spenninger i forbindelse med OL har den siste tiden skapt uro i de asiatiske markedene.

Effektive vaksiner

Det var likevel «ingen åpenbar katalysator» til Asia-børsene oppgang torsdag, skriver Reuters.

– Av og til leter investorer etter grunner til å ta ut litt overskudd, og det er det vi har sett nå, sier Jun Bei Liu, porteføljeforvalter i Tribeca Investment Partners i Sydney til nyhetsbyrået.

En studie fra Public Health England som ble publisert i går viser likevel at flere av vaksinene er mer effektive mot deltavarianten enn ventet, påpeker Reuters. Usikkerhet knyttet til vaksiner kan være blant årsakene til svingninger i det asiatiske markedet, opplyser Jun Bei Liu.

– Markedene ble urolig for deltavarianten og hvordan den kan påvirke veien tilbake til en normaltilstand. Men sammenlignet med for 12 måneder siden har vi nå flere vaksiner med god virkning. Til slutt vil vi komme ut av denne situasjonen og vi er mye nærmere slutten enn vi var for et år siden, sier hun til Reuters.

Spenning knyttet til OL

Bekymringene rundt smitte i forbindelse med at de Olympiske Lekene går av stabelen i Japan fredag kan fremdeles påvirke markedene fremover, skriver CNBC.

I Australias to største stater ble det rapportert om høy økning i smitte, og ifølge Reuters ble det i Indonesia meldt om rekordmange dødsfall knyttet til Covid-19 onsdag.

Oppgangen kommer etter en lengre periode med røde tall for Asia-børsene. Onsdag så en svak oppgang etter at Japan registrerte høyere eksporttall enn ventet.

Også Wall Street endte handelen med tydelig oppgang i går.