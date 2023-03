Meglerhus ser stort kapitalbehov for XXL: Aksjen faller kraftig

XXL-aksjen sendes rett ned på Oslo Børs etter en ny analyse fra Sparebank 1 Markets, som tror den pressede sportskjeden trenger opp mot en milliard i friske penger.

Sportsutstyrskjeden XXL trenger penger, mener Sparebank 1 Markets.

XXL ramler over ni prosent på Oslo Børs i tolvtiden etter Sparebank 1 Markets-analysen.

Der argumenterer meglerhuset for at XXL trenger å hente et sted mellom 500 millioner og 1 milliard kroner i egenkapital, og ser få argumenter for hvorfor investorer skal legge penger på bordet, skriver TDN Direkt.

Sparebank 1 Markets halverer kursmålet på XXL til 1 krone per aksje fra tidligere 2 kroner, og gjentar en salgsanbefaling.

Tror XXL må hente penger

«Markedet vil forbli utfordrende, og XXL står foran en operasjonell og strategisk endring som vil ta tid, og som vi ikke har sett særlig med resultater fra ennå. Selskapet har satt i gang et aggressivt brannsalg for å generere kontanter for å møte kortsiktige likviditetsbetingelser», skriver Sparebank 1 Markets.

«Våre beregninger viser imidlertid at dette ikke er en langsiktig løsning og at likviditeten ikke er tilstrekkelig, og spørsmålet er om når selskapet trenger mer kapital», skriver meglerhuset, som beregner at XXL går tom for kontanter i 2024.

Konklusjonen er at XXL er i en likviditetskrise på verst mulig tidspunkt, uten en attraktiv historie å selge inn, som normalt betyr press på aksjekursen, fortsetter Sparebank 1 Markets.

Også Arctic Securities har nedjusterer sitt kursmål, til 2,5 kroner per aksje fra tidligere 3 kroner, og gjentar også en salgsanbefaling.

Det siste kvartalsresultatet til XXL viste et underskudd før skatt på 488 millioner kroner i fjerde kvartal, preget av store nedskrivninger av varelageret.

Resultatsmellen kom etter et nedslående resultatvarsel like før jul.

Konsernsjef Stein Eriksen varslet da at selskapet skulle gå i gang med sin «største kampanje på tre år», for å selge ut varer for 500 millioner kroner.

Det siste året har XXL-aksjen falt 78 prosent.