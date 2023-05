SAS fraktet 1,9 millioner passasjerer i april

Toppsjefen sier flyselskapet fortsetter å se positiv utvikling i etterspørselen.

Anko van der Werff, toppsjef i SAS.

Flyselskapet SAS har tirsdag lagt frem trafikktallene for april.

Tallene viser at 1,9 millioner passasjerer fløy med SAS i april.

Også måneden før, i mars, fraktet selskapet 1,9 millioner passasjerer.

– SAS fortsetter å se positiv utvikling i etterspørselen, sier toppsjef Anko van der Werff i en kommentar.

Her er flere detaljer fra trafikkrapporten:

Fyllingsgraden var 76 prosent

Den totale kapasiteten var 3,4 milliarder

Inntektsgivende setekilometer var 2,6 milliarder

Inntekt per fløyet passasjerkilometer var 1 svensk krone

Punktligheten, målt som antall avganger innen 15 minutter etter ordinær tid, var 71 prosent

Dette betyr trafikktallene Yield angir inntekten per fløyet passasjerkilometer, eller sete med passasjerbelegg. Fyllingsgraden, eller kabinfaktoren, angir hvor stor andel av flyets seter som er blitt booket. I et fly med 200 seter og en kabinfaktor på 77 prosent vil det dermed være 154 seter med passasjerer. Jo høyere fyllingsgrad, jo bedre. Total kapasitet (ASK) angir hvor mange setekilometer selskapet har fløyet i en periode. Flyr et fly på 200 seter én kilometer har man produsert 200 setekilometer. Inntektsgivende setekilometer (RPK) er antallet setekilometer fløyet der man hadde passasjerer i setene. Deler man RPK på ASK får man fyllingsgraden. Man kan videre regne seg frem til selskapets billettinntekter ved å gange yielden med inntektsgivende setekilometer (RPK). Vis mer

Milliardtap

SAS står i en finansiell krise og er i en konkursprosess i det amerikanske rettssystemet. Prosessen har foreløpig ikke påvirket driften, men SAS har lagt bak seg en dyr vinter.

Flyselskapet tapte drøye 4 milliarder svenske kroner i en periode fra inngangen av november i fjor til utgangen av mars i år, ifølge ureviderte tall sendt inn til den amerikanske domstolen.

I april meldte SAS at selskapet for nå dropper andre halvdel av lånet fra Apollo på totalt 7 milliarder svenske kroner. Begrunnelsen var at selskapet ikke hadde behov for det. Samtidig gjensto enkelte lånevilkår som måtte ha blitt oppfylt for at selskapet skulle få tilgang til pengene.

SAS har startet på prosessen med å hente penger fra investorer som skal skyte inn ny egenkapital i selskapet. Dette er kritisk for å lage en vei for selskapet ut av Chapter 11 Chapter 11SAS står i en prosess der det skal rydde opp i gjeld i det amerikanske rettssystemet. Denne prosessen kalles Chapter 11. Navnet stammer fra amerikansk konkurslovgivning. Chapter 11 handler om en rekonstruksjon eller reorganisering av selskapet, til forskjell fra likvidering etter Chapter 7 i amerikansk konkurslovgivning..

Selskapet venter å gå ut av Chapter 11-prosessen innen utgangen av året.

Optimistisk konkurrent

Da Norwegian la frem trafikktall i forrige uke, var det med høye forventninger. Toppsjef Geir Karlsen mener sommeren ser ut til å bli den sterkeste for Norwegian noensinne.

Norwegian fraktet 1,7 millioner passasjerer i april.

Widerøe rapporterte på sin side nylig om en kraftig nedgang i antall passasjerer i april sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Hovedårsaken var økte billettpriser og lavere etterspørsel, blant annet som følge av lav kronekurs.