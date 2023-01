Blandet på Wall Street: Kriseaksje til himmels etter Reddit-rykter

Bed Bath & Beyond klatret over 23 prosent etter løse rykter om et mulig oppkjøp.

Tradere inn på New York-børsen like før nyttår.

Slik ser det ut for de toneangivende indeksene på Wall Street etter stengetid:

S&P 500 er ned 0,08 prosent

Dow Jones er ned 0,33 prosent

Nasdaq Composite er opp 0,63 prosent

Det var særlig teknologiaksjene som steg mandag kveld. Apple klatret mer enn to prosent i løpet av handelsdagen, men endte dagen med en oppgang på 0,4 prosent. Amazon er opp 1,4 prosent.

Den store vinneren er likevel Tesla, som klatret hele 5,93 prosent. Det skjer etter en turbulent uke for elbilselskapet forrige uke, som først falt kraftig, før det senere hentet tilbake deler av nedgangen.

Tesla-aksjen endte årets første uke som den fjerde verste aksjen på S&P 500, ifølge Wall Street Journal. Fallet forrige uke ble koblet til frykt for etterspørselen etter at selskapet har kuttet prisene i Kina.

Kraftig oppgang for Bed Bath & Beyond

Forrige torsdag varslet butikkjeden Bed Bath & Beyond at selskapet er i ferd med å gå tom for penger, og at de økonomiske problemer kan lede til konkurs.

Det førte aksjen rett ned og endte med en nedgang på 29,8 prosent like etter stengetid.

På ukens første handelsdag har imidlertid aksjen steget 23,6 prosent. Det skjer etter spekulasjoner i aksjeforum på blant annet Reddit, hvor det går rykter om et mulig oppkjøp av selskapet. Det melder Reuters.

Enkelte investorer ser derfor selskapets aksjefall som en kjøpsmulighet som potensielt kan gi stor fortjeneste dersom det er hold i ryktene.

Lignende skjedde med spillkjeden Gamestop i januar 2020 da hobbyinvestorer gikk sammen via internettforum og ga aksjen et bykst på nær 700 prosent.

Startet året i pluss

Den gode utviklingen mandag bygger videre på forrige ukes positive utvikling.

Alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street klatret mer enn to prosent fredag, etter at den viktige jobbrapporten Nonfarm payrolls viste at lønnsveksten roet seg mer enn ventet i USA.

– Hvis forrige uke var en indikasjon, vil faktorene som drev så mye av markedsaktiviteten i 2022 – inflasjonen og Feds svar mot den – fortsette å ha innflytelse dette året, sier handelssjef Chris Larkin hos Morgan Stanleys E-Trade til CNBC.

Larkin sier videre at svingningene man så fra dag til dag forrige uke kan symbolisere en mer langvarig trend som kan spille seg ut i år.

Oljeprisoppgang

Oljeprisen har begynt uken med å hente seg inn, etter å ha begynt året med nedgang forrige uke. Nordsjøolje (brent spot) handles for 80,6 dollar fatet like etter børsåpning i USA mandag.

Coronalettelsene i Kina, og med det optimisme rundt etterspørselen etter olje, trekkes frem av både Reuters og Bloomberg som en av bidragsyterne til prisoppgangen. Det er nå blant annet mulig å reise til Kina uten karantene.

Oljetrader Tamas Vargas hos PMV påpeker overfor Reuters at den gradvise gjenåpningen i Kina vil gi et ytterligere lag med prisstøtte for olje.

Det har også vært oppgang i verdensmarkedene mandag. I Asia var det bred oppgang i morgentimene. Hongkong-børsen ledet an, og klatret nær to prosent.

På de viktigste børsene i Europa er det også oppgang i skrivende stund.