Elon Musks SpaceX vant kontrakt om å lande astronauter på månen

Vesentlig lavere pris skal ha gitt Elon Musks selskap et fortrinn over hovedkonkurrent Jeff Bezos.

Elon Musk har grunn til å glise når hans selskap får frakte astronauter til månen. Vis mer byoutline Joe Skipper / Reuters

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et mennesket landet på månen første gang 1969. Sist gang 1972.

Nå skal SpaceX, romfartselskapet eid av Elon Musk, frakte astronauter til månen igjen, ifølge en pressekonferanse hos Nasa.

Kontrakten skal være verdt 2,9 milliarder dollar, og både Jeff Bezos’ Blue Origin og andre var med i konkurransen om anbudet før SpaceX til slutt ble valgt.

Budet SpaceX la fram skal ha vært «lavere enn de andre med god margin», ifølge dokumenter Washington Post skriver de har sett.

Les også Romkappløpet mellom milliardærene tilspisser seg

Elon Musk ga hint på Twitter

Dagen før nyheten ble delt med resten av verden tweetet Elon Musk et teleskop pekt mot månen.

Noen dager før det tweetet han «...drar til månen veldig snart»

Prøving og mest feiling så langt

Programmet månelandingen går inn under heter Artemis, og skal ifølge Nasa sende flere mennesker på månen, blant annet skal en kvinne og en ikke-hvit person dra til månen for første gang.

SpaceX, først opprettet av Elon Musk i 2002 for å gjøre romfart billig og tilgjengelig, skal ifølge Washington Posts kilder bruke deres Starship-modell til oppdraget. Disse rakettene skal være gjenbrukbare, men så langt har prøveflygningene endt i kræsj eller eksplosjon.

Tidligere har SpaceX også flydd astronauter for Nasa fra jorden og til den internasjonale romstasjonen.

Ifølge Washington Post skal det at kontrakten tildeles SpaceX være en stor seier for selskapet og et like stort tilbakeslag for Bezos’ Blue Origin.

Les på E24+ – Han vil redde verden uten å bli konge selv