Bitcoin-prisen bikker 30.000 dollar

Bitcoin fortsetter å stige på nyåret etter 300 prosent oppgang i 2020.

Flere eksperter tror det kommer en kraftig korreksjon, men at oppgangen vil fortsette. Vis mer byoutline DADO RUVIC / X02714

Publisert:

Bitcoin-prisen nådde lørdag ettermiddag sitt høyeste nivå noensinne.

I skrivende stund ligger prisen på 30.750 dollar, ifølge Coinmarketcap.

Snaue to uker etter at bitcoin nådde en ny rekord på 20.500 dollar har verdien på kryptovalutaen skutt i været. Verdien i dag utgjør cirka 265.000 kroner per bitcoin, med dagens valutakurs.

Bitcoin er en såkalt kryptovaluta, en form for digital valuta som benytter seg av blokkjedeteknologi.

Siden oktober har interessen for kryptovalutaen økt kraftig, og forrige uke hoppet bitcoin-prisen med hele 4500 dollar på kun tre dager.

Bitcoin økte i verdi med over 300 prosent i 2020. Den siste uken har kryptovalutaen steget med mer enn 20 prosent.

– Dette er en god start på nyåret for alle som har bitcoin, sier Torbjørn Bull Jenssen til E24.

Han er daglig leder i kryptoselskapet Arcane, som driver med blant annet arbitrasjehandel i kryptomarkedet, samt analyse av markedet og utvikling av betalingsløsninger.

Jenssen opplyser om at det nesten er utsolgt for bitcoin, litt satt på spissen. Det har i lengre tid vært et kraftig fall i bitcoin tilgjengelig for kjøp og salg på kryptobørsene.

Institusjonelle kan stå bak

– Det som er interessant er at folk har gjort analyser av ordrevolum og handelsmønstre på kryptobørsen Coinbase og funnet indikasjon på at noen holder på med store oppkjøp. Det kan være store aktører som bygger opp posisjoner med algoritmer som ikke tar juleferie, sier Jenssen.

Tidligere spekulerte man på om de profesjonelle aktørene hadde tatt juleferie og det var vanlige personer med personlig tro på bitcoin som drev oppgangen. Nå tror Jenssen det har blitt mer stuereint med bitcoin.

– Jeg tror det er en institusjonell tilstrømning nå. Min antagelse er at det mange steder har vært noen internt i de store institusjonene som har vært optimistiske, men ikke fått mandat. Når de nå fikk nyhetsstrømmen i høst med flere institusjonelle dannet det grunnlag for gjennomslag.

Store navn som Tudor Jones gikk på våren inn i bitcoin, fulgt av en bølge med andre på høsten og vinteren. Det har fått noen til å mene 2020 var året bitcoin ble til en institusjonelt investeringsobjekt.

– Det er veldig sannsynlig med en bølge av institusjoner som kommer inn i januar og februar og bygger en posisjon, som en dominoeffekt, sier Jenssen. Han tror det vil ta litt tid før de kommer inn i markedet på grunn av saksbehandlingen investeringene må igjennom.

Flere institusjonelle investorer gir håp for videre oppgang.

– Det er mange sterke hender, og mange som ikke har planer om å selge før prisen er oppe på minimum 100.000 dollar, sier Jenssen.

På kort sikt kan det likevel komme en korreksjon.

– Det begynner å se litt vel optimitsitsk ut, og det er betydelig risiko for en kraftig korreksjon på 20–30 prosent, som igjen blir forsterket av at lånte posisjoner må selge seg ut. Men det betyr ikke at den langsiktige trenden er snudd, sier Jenssen.

Tror på topp tidlig i 2021

– Basert på det vi ser kan oppgangen bli satt på pause i 2021, sier Mark Newton i Newton Advisors til CNBC.

Han tror markedet vil være optimistisk på mellomlang sikt, men en gang vil det gå nedover.

– Min modell viser at vi har en topp tidlig i januar. Jeg kommer til å selge meg ut den neste uken eller uken etter det, sier Newton.

