Verdens 500 rikeste økte formuen med 15.500 milliarder i 2020

Jeff Bezos og Elon Musk er verdens to rikeste mennesker etter kriseåret. John Fredriksen anslås å være verdens rikeste nordmann, men formuen har falt med over fire milliarder kroner det siste året.

VERDIØKNING: Både Amazon-sjef Jeff Bezos og en hel del andre av verdens rikeste opplevde kraftig verdistigning i 2020.

Utover en dupp helt i starten av coronakrisen, var fjoråret en økonomisk fest for verdens 500 rikeste.

Totalt økte formuen til de rikeste av de rike i verden med 1.800 milliarder dollar, tilsvarende 15.500 milliarder kroner i løpet av året som nettopp er lagt bak oss.

Det viser en sammenstilling Bloomberg har gjort på bakgrunn av nyhetsbyråets egen milliardærindeks.

Til sammenligning er Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) på rundt 10.900 milliarder kroner fredag kveld, ifølge fondets eget telleverk.

Verdistigningen til verdens rikeste endte på 31 prosent, noe som gir en samlet formue for verdens 500 rikeste på 7.600 milliarder dollar. Det tilsvarer over 65.000 milliarder kroner.

Størst vekst for elbilkongen

Den desidert høyeste formuesveksten i løpet av 2020 hadde Tesla-sjef Elon Musk. Elbilselskapet ble blant de helt store børsvinnerne i fjor med en oppgang på over 740 prosent.

I løpet av 2020 ble Musk verdens andre rikeste person, etter å ha gått inn i året som verdens 35. rikeste.

Tesla-sjef Elon Musk har økt egne verdier mest av alle mennesker i verden i fjor, ifølge anslagene fra Bloomberg.

Musks papirformue vokste med hele 142 milliarder dollar (1.225 milliarder kroner) i løpet av 2020. Dermed er hans papirverdier nå anslått å være på 170 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Den rikeste personen i verden er fremdeles Amazon-sjef Jeff Bezos. Etter en formuesvekst på 75,4 milliarder dollar i løpet av fjoråret, anslås nå netthandelsgründerens formue å være på 190 milliarder dollar.

Fredriksen tapte 4,7 mrd.

Verdens rikeste nordmann anslås fortsatt å være forretningsmannen John Fredriksen, som Bloomberg mener har en papirformue på 8,7 milliarder dollar, tilsvarende 75 milliarder kroner. Dette sikrer han en 269. plass på listen over verdens 500 rikeste.

Det er en nedgang på hele 550 millioner dollar, eller 4,7 milliarder kroner, sammenlignet med et år tidligere.

For ordens skyld er Fredriksen ikke norsk statsborger. Tilbake i 2006 ga han opp sitt norske statsborgerskap, til fordel for et kypriotisk statsborgerskap.

John Fredriksen er verdens 269. rikeste menneske.

Norgesgruppens majoritetseier Johan Johansson ligger ved utgangen av 2020 på 487. plass over verdens rikeste. Han eier sammen med familien 74 prosent av Norgesgruppen.

Formuen til Johansson anslås å være på 5,35 milliarder dollar, 46 milliarder kroner. Det er en oppgang på 152 millioner dollar, eller 1,3 milliarder kroner gjennom 2020.

