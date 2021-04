Børsdirektøren om noteringsboomen: Har sagt nei til flere selskaper i år

Det er 25 selskaper som har notert seg på markedsplassen Euronext Growth så langt i år. Men børsdirektør Øivind Amundsen forsikrer om at investorer får informasjonen de trenger: – Det er ingen tvil om at vi gjør en god kontroll.

Børsdirektør Øivind Amundsen sammen med én av årets mange nynoteringer, Tonje W. Frislid i flyselskapet Flyr. Selskapet ble børsnotert tidligere i år, før de i det hele tatt hadde gjennomført en eneste flyvning. Vis mer byoutline Neil Dowling / NTB

– Det er få børser i verden som bruker så mye børspauser, så mye bøtelegging, så mye kritikkbrev og så mye offentlig kritikk som oss, og så tett oppfølging. Vi føler det er vanskelig å skru inn enda mer, sier børsdirektør Øivind Amundsen i et intervju i E24-podden.

Det siste året har antall selskap som noteres på markedsplassen Euronext Growth gått i taket. Så langt i år har 25 selskaper blitt notert på markedsplassen for små vekstselskaper.

På Euronext Growth trenger ikke selskapene å utarbeide et prospekt som er godkjent av Finanstilsynet. Isteden må de publisere et informasjonsdokument som skal kontrolleres av Oslo Børs.

– Kan investorer ta for god fisk at regnskapstallene og opplysningene som blir gitt faktisk stemmer?

– Ja. Jeg vil tørre å påstå at vi har veldig god regnskapskompetanse på den siden. De som sitter i noteringsavdelingen er statsautoriserte revisorer, finansanalytikere eller tilsvarende med høy kompetanse. At vi har regnskapskompetanse her og gjør en god kontroll er det ingen tvil om.

Slipper ikke inn alle

Selv om det har vært mer enn én ny notering i snitt på Euronext Growth i uken, anslår Amundsen at de har sagt nei til fem eller flere selskaper i år.

– Vi går igjennom virksomheten, styre og ledelse, og sjekker at de har et godt nok informasjonsdokument. Ofte stopper vi dem fordi noe må endres, og da kommer de ofte tilbake med ny informasjon, de har byttet et styremedlem eller byttet daglig leder uten at dette har fremkommet i offentligheten. Bare i år har vi eksempler der det har skjedd, sier Amundsen.

Et av selskapene som Børsen stilte høyere krav til var kryptoselskapet Harmonychain, som i starten av mars utsatte sin planlagte notering på Euronext Growth. De mente at Oslo Børs krevde at de offentliggjorde virksomhetskritiske forretningshemmeligheter.

Vil ikke stoppe hjørnesteinsinvestorene

E24 har tidligere omtalt hvordan store «hjørnesteinsinvestorer», som får kjøpe aksjene før notering, har solgt seg ut etter svært kort tid etter at selskapene er noterte.

– Dette er markedskrefter, og hvordan markedet fungerer. Dette er noe som ikke Børsen har noe med eller kan legge seg oppi, sier børsdirektøren.

– Noen investorer ønsker å være langsiktige strategiske investorer, og tar en aktiv rolle som eier. Så trenger de fleste noterte selskaper andre typer investorer. De trenger både hjørnesteinsinvestorer som kan putte inn penger, og et retailsegment som kan være med å skape likviditet i aksjen.

Jan Haudemann-Andersen, her på vei inn til John Fredriksens julebord i 2019, er blant hjørnesteinsinvestorene som har tjent godt på å investere tidlig i selskaper som skal noteres på Euronext Growth. Vis mer byoutline Gisle Oddstad / VG

Øystein Stray Spetalen, Jan Haudemann-Andersen og Arne Blystad er blant de mest profilerte hjørnesteinsinvestorene, men også store fond blir ofte invitert inn som hjørnesteinsinvestorer.

