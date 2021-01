Wall Street stiger på Donald Trumps siste hele dag som president

Et sterkt bankresultat og Janet Yellens senatshøring er blant nyhetene som preger Wall Street drøyt 26 timer før Trumps presidentperiode går over i historien.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

De amerikanske børsene starter uken oppover fra start, etter å ha holdt stengt mandag i forbindelse med Martin Luther King Jr. day.

Utviklingen kommer etter at flere banker har lagt frem resultater i løpet av morgentimene, samtidig som håpet om at Joe Bidens krisepakke skal få en enkel runde gjennom Kongressen fortsatt lever.

Tirsdag er på mange måter en merkedag da det er Donald Trumps siste hele dag som president i USA. Onsdag klokken 12 (lokal tid, 18 i Norge) blir Joe Biden formelt innsatt som landets 46. president.

Før den tid er det blant annet ventet at Trump vil benåde rundt 100 personer, og komme med en ferdiginnspilt farvel-tale.

Slik er utviklingen på de amerikanske børsene:

S&P 500 stiger 0,78 prosent

Nasdaq stiger 1,02 prosent

Dow Jones stiger 0,81 prosent

Sterkt bankresultat

Både Goldman Sachs og Bank of America har tirsdag ettermiddag åpnet sine regnskapsbøker for offentligheten. Begge de to bankene leverte bedre enn analytikerne trodde på forhånd, men særlig en skilte seg ut.

Goldman Sachs regelrett knuste forventningene da banken leverte et resultat på 12,08 dollar per aksje. Analytikerne hadde på forhånd ventet at resultatet ville komme inn på 7,47 dollar per aksje.

Det setter også investorene pris på og Goldman Sachs-aksjen stiger 1,27 prosent i tidlig handel.

Bank of America på sin side måtte se at resultatet overgikk forventningene med knapt fire cent. Resultatet havnet på 59 cent i løpet av kvartalet. Samtidig har selskapet gjort det kjent at det vil kjøpe tilbake aksjer for 3,2 milliarder dollar.

På tross av resultatet faller Bank of America-aksjen 1,7 prosent i tidlig handel.

Yellen-høring

En ny president på vei inn betyr også at det er tid for å få ministrene på plass. De må først godkjennes i Senatet, en prosess som starter tirsdag samme dag som Senatet igjen tiltrer.

Blant dem som er først ut er Bidens forslag til finansminister Janet Yellen.

Den tidligere sentralbanksjefens viktigste oppgave på kort sikt blir å komme til enighet med Kongressen om detaljene i Bidens krisepakke. Forslaget til den påtroppende presidenten er en pakke verdt hele 1.900 milliarder dollar, tilsvarende 16.100 milliarder kroner.