Teslas omsetning bikket ti mrd. dollar i fjerde kvartal

Tesla-aksjen faller tydelig etter at selskapet presenterte ferske tall for de tre siste månedene i 2020.

Tesla produserte en halv million biler i fjor, og anslår at man vil kunne øke produksjonen med mer enn 50 prosent i 2021. Vis mer byoutline Hannibal Hanschke / X02197

Tesla omsatte for 10,7 milliarder dollar i fjerde kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

På forhånd var det ventet en samlet omsetning fra bilselskapet på 10,37 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Inntjening per aksje (EPS) endte på 0,80 dollar, ifølge rapporten. På forhånd ventet analytikerne en EPS på 1,03 dollar og bommet dermed på anslaget.

Dermed ble dette bilgigantens sjette måned på rad med lønnsomhet.

Men markedet er ikke imponert over tallene, og sender Tesla-aksjen ned 7,0 prosent i etterkant av tallfremleggelsen.

Teslas toppsjef og storeier, Elon Musk, har grunn til å smile. Selskapets aksje er opp 662 prosent det siste året. Vis mer byoutline FREDERIC J. BROWN / AFP

Leverte en halv million biler

I 2020 klarte Tesla å levere en halv million biler. Analytiker Nick Shields i analysebyrået Third Bridge skriver i et notat at det er realistisk at selskapet kan klare å øke det antallet til 7–800.000 biler, skriver Axios.

I beskrivelsen av fremtidsutsiktene skriver Tesla at man ser for seg å kunne øke produksjonen med 50 prosent årlig.

I noen år vi man også kunne øke produksjonen av biler raskere enn 50 prosent, og selskapet sier dette er tilfellet i 2021.

Ellevill børsoppgang

Selv om Tesla-aksjen faller på nyhetene onsdag kveld, er det ingenting i forhold til veksten det siste året. Fra samme dag i fjor er Tesla-aksjen opp 662 prosent.

Det gjorde selskapet til verdens mest verdifulle bilprodusent.

