DNB utsetter utbyttet på grunn av coronakrisen

Storbanken bøyer av for presset fra finansmyndighetene.

Konsernsjef Kjerstin R. Braathen i DNB Vis mer Terje Pedersen/NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 2. april 2020 09:00 , Publisert: 2. april 2020 08:33

Styret i DNB har besluttet å ikke behandle utbytteutbetalingen på den ordinære generalforsamlingen. Det kommer frem i en melding fra selskapet.

DNB skulle etter planen betale over 14 milliarder kroner til aksjonærene etter generalforsamlingen i april. Dette tilsvarer 9 kroner per aksje, en økning fra 8,25 kroner året før.

Behandlingen av utbytte vil nå skje på en ekstraordinær generalforsamling senest i desember. Her vil det også bli behandlet om styret får mulighet til å kjøpe tilbake aksjer.

Les på E24+ (for abonnenter) Den store utbytteguiden: Sjekk om du mister utbetalingen

«Opptatt av at DNB skal kunne hjelpe»

Styret har kommet til at utbyttet utsettes etter at norske myndigheter og Den europeiske sentralbanken (ESB) har anbefalt å vente med utbetaling av utbytte. ESB har anbefalt at det ikke utbetales utbytte eller foretas tilbakekjøp av aksjer innen 1. oktober.

«Styret er opptatt av at DNB skal kunne hjelpe kundene våre gjennom en krevende periode», heter det i meldingen.

DNB utsetter samtidig den ordinære generalforsamlingen som etter planen skulle avholdes i april. Banken vil innkalle til ny generalforsamling som vil avholdes innen 30. juni.

Dette skjer på grunn av myndighetenes restriksjoner om større forsamlinger for å hindre smittespredning.

Les også Finansdepartementet vil ikke ha utbytteforbud

Sanner ba bankene vente

Finanstilsynet har flere ganger bedt banker å vente med å utbetale utbytte etter at coronakrisen brøt ut.

Etter at oppfordringene hadde liten effekt på de fleste banker, valgte tilsynet å foreslå utbyttenekt for bank- og forsikringsbransjen til Finansdepartementet forrige uke. Dette fikk de ikke gehør for hos regjeringen.

– Jeg legger til grunn at finansforetakene har tatt inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen og forventer at foretakene utsetter beslutninger om utbytter til aksjonærer. Vi er i en ekstraordinær situasjon og det er viktig at også banker og forsikringsforetak er føre var og ikke gjennomfører disposisjoner som svekker selskapenes soliditet, sa finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding den gang.

Les også DNB deler ut over 14 milliarder i utbytte