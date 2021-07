Milliardrekord for Kongsberg Gruppen: Skipsredere avgjør om 30-milliardersmålet nås

Samtidig som det jobbes med en mulig børsnotering av Kongsberg Digital, fortsetter forsvarsvirksomheten til Kongsberg Gruppen å levere knallsterke tall. Det ga konsernet en resultatrekord, men utviklingen i maritim sektor blir avgjørende fremover.

Da Kongsberg Gruppen slapp resultatene for andre kvartal kunne forsvars- og teknologikonsernet for første gang smykke seg med «milliardresultat» i tittel.

Brutto driftsresultatet (EBITDA) 933 millioner er nemlig det høyeste i noen kvartal noensinne for konsernet, og et solid hopp fra 740 millioner på samme tid i fjor.

Ordreinngangen i kvartalet var 5,54 milliarder kroner, og resultat etter skatt økte fra 274 millioner kroner i fjor, til 542 millioner kroner i år.

Samtidig som konsernets resultater steg, hovedsakelig fordi forsvarsvirksomheten går for full maskin, er det et viktig hinder på veien for å nå en stor milepæl i 2022: Nybygging i skipsmarkedet.

Kongsberg Gruppen har nemlig et mål om at konsernets omsetning skal passere 30 milliarder kroner innen 2022 med en brutto driftsmargin på over 14 prosent.

– Gitt den positive utviklingen i Kongsberg Defense, er det utviklingen i Kongsberg Maritime som ene og alene avgjør om dere når 2022 målene nå?

– Ja, det vil jeg si. Å komme over 30 milliarder fordrer at Kongsberg Maritime og markedet bedrer seg. Forsvarsvirksomheten er vi ganske trygge på, både med det som er annonsert og ikke minst på grunn av de tingene vi har i «pipeline», sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen til E24.

Dette er Kongsberg Gruppens finansielle mål På selskapets kapitalmarkedsdag i november holdt man fast ved to viktigste finansielle målene: Omsetningen skal opp fra 23,3 milliarder i 2019 til over 30 milliarder i 2022 (26,4 milliarder siste 12 måneder) Dette skal ifølge selskapet bety at man vokser i takt med, eller raskere enn markedet generelt. Bruttomarginen (EBITDA) skal fra 9,1 prosent i 2019 til over 14 prosent i 2022 (mot 11,8 prosent siste 12 måneder) Vis mer vg-expand-down

– Må tilbake til 2014 for å se et like høyt nivå

Coronapandemien bidro til å legge en kraftig demper på store deler av skipsmarkedet, og særlig antallet nybygg som bestilles fra verft rundt i verden.

Selv før coronapandemien slo til var «nybyggingsaktiviteten på et historisk lavt nivå», sa Kongsberg Gruppens konsernsjef under en kvartalspresentasjon i februar 2020.

Datterselskapet Kongsberg Maritime er en av verdens ledende leverandører av alt fra kontrollsystemer, automasjon, elektro og programvare til ulike skipstyper verden over.

Selskapet har en stor ettermarkedsvirksomhet, men er også avhengig av at nye skip settes i bestilling for å få solgt utstyr til verftene. Etter oljebremsen i 2014 var nybyggmarkedet lenge preget av få bestillinger innen offshore- og supply-segmentene.

I etterdønningene av coronapandemien er det imidlertid lystegn, for den store etterspørselsveksten i mange land drevet frem av netthandel, boligbygging, oppussing og annet er med på å få verdens redere til å kaste seg rundt.

– Jeg tror vi må tilbake til 2014 for å se et like høyt aktivitetsnivå innen nybygg i et halvår som vi har sett nå, sa Håøy under kvartalspresentasjonen onsdag.

Han forklarer at det så langt er snakk om mange av de mer standard og kjente skipstypene, som container, RoPax (passasjerskip med plass til kjøretøy, journ.anm.) og tank.

– I tank ser vi særlig at det kommer bestillinger på VLCC (store råoljetankere, journ.anm.) i Korea, og det begynner å bli trangt om plassen for å få slots på verftene i Asia, sier Håøy.

Om aktiviteten man nå ser er nok til å få Kongsberg Maritime tilbake i en så høy fart at Kongsberg Gruppen når 2022-målene sine gjenstår å se.

For 2021 anslår man at Kongsberg Maritime vil omsette for omtrent det samme som i fjor, da omsetningen endte på 16,3 milliarder. I 2022 trengs det derfor vekst.

En annen faktor som kan bidra er at det kommer bestillinger på mer avanserte skip, som ikke gir samme volum, men langt høyere marginer og større enkesalg for Kongsberg Maritime.

– Vi håper dette vil bli fulgt av mer «high-end» nybygg og at LNG vil få mer fart mot slutten av dette året eller inn i neste år. Det avhenger blant annet av LNG-planene til Qatar, sa Håøy under presentasjonen, med referanse til markedet for skip som frakter flytende naturgass.

– Vi ser også at det er veldig bra aktivitet innen havvind. Der har Kongsberg Maritime tatt flere viktige og store kontrakter i det siste, og der kommer også oppkjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine virkelig til sin rett, utdyper Håøy.

Kongsberg Maritime annonserte nylig en omorganisering, der man flytter produksjonen av tradisjonelle mekaniske fremdriftssystemer (thrustere) fra produksjonslinjen i Ulsteinvik og over til en relativt nybygget fabrikk i Finland.

Samtidig satses det videre på moderne elektriske fremdriftssystemer i Ulsteinvik.

Håøy mener grepene som tas gjør at Kongsberg Maritime «beveger seg i riktig retning for å bli mer konkurransedyktige» i et «ekstremt konkurranseutsatt marked på konvensjonelle thrustere».

– Det er hele tiden ting vi kan gjøre bedre, ikke bare på thruster-siden, og det er Kongsberg Maritime fokusert på hele tiden, sier han.

Jobber med å skille ut Kongsberg Digital

De siste årene har Kongsberg Gruppen bygget opp en ny virksomhet for digitale løsninger innen energisektoren og skipsfart, kalt Kongsberg Digital.

Virksomheten som ledes av Hege Skryseth fortsetter å sikre seg nye kunder, og kunne nylig legge til den amerikanske oljegiganten ExxonMobil.

Shell er allerede på kundelisten og har så langt fått levert fem såkalte digitale tvillinger, som er digitale modeller som speiler fysiske industrianlegg. Dette bruker Shell blant annet for å overvåke og optimalisere driften på anlegg som gassanlegget på Nyhamna på Nordvestlandet.

I slutten av april varslet Kongsberg Gruppen at man nå har en strategisk gjennomgang av datterselskapet, som kan ende med at nye partnere kommer inn på eiersiden eller at selskapet blir børsnotert. Ledelsen kunne ikke torsdag gi noen klarere svar på hva prosessen faktisk vil ende med:

– Vi er fortsatt åpne for flere alternativer. Fokuset er å få skalert opp de digitale løsningene innen maritim og energisektoren, og vi begynner å se at «recurring revenue» (abonnementsinntektene, journ.anm.) øker og har en positiv trend, sier Håøy.

– Børsnotering er et alternativt på et tidspunkt i fremtiden, hvis vi finner det riktig, legger han til.

Finansdirektøren påpeker at de jobber med å skille ut Kongsberg Digital som en separat enhet i konsernet, slik at selskapet er «klargjort» for en børsnotering – hvis man skulle ønske det.

– Hvis man skal gjennomføre en børsnotering krever det at det er klart for en full gjennomgang etter Børsens regler og mye annet som må være på plass, sier Skalleberg Ingerø.

Skal ansette flere i Kongsberg Digital

Kongsberg-ledelsen er fornøyd med posisjonen som Kongsberg Digital har tatt i markedet, særlig gjennom den store kontrakten med Shell og den ferske kontrakten med Exxon Mobil.

Den amerikanske oljegiganten vil teste om de kan dra nytte av en digital tvilling-løsning på de enorme oljefunnene som selskapet bygger ut utenfor kysten av Guyana.

– Det synes vi er en god bekreftelse på den posisjonen vi har tatt innen digitale tvillinger, sier Håøy om Shell- og Exxon-kontraktene.

Kongsberg-sjefen forteller at det har blitt ansatt 100 nye folk i Kongsberg Digital det siste halvåret for å bidra til veksten i selskapet og at man har en ambisjon om å ansette flere.

Selv om Kongsberg Digital stadig kan melde om nye kontrakter og økende abonnementsinntekter, har ikke selskapets samlede inntekter vokst nevneverdig det siste året – de ligger jevnt på rundt 200 millioner i kvartalet.

– Vi har sagt at maritim simulator-virksomheten utgjør rundt 40 prosent av omsetningen til KDI og den har blitt ordentlig rammet av corona. Treningssentre er stengt og det investeres lite eller ingenting i nye anlegg. Det er motvekten til økt salg i andre segmenter, sier Håøy.

– Så det er en underliggende vekst her?

– Ja, sier han.

Finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø peker også på at det er en tidsforsinkelse fra når man får inn nye kunder til når det slår ut i volum.

– Hvis man følger med på de nye kundene som kommer inn, så ser man at de etter å ha testet løsningen etter hvert tar inn stadig flere brukere og stadig flere skip per kunde. Det gir igjen økte inntekter, sier hun.