Telenor anmeldt for salget av virksomheten i Myanmar

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har anmeldt Telenor til politiet for å selge virksomheten i Myanmar til et selskap som angivelig står militærjuntaen nær.

Kunder står i kø for å skaffe seg simkort hos en Telenor-butikk i Yangon i Myanmar i 2014. Vis mer

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– Vi frykter at sensitiv persondata, spesielt knyttet til menneskerettighetsaktivister, skal bli delt med juntaen, sier daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen, til NRK.

ForUM er en paraplyorganisasjon for rundt 50 norske utviklings- og fredsorganisasjoner. De viser til mulige brudd på straffeloven kapittel 16 om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Telenor Myanmar selges til libanesiske M1 Group og Myanmars Shwe Byain Phyu Group. Det er sistnevnte som blir anklaget for å ha tette bånd til militærjuntaen i landet, som kuppet makten 1. februar 2021.

Ikke grunnlag

– Vi ber politiet og Riksadvokaten etterforske om Telenors konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsteds handlinger i Myanmar er i strid med straffelovens kapittel 16, skriver rådgiver i ForUM, Diego Alexander Foss, i en pressemelding.

Han mener de 18 millioner abonnentene som Telenor har hatt i Myanmar, har vist Telenor tillit og delt sensitive personopplysninger som militærjuntaen nå kan få tak i.

– Vi har siden militærovertakelsen i Myanmar gjort mange grundige vurderinger, og vi har sett spesielt på sanksjoner, menneskerettigheter, personvern og sikkerheten til våre ansatte. Basert på disse vurderingene er det ikke grunnlag for noen anmeldelse, sier kommunikasjonssjef i Telenor Group, Gry Rhode Nordhus.

– Uforståelig

Kirkens Nødhjelp, som er medlem av ForUM, er bekymret for at dersom personvernopplysninger ikke blir slettet før salget, vil det få alvorlige konsekvenser for flere i Myanmar.

– Sivilsamfunnet i Myanmar befinner seg allerede i en svært sårbar situasjon som kan bli ytterligere forverret av handlingene til et norsk selskap. At de da ikke gjør det eneste riktige, nemlig å slette personopplysninger tilbake i tid, er uforståelig, sier Lise Sivertsen, avdelingsleder for kommunikasjon og politikk i Kirkens Nødhjelp, til NTB.

Hun sier at flere aktivister og menneskerettighetsforkjempere har brukt Telenor i Myanmar nettopp fordi selskapet har lovet å ikke bidra til menneskerettighetsbrudd.

– Om etikk er viktig, så er det naturlig å slette sensitive persondata før salg, understreker hun.

Må følge myanmarsk lov

Telenor sier på sin side at de ikke har noe annet valg enn at de oppbevarte personopplysningene skifter eier.

– Telenor Myanmar er lovpålagt å oppbevare kundedata i flere år, og det må selskapet gjøre også når det skifter eier. Vi forstår at noen kan reagere på dette, men det er altså noe de er forpliktet til ved lov. Å bryte eller ikke etterleve de lovene som gjelder i Myanmar, kan få helt uakseptable konsekvenser for våre medarbeidere, som verken Telenor Myanmar eller vi som eier kan leve med, svarer Nordhus i en epost til NTB.

– Vi forstår ulike aktørers ønske om åpenhet og debatt rundt denne avgjørelsen. Samtidig ber vi om forståelse for at situasjonen er langt fra svart/hvitt, og at det ikke finnes enkle veier ut av dette, avslutter Nordhus.