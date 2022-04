DNB tjente mer på utlån – økte overskuddet til nær ti milliarder

Økte inntekter fra utlån og lave tap bidrar til at storbanken økte resultatet før skatt med over to milliarder kroner i første kvartal.

LEGGER FREM KVARTALSTALL: DNB-sjef Kjerstin Braathen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

DNB legger torsdag frem resultatene for første kvartal.

Kvartalsrapporten viser et solid løft for både inntekter og resultat. Det forklarer DNB med «en sterk norsk økonomi og et høyt aktivitetsnivå i

bedriftsmarkedet»:

Resultatet før skatt endte på 9,77 milliarder kroner, mot 7,64 milliarder på samme tid i fjor, viser kvartalsrapporten.

Netto renteinntekter steg til 10,45 milliarder kroner fra 9,23 milliarder i fjor.

Netto renteinntekter er forskjellen på det banken selv betaler for å låne penger og det kundene betaler når de låner av banken, og er bankens hovedkilde til inntekter.

De samlede inntektene landet på 15,14 milliarder kroner, opp fra 13,35 milliarder i fjorårsperioden.

Analytikerne hadde på forhånd ventet at DNB ville få et resultat før skatt på 7,76 milliarder kroner, ifølge Infront.

Økte utlån og høyere rente

Ifølge ga økte utlån og høyere rente et løft for renteinntektene.

Renteinntektene fra personkunder endte på 3,2 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 3,01 milliarder kroner i første kvartal i fjor – drevet av høyere renter.

Utlånene til personkunder krympet med 4,5 milliarder kroner sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. Det siste året har utlånene økt med 16,2 milliarder kroner, viser kvartalsrapporten.

Bankene har fulgt etter Norges Banks rentehevinger og satt opp utlånsrentene flere ganger.

DNB varslet senest i mars at boliglånsrenten settes opp, den tredje renteøkningen siden september i fjor.

Vekst i bedriftsmarkedet

Banken peker på at aktiviteten i norsk økonomi har blitt løftet etter at smitteverntiltakene ble fjernet.

DNB melder at inntektene fra bedriftsmarkedet økte med 1,6 milliarder kroner til 9,5 milliarder.

Det skyldes en utlånsvekst, høyere renteinntekter og tilbakeføring av tidligere avsatte tap, ifølge banken.

– Igjen har vi sett at Norge er annerledeslandet, med en robust økonomi i møte med internasjonal uro. En rekke internasjonale kunder har søkt seg til DNB og opplever banken som en trygg havn i en urolig verden, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i en pressemelding.

Fører tilbake tap

Etter at DNB og andre banker satt av stor summer til utlånstap under pandemien, snudde situasjonen i fjor.

Nå melder DNB at banken reverserte 589 millioner i tidligere avsetninger til utlånstap i første kvartal.

Det er drevet av tilbakeføringer på 760 millioner kroner i olje, gass og offshore, et område der DNB tidligere har tatt betydelige tap.

I meglerhuset til DNB økte inntektene og resultatet. DNB Markets leverte et resultat før skatt på 1,22 milliarder kroner, opp fra 1,05 milliarder i første kvartal i fjor.

Meglerhuset får provisjonsinntekter når det tilrettelegger for transaksjoner i kapitalmarkedet, som for eksempel ved børsnoteringer eller ved oppkjøp og sammenslåinger.

DNB Markets handler også med rentepapirer, valuta og råvarer.